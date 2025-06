Navrhoval milionové oblečení podle toho, co nosí bezdomovci. Teď válečný imigrant změní módu v Gucci

Uložit 0

Narodil se v Gruzii, která byla tehdy ještě součástí sovětského impéria, moc dlouho v ní ale nevydržel. I s rodinou ho vyhnala válka, která mu naprosto změnila pohled na svět. Viděl hrůzy, na které nikdy nezapomene, ovšem nebýt jich, možná by nebyl tam, kde je. Stal se z něj totiž jeden z nejprogresivnějších módních návrhářů, který ve svých kolekcích odráží kreativitu v hodnotě milionů dolarů. A proto není divu, že za pár týdnů nastoupí do největší chlouby Itálie.

Po svém úprku pobýval Demna Gvasalia především v Německu, profesně ho ale začaly formovat až belgické Antverpy, kam nastoupil na prestižní módní vysokou školu. Už tam se začalo projevovat jeho estetické cítění, který bylo ovlivněné válkou a syrovostí Sovětského svazu. Ke skutečné módě ale přičuchl až později, když v roce 2009 začal pracovat pro Maisona Margielu a později pro Louis Vuitton.

V roce 2017 založil streetwearovou značku Vetements a její první kolekce začal s partičkou přátel vystavovat napříč homosexuálními kluby v Paříži. I díky tomu si ho o rok později všimla Balenciaga, prestižní módní dům ze Španělska s bohatou historií, který Demna postupem let změnil k nepoznání. Chopil se totiž role kreativního ředitele, což mu umožnilo naplno vyjádřit svůj netradiční smysl pro módu.

Zatímco do roku 2015 znala Balenciagu vesměs jen módní elita, po nástupu Demny se z ní stala značka, která začala prosakovat do mainstreamu díky nevšednímu mixu luxusní módy a pouličního stylu. Přiblížil ji mladým, kteří milovali nadměrně velké siluety, záměrně ošklivé střihy a nevšední materiály. Zároveň se skrze kampaně pouštěl do celospolečenských problémů, kterým přidával na kontroverznosti.

Dodnes se vzpomíná na jeho kuriózní kampaň, ve které z modelů udělal bezdomovce, aby zpochybnil tradiční představy o luxusu a módě. A předlohou mu byl skutečný pán bez domova, Ukrajinec jménem Slavik. Později vytvořil kampaň s lidmi, kterým dal kousky, jež vypadaly jako pytle na odpadky, čímž chtěl poukázat na plýtvání v módním průmyslu. A silně rezonovalo i jeho reklamní dílo ve spolupráci se seriálem Simpsonovi.

Balenciaga se pod jeho taktovkou stala trnem v oku módního světa. Někteří ji zbožňovali pro neotřelé nápady, jiní ji kritizovali za znevažování luxusní módy. Demnovi se ale podařilo, aby se o brandu mluvilo – a to stačí k úspěchu. Její slávy si všímala i francouzská skupina Kering, která ji vlastní. Před pěti lety byla její nejrychleji rostoucí značkou s tržbami přes miliardu dolarů a překonala tak Gucci, Saint Laurent nebo Alexander McQueen.

Deset let byl Demna hlavní kreativní tváří celé Balenciagy, jeho čas se ale naplnil. V březnu bylo oznámeno, že jeden z nejprogresivnějších návrhářů změní útočiště a přesune se do Itálie, konkrétně do věhlasného domu Gucci, kde nahrazuje Sabata De Sarna. A byť prakticky zůstává pod jedním majitelem, Keringem, jde o změnu, která může mít ve světě módy ještě velké ohlasy. Přece jen je to Gucci, nejvlivnější módní značka na světě.

Má to ale logické odůvodnění: Gucci se chce vrátit na vrchol. Padají mu tržby a vlivem jiných dravých značek (třeba právě Balenciagy) začíná pomalu ztrácet status moderního luxusního módního domu. A právě Demna má být tím člověkem, který se pokusí situaci zvrátit. I když velmi pravděpodobně naštve tradičnější klientelu Gucci, protože si s sebou přinese svůj provokativní a místy kontroverzní rukopis.

„Demnův přínos pro průmysl, pro značku Balenciaga a pro úspěch celé skupiny je obrovský. Jeho tvůrčí síla je přesně to, co Gucci potřebuje. Děkuji mu za vše, čeho za posledních deset let dosáhl, a těším se, až bude utvářet nový umělecký směr značky Gucci,“ zmínil François-Henri Pinault, předseda a šéf Keringu. Oficiální nástup by měl proběhnout příští měsíc s tím, že první kolekce by mohla vyjít už na podzim.

Nebyl by to ale Demna, kdyby se s Balenciagou nerozloučil po svém. Před odchodem si totiž připravil ještě poslední kolekci na jaro příštího roku s názvem Exactitudes, do které mimo jiné obsadil Britney Spears. Někdejší popovou superstar umístil nejen na trička, ale také pod hlavičkou značky nechal vydat speciální playlist hitů, které měla skládat přímo ona. Existuje snad lepší zakončení jeho kariéry v Balenciaze?