Nejbohatší Češka se ukázala ve výroční zprávě PPF. Potřeba pomáhat je velká, píše Kellnerová

Na zásilku s výroční zprávou finanční skupiny PPF, vždy úhledně zabalenou, perfektně vysázenou a svázanou, se každoročně čekalo zejména proto, že se v ní objevovala nová, dosud nepublikovaná fotografie Petra Kellnera. Po jeho loňském tragickém skonu se mnohé změnilo jak v byznysu samotné PPF, tak i ve výroční zprávě. V ní jedna z nejvýznamnějších tuzemských finančních skupin nyní vůbec poprvé oficiálně ukázala fotografii nejbohatší Češky, Renáty Kellnerové, která je během probíhajícího dědického řízení správcem manželovy pozůstalosti.

Společně s rodinou vlastní Renáta Kellnerová ve skupině PPF podíl ve výši 98,93 procenta, což z ní bezpečně dělá nejbohatšího člověka v zemi. Od června skupinu exekutivně řídí miliardář Jiří Šmejc, který zároveň získal opci na odkup až desetiprocentního podílu. Většina společnosti však nadále patří rodině Kellnerových a minoritními akcionáři zůstávají Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, oba mají podíly ve výši 0,535 procenta.

Novinkou ve výroční zprávě PPF za rok 2021 je také to, že je oboustranná. Zatímco v první části se píše o byznysu a slovo v ní má zmíněný Bartoníček, který skupinu po Kellnerově skonu dočasně řídil, ve druhé části se píše o společenské odpovědnosti. A právě tady si bere slovo Renáta Kellnerová. „PPF nikdy nebyla jen výhradně o byznysu,“ píše pětapadesátiletá Kellnerová, která je zakladatelkou a předsedkyní správní rady rodinné Nadace The Kellner Family Foundation.

„Vždy jsme si s manželem uvědomovali, jak velkou společenskou odpovědnost s sebou nese správa tak velkého majetku, jaký dnes PPF představuje. Za více než třicet let, co Petr PPF budoval a posouval vpřed, přitom asi nikdy nebyla celospolečenská potřeba pomáhat tak velká, jako tomu je v posledních několika letech,“ píše dále Kellnerová a zmiňuje trvající pandemii covidu či válku na Ukrajině. Do podpory neziskových projektů PPF ročně investuje řádově stovky milionů korun a jednotlivým aktivitám je věnována druhá část výroční zprávy.

Foto: PPF Ladislav Bartoníček, minoritní akcionář PPF

Nadace The Kellner Family Foundation podporuje vzdělávací projekty, poskytuje sociální stipendia pro studenty či granty pro české studenty zahraničních univerzit. V roce 2021 směřovala největší část darů ve výši 40 milionů korun 113 veřejným základním školám, dalších 34 milionů rozdělila příjemcům sociálních stipendií na gymnáziu Open Gate. Finanční granty v celkové výši téměř 8 milionů korun získali čeští studenti na zahraničních a českých univerzitách a celkem 10 milionů korun poskytla individuálním žadatelům a organizacím.

Pod hlavičkou PPF funguje od roku 2020 také Nadace PPF, která investuje do vybraných projektů, aby měly ještě větší pozitivní dopad. V loňském roce přispěla formou partnerství, konzultací nebo finanční podpory na 29 projektů celkovou darovanou částkou přes 55 milionů korun. Šlo například o projekty Vzory vzorům, Cirk La Putyka, Nepanikař či Loono a Česko.Digital. „Petr velmi rád pomáhal. Byl přesvědčen, stejně jako já, že dokud máme finanční prostředky a energii podílet se na charitativní činnosti, je to naše povinnost a společenská odpovědnost,“ uvedla Kellnerová.

To hlavní se ale v PPF pochopitelně odehrává hlavně v byznysu, kde se celá skupina musela vyrovnat s náhlým skonem svého zakladatele a hlavního stratéga. „Rok 2021 byl pro mě, mou rodinu a PPF jako firmu velmi těžký. Vyrovnat se s náhlou ztrátou manžela, otce našich dětí a zakladatele a hlavního stratéga PPF bylo velmi náročné nejenom pro mě a rodinu, ale i pro celý tým manažerů PPF a firmy jako celku. (…) Děkuji všem, že jsme to společně zvládli a zvládáme, a děkuji všem, že i v této složité době dokážeme pomáhat druhým,“ doplnila Renáta Kellnerová.

Ladislav Bartoníček, který do PPF nastoupil už při jejím vzniku v roce 1991 a v roce 2007 se stal minoritním akcionářem, ve svém úvodním slově připomněl, že skupina dosáhla v roce 2021 i přes složité okolnosti v rámci globálního dění konsolidovaného zisku ve výši 239 milionů eur (v aktuálním přepočtu 5,9 miliardy korun). „Tyto výsledky potvrzují finanční odolnost a stabilitu PPF,“ uvedl Bartoníček a ujistil, že ani pandemie, ani válka na Ukrajině neovlivňují schopnost skupiny investovat a dál pokračuje ve svých rozvojových plánech.

Bartoníček z aktivit v loňském roce vyzdvihl například prodej části telekomunikační skupiny Cetin, prodej Mall Group, výsledky PPF Telecom Group, kam patří O2, růst streamovací platformy Voyo, růst strojírenské Škoda Group a vstup do byznysu s rekreačními plachetnicemi. V letošním roce pak PPF i kvůli válce na Ukrajině řeší ukončení svých aktivit v Rusku a její nový šéf Jiří Šmejc rozhodl o tom, že se nakonec Air Bank nespojí s Monetou.