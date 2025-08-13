Nečekejte na problém. Nejvíc pomůže poradce, který přijde včas, říkají v PKF Apogeo
I při úspěšném růstu mohou ve firmě klíčit neviditelné problémy. V PKF Apogeo pomáhají rozeznat slabá místa včas.
Růst firmy nemusí vždy znamenat jen radost a euforii. Každý, kdo někdy firmu založil, časem zpravidla narazil na překážky, se kterými si sám nedokázal poradit. Proto se i ve chvílích, kdy se firmě daří a míří k úspěchu, může hodit externí poradce. I velice schopní lidé občas vedle sebe potřebují někoho, kdo vidí věci, které v každodenním tempu unikají. Kdo se na firmu dívá zvenčí a s nadhledem.
„Někdy i drobný detail může přinést změnu k lepšímu nebo vyhnutí se potenciálním problémům. Třeba správně nastavený reporting, kontrola cash flow, nebo přehlednější procesy,“ říká Lucie Němečková z poradenské skupiny PKF Apogeo.
Obvyklou otázkou podle ní mezi klienty zůstává, kdy je vlastně ten správný moment o poradenství uvažovat. Pro každou firmu to totiž může být jiné. A pro každou firmu se také v jinou chvíli láme situace z té, kdy věci běží hladce, do takové, kdy navenek se daří, ale pod povrchem už začínají růst problémy. „Firma vydělává, zakázky přibývají a zdánlivě jde vše hladce. Typický aha moment přijde, když si například majitel klade otázku, kam přesně odcházejí všechny peníze a zda je to tak správně. Zjistí, že bez řízených procesů, správného reportingu a kontroly cash flow na to prostě nedokáže odpovědět,“ pokračuje další člen poradenského týmu Pavel Postl.
Právě to je bod, ve kterém mnoho firem začne poprvé zvažovat spolupráci s externím poradcem. Věci se zvládají tak, jak přicházejí. Když se ale přidá legislativní změna, plánovaný exit, vstup investora nebo jen prostě další růst, který přináší větší komplexitu, mohou nastat komplikace, kterým šlo předejít.
„V PKF Apogeo jsme zvyklí radit firmám i v téhle fázi – kdy to zvenčí vypadá dobře, ale uvnitř už to drhne. Pomáháme zakladatelům znovu získat klid a přehled, nastavit kontrolní mechanismy. Tak, aby se oni a klíčoví lidé mohli soustředit na core business a jejich firma mohla růst dál. Udržitelně a bez zbytečných ztrát,“ vysvětluje Němečková.
„ Je přirozené, že při rychlém růstu není v silách majitele uchovat si nad vším přehled. Mohou chybět kvalitně připravené plány, zatím nebyl potřeba reporting, personální nastavení už nestačí,“ uvádí Lucie Němečková konkrétní příklady procesů, které je často potřeba v rostoucích firmách zavést či přenastavit.
Jednomu klientovi PKF Apogeo pomáhalo nastavit novou strukturu a systém řízení růstu – bez toho by expanze rychle rostoucí značky byla spíš živelná a riskantní. Podobně Ticketmaster díky PKF Apogeo zvládl kompletní outsourcing mezd a compliance, což přineslo nejen úspory, ale hlavně klid a eliminaci rizika pokut. A to nejsou výjimky.
Poradce není luxus, ale prevence
Zvenčí to může znít zvláštně. Proč by měl někdo radit, jak řídit vlastní firmu? Jenže být skvělý ve svém oboru neznamená automaticky rozumět daním, účetnictví, financím, právu, HR nebo legislativě. „Tohle bývá velká past podnikatelů. Mají pocit, že všechno zvládnou sami. Jenže když firma roste, začínají být neviditelné chyby najednou hodně drahé,“ vysvětluje Němečková.
„Například při mzdovém auditu jsme u jednoho klienta odhalili nesrovnalosti, jejichž náprava vedla k úspoře 800 000 korun. A zároveň jsme eliminovali riziko pokuty od úřadů,“ uvádí konkrétní příklad Postl. Podobných situací viděli v PKF Apogeo desítky. Forenzní audit u obce Těrlicko například odhalil škody za několik milionů korun. Přitom ještě pár týdnů před tím to vypadalo, že je všechno v pořádku.
Varovné signály
Dobrá chvíle k první konzultaci s poradcem se přitom dá podle Lucie Němečkové rozpoznat poměrně snadno. Typické je třeba zpožďující se cash flow, opakované rozpočtové odchylky, zvyšující se fluktuace zaměstnanců nebo nejasnosti v reportingových výstupech. „V jednu chvíli už prostě přestane stačit selský rozum a intuice,“ dodává Pavel Postl.
Zásadní je přitom zkušenost, že čím dřív firma pomoc vyhledá, tím jednodušší změny jí stačí. To ale neznamená, že by někdy bylo „pozdě“. Pomoci se dá vždy, i když v případě reorganizací a insolvencí může jít již o minimalizaci ztrát. „Dobrý poradce není jen ten, kdo řeší problémy, když nastanou, ale ten, kdo jim dokáže předejít. Klíčové je vybrat si spolehlivého partnera včas – ideálně ještě dřív, než se objeví první varovné signály,“ říká Lucie Němečková.
Spolupráce s poradci začíná jednoduše. První kontakt je nezávazný – často skrze doporučení, web nebo přímou poptávku. Následuje detailní rozhovor, během kterého se mapuje situace a nastavuje zadání. Pak přijde návrh řešení a po jeho odsouhlasení se začíná – buď krátkodobě (audit, znalecký posudek, právní konzultace), nebo se spolupráce přelévá do dlouhodobého partnerství a řeší se nástupnictví, holding nebo prodej firmy.
V PKF Apogeo totiž platí jednoduché pravidlo: čím víc toho o firmě vědí, tím efektivněji mohou pomáhat. Z toho důvodu jsou jejich vztahy s klienty často dlouhodobé – třeba s Vysokou školou finanční a správní spolupracují už více než osm let.
Díky manažerskému reportingu nebo nastavení správného HR a mzdového procesu podle Lucie Němečkové firmy typicky ušetří podstatnou část z ročních nákladů. Což jsou v praxi statisíce, často i miliony korun. Ale kromě peněz klienti oceňují hlavně klid. „Nejde jen o úspory. Jde o to, že přestanou hasit požáry a začnou řídit firmu s čistou hlavou a jistotou,“ shrnuje Němečková.
Poradce podle jejích slov není někdo, kdo přijde hledat chyby v účetnictví nebo procesech. Je to někdo, kdo firmě umožní růst, transformovat se, připravit se na vstup investora nebo na exit. A hlavně – vyhnout se zbytečným krizím. „Dobrý poradce není kontrola. Je to partner. A hlavně – je mnohem lepší ho potkat před krizí než po ní,“ uzavírá Pavel Postl.
