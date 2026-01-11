Nejdražší pokémonová kartička světa je k mání. Prodává ji slavný youtuber, který za ni dal 120 milionů
Svatý grál mezi pokémonovými kartičkami míří do aukce. Aktuální nabídka v přepočtu už nyní přesahuje 60 milionů korun.
Americký influencer a wrestler Logan Paul nabízí v dražbě kartu, která je dnes považována za nejdražší pokémonový exemplář historie. Unikátní Pikachu Illustrator získal v roce 2021 při transakci, jež mu vynesla zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Kartu tehdy vyměnil za méně kvalitní verzi Pikachu Illustratora v hodnotě 1,2 milionu dolarů a rozdíl doplatil částkou zhruba čtyři miliony dolarů, čímž se celková hodnota obchodu vyšplhala na rekordních 5,3 milionu dolarů, tedy přes 120 milionů korun.
V aukční síni Goldin v New Jersey, která se specializuje na prestižní sběratelské předměty, se aktuální nejvyšší příhoz vyšplhal na 2,5 milionu dolarů, tedy zhruba 59 milionů korun. Po započtení kupní prémie, přirážky pokrývající provozní náklady síně, kterou hradí vítěz aukce, se celková částka pohybuje kolem 2,85 milionu dolarů, tedy je více než 67 milionů korun. Do uzavření dražby přitom zbývá ještě více než měsíc.
Karta Pikachu Illustrator představuje pro sběratele absolutní vrchol. Na rozdíl od běžných karet ji nikdy nebylo možné koupit v obchodě. V roce 1998 totiž sloužila jako cena v japonské ilustrátorské soutěži, kterou pořádala společnost The Pokémon Company ve spolupráci s vydavatelstvím Shogakukan.
Soutěž s názvem Pokémon Card Game Illust Artist Contest vyhlásil časopis CoroCoro Comic u příležitosti prvního výročí uvedení pokémonových kartiček na trh. Čtenáři i výtvarníci tehdy zasílali redakci vlastní návrhy.
Tři hlavní vítězové obdrželi balíček s jejich ilustracemi doplněný o mimořádnou odměnu, jednu kartu Pikachu Illustrator. Další desítky exemplářů putovaly k oceněným v rámci takzvané Ceny excelence. Celkem bylo v několika kolech soutěže rozdáno zhruba čtyřicet kusů, přesný počet dochovaných karet ale dodnes zůstává neznámý.
Vizuál karty, na které ikonický Pikachu drží štětec, vytvořil Ken Sugimori, umělec, jenž vdechl život první generaci pokémonů. Pro většinu sběratelů je příležitost získat tuto kartu v aukci událostí, která se naskytne jednou za život.
Osobní doručení a diamantový řetěz
Logan Paul pojal prodej ve velkém stylu. Vítězi aukce slíbil, že mu kartu osobně doručí kamkoli na světě. Součástí nabídky je i luxusní náhrdelník od klenotníka Suny the Jeweler, do něhož je vzácná karta zasazena. Samotný šperk má podle odhadů hodnotu zhruba 75 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,7 milionu korun.
Přívěsek z čistého italského zlata zdobí zhruba deset tisíc diamantů s celkovou hmotností kolem 35 karátů. Samotný řetěz váží 172,5 gramu a doplňuje ho dalších 27,5 karátu diamantů.
Logan Paul se tímto náhrdelníkem poprvé veřejně ukázal během svého debutu ve wrestlingové show WrestleMania 38 a naposledy se s ním objevil v prosinci 2025 v Miami při zápase svého bratra, influencera Jakea Paula s profesionálním boxerem Anthonym Joshuou.
Výjimečnost Paulovy karty podtrhuje i její stav. Ze všech známých kopií Pikachu Illustratorů je právě ta jeho jediná na světě, která od certifikační autority PSA získala nejvyšší možné hodnocení GEM MT 10. V praxi to znamená, že je považována za téměř dokonalou, bez viditelného opotřebení, s ostrými rohy, bez škrábanců a s perfektním tiskem i vystředěním, tedy parametry, které hrají klíčovou roli při určování hodnoty sběratelských unikátů.
Spekulativní trh nezná hranic
Prodej přichází v době, kdy pokémonová mánie zažívá další vrchol. Trh se staršími kartami se v posledních letech proměnil v prostředí tvrdých spekulací, kde ceny některých kusů šplhají do astronomických výšin. Zájem je natolik silný, že i nové edice karet často mizí z nabídky ještě dřív, než se vůbec dostanou do běžného prodeje.
Ukázkovým příkladem je nedávno vydaný set Phantasmal Flames, který obsahuje vzácnou kartu Charizarda, jedné z nejikoničtějších postav pokémonového světa. Její tržní hodnota se přitom odhadovala zhruba na 17 tisíc korun už v době, kdy ji ještě nikdo nevytáhnul z balíčku.
Právě extrémní rozdíl mezi cenou jednoho balení deseti karet, které v Česku vyjde zhruba na 130 korun, a hodnotou jediné vzácné karty, která může být jeho součástí, pohání současnou pokémonovou horečku. V praxi to často vede k tomu, že veškeré zásoby atraktivních edic skupují dospělí investoři. Běžní sběratelé, a především děti, pro které byly karty původně určené, se k nim pak mnohdy vůbec nedostanou.
Aukce Logana Paula vrcholí těsně před 30. výročím značky Pokémon, kdy se očekává masivní marketingová kampaň a mimo jiné i oznámení desáté generace videoher s pokémonskou tematikou. Zájem o sběratelské předměty tak pravděpodobně ještě zesílí.