Návod na miliony: Jak Šmída z Twista, Krátký z Manty či Bednář ze Shipmonku přesvědčili investory

Neoddělitelnou součástí života zakladatelů startupů je takzvané „pitchování“, tedy předkládání svého nápadu a byznysu nejen investorům. K tomu běžně využívají i prezentace, jež se v angličtině označují jako pitch decks a toto pojmenování se využívá také v Česku. V zahraničí je běžné, že úspěšné startupy časem své pitch decky zveřejňují, aby inspirovaly další mladé zakladatele či poskytli zajímavý pohled do svého nitra svým fanouškům. V rámci rozsáhlého mapování startupů a trhu jsme české velikány poprosili o totéž. A tady je výsledek.

CzechCrunch oslovil několik startupů se žádostí, jestli by se o své pitch decky nepodělily. Protože tyto prezentace obsahují důvěrné informace, firmy jsou ochotny je sdílet s mnohaletým zpožděním, kdy již například konkurentům neposkytnou relevantní vhled do zákulisí. Věříme, že tím můžeme inspirovat další generaci zakladatelů.

V rámci projektu Pitch decky, který jsme připravili jako speciál k výběru CC25, tedy výběru pětadvaceti českých startupů, které se vyplatí sledovat, tak přinášíme příklady pitch decků od logistického startupu Shipmonk (a jeho předchůdce BedaBox) zakladatele Jana Bednáře, finančně-technologického Twista zakladatele Michala Šmída, datově zaměřené Manty Tomáše Krátkého a Apify Jakuba Balady a Jana Čurna. Databázi budeme průběžně rozšiřovat.

„Pitch deck je možnost odprezentovat svůj startup, obvykle případným investorům nebo partnerům. Dá se poslat e-mailem, sdílet mezi network nebo ho můžete odprezentovat na nějakém takzvaném pitching contestu,“ vysvětluje Pavlína Louženská, mentorka z programu Google for Startups a Startup Scout, která zároveň působí jako mentorka CzechCrunch Startup Academy, kde vede seminář na prezentování. Samotná akademie 28. února uzavírá přihlášky do již čtvrtého běhu.

Pokud se pitch deck připraví správně, investor získá všechny potřebné informace, a může se rozhodnout, jestli startup podpoří. Velkou váhu v tom ovšem má samotný styl prezentace a schopnosti zakladatelů či lidí, kteří s investory jednají – jsou však i tací, kteří prezentaci ani nepotřebují. „Doteď jsme všechny naše peníze získali bez decků,“ řekl pro CzechCrunch Jakub Jurových, zakladatel startupu Deepnote, jenž celkem vysbíral přes půl miliardy korun.

Co by měl pitch deck obsahovat

„Každý deck vypadá jinak podle toho, na jakou je příležitost, pro koho je určený a v jakém stadiu firma je. Ale obvykle obsahuje problém, jak ho řešíte, proč to řešíte vy, velikost a potenciál trhu, validaci, byznys model, roadmapu a vizi, tým, který za produktem stojí, finanční výsledky, pokud je máte, a zákaznické reference. A hlavně call to action,“ vyjmenovává Louženská a jako vzor označuje osnovu od globálního fondu Sequoia Capital.

Samotné pitch decky připravené ve formě prezentace by měly obsahovat minimum textu, naopak ty zasílané e-mailem by měly poměrně přesně popsat problém a obsahovat třeba i odkazy na videa nebo profily zakladatelů či poradců startupu na LinkedInu. Protože ale investoři prezentaci věnují jen pár minut, startupy musí prioritizovat zásadní sdělení a neschovávat je na padesátý slide. „A padesátistránkové decky taky vynechte,“ radí Louženská.

Nejde přitom jen o vyjmenování suchých faktů, při prezentaci startupista musí říct či ukázat, proč on řeší zrovna daný problém a kam s tím chce dojít. „Hledáte příběh, kterým nadchnete. Když se ptám investorů, proč zrovna tenhle zakladatel získal jejich důvěru a investici, mluví o příběhu, ne o straně 22 v decku. I proto, že decků vidí tisíce ročně,“ popisuje Louženská.

I když vizuální stránka a dobrá grafika působí dobře, mezi pitch decky je možné najít i ošklivé příklady, které v konečném důsledku vedly k získání rekordních investic. „Protože na konci dne je pitch deck jenom noha do dveří, pozvánka na rande. A ne svatba,“ doplňuje Louženská s tím, že každý zakladatel startupu by měl umět svůj pitch deck „odprezentovat“ i bez slidů, a to na třicet vteřin i pět minut. „Jak říkají moje kolegové z Google for Startups: ‚Pitchuješ nonstop. Nejen během soutěže‘.“

U pitching soutěží se Louženské osvědčilo připravit nejen samotný deck, ale poměrně do detailu i možné otázky, na které se zeptají porotci. K tomu mohou sloužit připravené extra slidy. „Takže když se Vojta Roček zeptá: ‚Jak přesně funguje váš byznys model?‘, mohu jenom překliknout. Nebo aspoň vím, co přesně odpovědět,“ dodává s odvoláním se na partnera fondu Presto Ventures, který o stavu českých startupů pro CzechCrunch mluvil v podcastové sérii k CC25.