Z dětské vášně rozjel obchod s kartičkami. Češi za ně dají i statisíce, v některých je zatavená krev, říká
Byznys rozjížděl během střední školy. Dnes Jan Rot v Dejvicích prodává kartičky s basketbalisty či Pokémony – a některé se vyšplhají i na statisíce.
Jen pár minut chůze od dejvického Vítězného náměstí se před necelým půlrokem otevřela prodejna s velkou figurkou Michaela Jordana ve výloze. Světoznámý basketbalista láká zvědavé kolemjdoucí, kteří se u něj občas na chvíli zastaví. A za jeho zády spatří ráj sběratelů: Kartičkárnu.
Uvnitř se ukrývají podepsané karty sportovních hvězd i skutečné sběratelské unikáty, například limitovaná edice karet Borussia Dortmund z roku 2020/21, která vznikla v pouhých 200 kusech. Dochovaly se už jen dva neotevřené boxy a jeden z nich vlastní právě majitel pražského podniku.
„Ty nejdražší kartičky se na světových aukcích prodávají za miliony dolarů,“ říká Jan Rot, který se sběratelství věnuje téměř celý život. První kousky si pořídil už jako malý chlapec – šlo o kartičky z amerického mistrovství světa ve fotbale v roce 1994. Na střední škole už měl svou sbírkou zaplněný celý pokoj a začal přemýšlet, co s ní dál.
Na přelomu střední a vysoké školy začal obcházet první burzy, kde se scházeli hlavně fanoušci hokejových karet. Využil tehdy i nových platforem, jako byly eBay nebo Aukro, a postupně vytvořil vlastní e-shop. Zpočátku vyřizoval objednávky z dětského pokoje a svůj první sklad si zřídil ve sklepě. Dnes už je ale Rotova situace úplně jiná a do jeho specializovaného obchodu v Dejvicích jezdí lidé z celého světa.
V Kartičkárně najdete balíčky od třiceti korun až po luxusní boxy za čtvrt milionu, které mohou ukrývat limitované edice, podepsané karty nebo unikátní kusy vydané pouze v jednom výtisku. Zákazníků, kteří si takovou radost dopřejí, jsou podle Rota v Česku desítky a do obchodu se pravidelně vrací – někdy pro raritní sběratelské kousky, jindy prostě pro radu.
Největší tržby tvoří sportovní karty, zejména z prostředí fotbalu, hokeje a v posledních měsících také Formule 1. „Teď je mimo sezónu kolektivních sportů, jediné, co jede naplno, je polovina sezóny Formule 1. Aktuálně se nám nejvíc prodávají nové kartičky Topps F1,“ vysvětluje.
Právě Kartičkárna je oficiálním českým dealerem společnosti Topps, jednoho ze tří největších výrobců sběratelských karet na světě. O jejich produkty je v tuzemsku zájem i díky nostalgii. „Devadesátkové děti už dorostly do dospělých lidí, kteří si mohou dovolit kartičky, o nichž dříve snili. Sám vzpomínám na to, jak jsme byli rádi za každý balíček v trafice, dneska se z toho stává trend, který od covidu jen roste,“ dodává Rot.
Podle něj v obchodě nechají nejvíc peněz lidé ve věku 30 až 40 let, kteří si tak často plní dětské sny. Samotné děti však přistupují ke kartám trochu jinak. „Neříkají, že otevírají balíčky, ale že ‚huntí‘. Koupí si balíček a záměrně v něm loví jen ty nejcennější kousky. A ostatní nám tady klidně nechají na stole, což je mi pak docela líto. Je to pro ně tak trochu gamble,“ popisuje.
Sběratelství jako psychologická hra
Na otázku, zda je sběratelství karet vhodnou investicí, odpovídá opatrně. „Slovo investice říkám nerad, karty mají být primárně zábava a také je to stále zbytné zboží, o které v krizi lidé zpravidla přestanou mít zájem. To se však během covidu nestalo, spíše naopak,“ krčí rameny.
Přesto připouští, že v současné době, kdy jsou akcie na vrcholu a finanční trhy přehřáté, mnozí berou karty jako alternativní investici. „Může se zadařit, ale člověk musí být opatrný. Je to psychologická hra. Nikdy přesně nevíte, jaký hráč nebo jaká karta může vystřelit, a musíte tomu sportu rozumět,“ varuje.
To podle Rota ostatně dokládá příklad Ja Moranta. Kariéra amerického basketbalisty měla v roce 2019 raketový start a někteří zapálení fanoušci za jeho kartu údajně zaplatili i částky blížící se statisícům korun. Morant se ale opakovaně dopouštěl kontroverzního chování mimo hřiště, zejména na sociálních sítích, kde se během živých vysílání na Instagramu dvakrát objevil s pistolí. To vedlo k jeho suspendování a odvrátilo od něj jak fanoušky, tak sběratele.
„Před časem se mě někdo zeptal, jaké sportovce by měl sběratel sledovat. Řekl jsem, že by lidé měli sledovat duo Nico Williams a Lamine Yamal. Jejich karty pak vyrostly o 300 až 400 procent v prodejích. Kdo si tedy koupil jejich kartičku s podpisem za 3 až 4 tisíce v době, kdy ještě nebyli tak proslavení, má dneska kousek v hodnotě klidně vyšších desítek tisíc. Naopak u Moranta vidíme opačný příklad. Ti, kteří jeho kartu kupovali za 100 tisíc, ji dnes sotva prodají.“
Kostýmy ze Star Wars přímo v kartě
Karty už ale dávno nejsou jen o papíru a barvách. Do těch nejvzácnějších se dnes nařezávají kusy hokejek, dresů, míčů, nebo dokonce části vybavení sportovních stadionů. „Tak například FC Barcelona letos oslavila 125. výročí a společnost Topps vydražila některé předměty z jejich domovského stadionu Camp Nou. Ty rozřezala a dala je společně s brankovými sítěmi a dresy hráčů do karet,“ popisuje majitel obchodu jednu z novinek.
Speciální kusy se od těch běžných liší na první pohled. Jsou silnější, na přední straně mají fotografii hráče a hlavní pozornost je u nich zpravidla věnována právě vloženému předmětu, který Rot označuje jako „relic“. „Kvůli němu bývá karta výrazně tlustší, někdy až pět milimetrů, ale stále si zachovává formát klasické kartičky,“ říká, zatímco na pult své prodejny pokládá kartu s hvězdou MMA Conorem McGregorem v hodnotě přes 120 tisíc korun, jejíž součástí je i kus zápasového oblečení.
Do sběratelských kousků se občas zatavují skutečné kuriozity. Podle Rota se v minulosti objevily třeba karty s kusy zakrvácených dresů zápasníků nebo s částmi kostýmů herců ze seriálového světa Star Wars. V jedné z karet, které nabízí, je dokonce vršek čepice amerického basketbalisty Patricka Williamse z Chicago Bulls.
Z českých sportovců drží první místo ve sběratelské popularitě nepřekvapivě Jaromír Jágr. „Tolik karet mu vyšlo, a stejně si drží vysokou hodnotu,“ říká Rot s obdivem. V patách mu je hokejový brankář Dominik Hašek a z fotbalistů Pavel Nedvěd. „A pochopitelně karty hráčů Sparty i Slavie,“ dodává.
V posledních letech výrazně roste i popularita Davida Pastrňáka. „Kromě toho, že je to geniální hokejista, je to také showman. Vychází mu spousta karet, a to s fotografií jak v akci, tak mimo led. Konkrétně s jeho módní kolekcí, s barevnými saky, která jsou pro něj typická. Jde o takové vtipné karty, které sběratele prostě baví,“ říká.
Nikdy přesně nevíte, jaký hráč nebo jaká karta může vystřelit, a musíte tomu sportu rozumět.
Dvakrát ročně pořádá Rot ve spolupráci s Topps akci jménem Prague Card Show, ta další se koná 27. září. „Vstup je zdarma, Topps přijede představit nové produkty, bude tam spousta známých sportovců, se kterými se dá vyfotit a nechat si podepsat kartičku,“ popisuje pořadatel událost, na kterou se pravidelně chodí podívat tisíce lidí.
Ti, které sběratelství okouzlilo, by se ale měli mít na pozoru před padělky, které se často objevují třeba u oblíbených Pokémonů. „Prvním signálem je podezřele nízká cena. U karet Pokémon také pomáhá jednoduchý test – pokud se vám ji podaří prosvítit baterkou z mobilního telefonu, měla by být pravá,“ vysvětluje odborník.
U sportovních karet platí totéž, obezřetnost je na místě, pokud je cena příliš nízká. Vyplatí se také vyhnout prodejcům bez ověřených recenzí. Známkou falzifikátu pak bývají i chyby na samotné kartě, ať už jde o nesprávná jména, statistiky nebo loga týmů. Důležité je ale také správné uchovávání karet. „Používat alba a krabičky určené přímo pro karty. Nenechávat je válet na zemi. Když později objevíte, že máte něco cenného, karta musí být v top stavu tak, jak jste ji našli v balíčku. Jinak je v podstatě bezcenná,“ varuje.
Kartičkárna dnes není jen obchod, ale také místo, které spojuje různé generace. Zatímco děti tu loví Pokémony, jejich rodiče investují do hokejových legend. A Rot si tím tak plní svůj sen, i když přiznává, že to umí být i velmi náročné. „Mnoho zákazníků si často povzdechne, že se mám, když mám obchod s kartami. Ale ve skutečnosti je to fakt dřina. Denně natahám stovky kilo v balících, aranžuji výlohu, doplňuji zboží. A taky radím lidem a celé dny zvedám telefony,“ uzavírá.