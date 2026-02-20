Nechápete tuhle reklamu? Pak splnila účel. Startup svými billboardy ukázal, v čem je nejsilnější
Nenápadné billboardy v San Francisku zmátly většinu kolemjdoucích, ale přesně zasáhly ty správné lidi. Startup na nich předvedl princip své strategie.
Většina reklamních ploch bojuje o pozornost každého, kdo projde kolem. Chtějí vám prodat v podstatě cokoliv, od nového tarifu po politický názor. Jeden konkrétní billboard v San Francisku se však začátkem roku rozhodl pro pravý opak a stal se zajímavou ukázkou toho, jak vypadá moderní marketing v Silicon Valley. Pokud jste totiž netušili, na co se díváte, pak splnil účel.
Na ploše u dálnice byla jen silueta vysokého čela a strohý nápis: „Zacílit na Marka v televizi“. Pro běžného člověka šlo o naprosto nesrozumitelný vjem, pro zasvěcené však o okamžitě rozpoznatelný symbol Marca Andreessena, miliardáře a spoluzakladatele vlivného investičního fondu Andreessen Horowitz.
Za touto provokací stojí newyorský startup Vibe. Ten totiž podniká v oboru takzvané CTV reklamy (Connected TV), což je segment, který právě teď hýbe televizním byznysem. Nejde o klasické spoty, které přerušují seriály v celostátní televizi a na které se dívá celý národ bez rozdílu. CTV představuje reklamu v chytrých televizích a streamovacích službách, která se doručuje s chirurgickou přesností. Funguje to podobně jako cílení reklamy na internetu, takže systém pracuje s daty o lokalitě, zařízení nebo diváckém chování a na jejich základě rozhoduje, komu se spot zobrazí.
Jeho kouzlo spočívá v tom, že díky datům můžete zařídit, aby se vaše nabídka zobrazila v obýváku konkrétního investora, generálního ředitele nebo nákupčího z určité firmy, kterého se marně snažíte ulovit přes e-mail. Billboard s Andreessenovým čelem byl v podstatě vtipným „demo módem“ této technologie v reálném světě. Firma vzkázala, že dokáže najít a oslovit i ty nejnedostupnější postavy současného světa.
Kampaň se ale nezastavila jen u Andreessena. Vibe se pustil do celého seznamu ikon technologického světa. Na dalším billboardu se objevilo prosté bílé umyvadlo s totožným sloganem ohledně zacílení, tentokrát na Elona Muska. Jde o odkaz na moment, kdy Musk po koupi Twitteru vpochodoval do centrály firmy s dřezem v rukou a popiskem „Let that sink in“. Podobně šli i na šéfa Applu Tima Cooka, tentokrát s obrázkem nakousnutého jablka.
Arthur Querou, šéf Vibu, tuhle strategii vysvětluje tak, že lidé jako Andreessen nebo Cook jsou bombardováni nabídkami ze všech stran a vůči běžné reklamě jsou naprosto imunní. Kampaň proto musela být natolik niche a natolik „divná“, aby u nich vzbudila zvědavost. „Samozřejmě spousta lidí v San Francisku ten vtip nepochopí, ale lidé, se kterými chceme mluvit, ano,“ řekl Querou pro The New York Times.
Další zajímavostí a důkazem dravosti startupu je fakt, že ve Vibe uplynuly od nápadu po vyvěšení billboardů pouhé tři dny. Celkem šlo o čtyři plochy na prémiových místech, které si firma pronajala na měsíc a stály přibližně 120 tisíc dolarů (2,5 milionu korun). Efekt se prý dostavil okamžitě. Fotky billboardů zaplavily sociální sítě přesně v těch bublinách, ve kterých měly.
Pro Vibe nejde o náhodný výstřel, ale o promyšlenou identitu značky, která chce být vidět. Už dříve na sebe upozornil parodií na kontroverzní reklamu značky džín American Eagle se Sydney Sweeney, v níž se objevuje obličej Queroua, nebo investicí do flotily vozů s LED obrazovkami, jež kroužily kolem největší reklamní konference AdWeek v New Yorku. Pokaždé šlo o stejný vzorec: místo vysvětlování složitostí vytvořit moment, o kterém se bude mluvit. A to se zase povedlo.
