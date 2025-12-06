Nechali si v Praze postavit dům, nikdy se ale do něj nenastěhovali. Nyní je k mání za 33 milionů
Dům v Letňanech zahrnuje tři dětské pokoje, hernu, ložnici, obývák s kuchyní a pracovnu s pokojem pro hosty. A také vestavěné LED vánoční osvětlení.
Měla to být zakázka jako každá jiná. Klienti si přáli, aby jim architektonické studio navrhlo jejich vysněný domov. Jenže v průběhu výstavby se nakonec rozhodli odstěhovat mimo Prahu. A tak teď dům se 171 metry čtverečními podlahové plochy nabízí na prodej. Cena? Bezmála 33 milionů korun.
„Nebylo to poprvé, kdy jsem přespával v některé z našich realizací. Tato ale byla jiná. Tím, že se klienti nikdy do domu nenastěhovali, jsme měli 14 dní na nafocení a užívání domu,“ říká Lukáš Janout, spoluzakladatel ateliéru Luni, který budovu navrhl.
Dům v Letňanech zahrnuje tři dětské pokoje, hernu, ložnici, obývák s kuchyní a pracovnu propojenou s pokojem pro hosty. Budova je navíc provázaná i se zahradou. „A nejen tou kolem domu. Na střeše jsme vytvořili extenzivní zelenou střechu přístupnou přes posuvný portál. Majitelka totiž ráda pěstuje rostliny a i na tomto místě plánovala rozsáhlejší výsadbu,“ doplňuje Janout.
Kromě toho má dům v sobě i několik dalších zajímavostí, například výklopnou dvoulůžkovou postel v pracovně pro případné návštěvy. „Od začátku byl v zadání pokoj pro hosty, kvůli omezené zastavěné ploše jsme to museli vymyslet chytře. Dům má také vestavěné LED vánoční osvětlení, které vytváří decentní atmosféru v exteriéru,“ uzavírá architekt.
Fasádu objektu tvoří bílo-šedý keramický pásek, který se objevuje i uvnitř obývacího pokoje, kdy plynule přechází z televizní stěny k přilehlým oknům. Jídelní stůl je spojený s kuchyňským ostrůvkem a pojme sedm lidí. Vnitřním prostorům pak dominují dřevěné podlahy. Dům stojí na pozemku o celkové výměře 672 metrů čtverečních. A jeho cena byla stanovena na baťovských 32 990 000 korun.