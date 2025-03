Nejdražší sportovní klub v USA? Basketbaloví Celtics z Bostonu. Neznámý finančník za ně dal 6 miliard dolarů

Uložit 0

Ze sportovních klubů se stala investiční aktiva, která svou návratností překonávají i tradiční finanční instrumenty. Basketbaloví Boston Celtics, legendární dynastie s 18 mistrovskými tituly, ve čtvrtek změnila majitele za astronomickou částku 6,1 miliardy dolarů (141 miliard korun) – sumu, která by ještě před dekádou zněla jako sci-fi i v nejodvážnějších ekonomických prognózách. Klub jde navíc do rukou muže, kterého spousta lidí v oboru vůbec nezná.

Po více než dvou dekádách se dosavadní majitelé, tedy rodina Grousbeckových, loučí s týmem, který v roce 2002 koupili za 360 milionů dolarů. Hlavní postavou rodiny je Wyc Grousbeck, který je s Celtics silně spjatý. I proto podle svých slov zůstane po dohodě s novým majitelem šéfem klubu po další tři roky.

Jeho investiční tah s Bostonem se ovšem zhodnotil o ohromujících 1594 procent. Důvodů, proč se tak stalo, je více. Celtics jsou dlouhodobě sportovně na výši, magazín Forbes je označil za čtvrtou nejhodnotnější značku v NBA a hodnoty všech klubů vyletěly po rekordním prodeji televizních práv.

Do role nového šéfa slavné basketbalové značky nastupuje Bill Chisholm, spoluzakladatel investiční společnosti Symphony Technology Group. Společnost se etablovala jako významný hráč v oblasti softwaru a dat, v posledních letech odkoupila firmy například od Dell Technologies či McAfee – v obou případech šlo o investice do kybernetické bezpečnosti. Její majitel je ale poměrně anonymní osoba a to při oznámení včerejšího dealu leckoho zarazilo.

„Nikdy jsem o tom chlapíkovi neslyšel,“ vyjádřil se jeden z vrcholných představitelů jiné sportovní franšízy. Chisholmova společnost Symphony spravuje aktiva v hodnotě přibližně 10 miliard dolarů. A jeden z manažerů soukromých fondů v Silicon Valley dodal: „Koupili jsme od něj firmu, takže ho znám. Pořád mi to ale nejde dohromady. Kdyby měl miliardy, věděli bychom o něm, nebo by měli alespoň větší fond.“

Chisholm nicméně nevstupuje jen do světa sportovní slávy, ale také do komplexních ekonomických výzev. Celtics čelí velkým platovým závazkům – jejich soupiska pro příští ročník, který začíná na podzim, bude nabitá a taky drahá. Hvězdy týmu Jayson Tatum a Jaylen Brown mají podepsané smlouvy celkově přesahující 300 milionů dolarů.

Další komplikací je fakt, že Celtics nevlastní svou domácí arénu TD Garden. Ta patří Jeremymu Jacobsovi, majiteli hokejových Boston Bruins, což znamená, že každý prodaný hot dog a každá reklama na obrazovce generuje příjem někomu jinému. Spekuluje se tedy, že by Chisholm mohl usilovat o výstavbu vlastní arény.

Pro NBA je tento rekordní prodej strategickým triumfem – liga plánuje expanzi do Las Vegas a Seattlu, a rekordní cenovka Celtics jí dává do rukou neuvěřitelně silné karty pro vyjednávání o vstupních poplatcích.

Prodej Celtics je však součástí širšího trendu. Jde o devátý tým NBA, který změnil majoritního vlastníka od roku 2019. A hodnoty sportovních franšíz rostou závratným tempem, platí to tedy i pro basketbal – Dallas Mavericks byli prodáni v roce 2000 za 285 milionů dolarů, v roce 2023 jejich majoritní podíl stál 3,5 miliardy, zatímco Milwaukee Bucks se prodali v roce 2014 za 550 milionů a o devět let později za 3,5 miliardy. Prodej Celtics za 6,1 miliardy pak převyšuje předchozí nejvyšší prodej v rámci NBA z roku 2022, kdy cena za Phoenix Suns byla 4 miliardy dolarů.

Obchod ale překonává i dosavadní rekord za prodej severoamerického sportovního týmu vůbec. Ten držel celek NFL Washington Commanders, který byl v roce 2023 prodán za 6,05 miliardy dolarů.