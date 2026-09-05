Díky Kingdom Come se stal v Česku celebritou, teď tu natočí vlastní film. Inspiruje mě mistr hororu, říká
Luke Dale se stal miláčkem fanoušků české hry Kingdom Come, získal stovky tisíc sledujících, zakládá hospodu. A ještě rozjíždí filmový projekt.
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Ještě před pár lety ho znali jen videoherní fanoušci, teď se stává v Česku minicelebritou. Britský herec Luke Dale, který si získal popularitu díky hernímu hitu Kingdom Come: Deliverance, se i do mainstreamových zpráv před pár týdny dostal se svou chystanou hospodou na pražských Vinohradech. Teď s hlavním městem spojuje svůj další projekt. Vlastní film.
Luke Dale vytěžil popularitu obou dílů Kingdom Come od českých vývojářů z Warhorse Studios na maximum. Přestěhoval se do Prahy, rozjel streamerskou kariéru a na internetu má stovky tisíc sledujících. Už za pár týdnů bude doufat, že aspoň část tohoto davu se ukáže i naživo. V říjnu totiž hvězda KCD otevírá vlastní, středověkem inspirovanou hospodu kousek od centra. A o něco později by je z hospody chtěl dostat do kina.
„Produkuji a točím tady v Česku nový hororový film ve stylu found footage,“ říká Dale pro CzechCrunch. Jestli vám ta dvě anglická slůvka nic neříkají, found footage, doslova nalezený záznam, je třeba Záhada Blair Witch či série REC. Prostě film, co se tváří jako náhodou nalezená nahrávka. Což činí tenhle přístup obzvlášť populární právě u hororů. Co když to není film s herci, ale přece jen pravda…? Miláček fanoušků Kingdom Come navíc nebude jediným herním hercem, který se projektu účastní.
Dale u filmu s názvem When We Were Young spojil síly s Alexem Montyrem, spoluzakladatelem a kreativním šéfem produkční společnosti Craft Lab. A také filmařem, hercem a dabérem, se kterým se setkal při práci na Kingdom Come. „Máme několik různých inspirací. Vždycky jsem měl rád opuštěné budovy a ty jsou od přírody strašidelné. V hororu také bývá obrovské množství smutku, což si do scénáře našlo cestu. A po technické stránce to byly hororové videohry. Ty mě za poslední roky vystrašily víc než téměř jakýkoliv film,“ přibližuje Dale, který se po KCD věnuje především právě hernímu streamování.
„Počítám, že si taky užijeme dost zábavy s propagací a s experimentováním s tím, čím mezi lidmi vyvolat zájem. Lhali bychom, kdybychom tvrdili, že pro nás Zach Cregger se svými marketingovými nápady nebyl inspirací,“ zmiňuje vliv opěvovaného režiséra hororů, jako jsou Hodina zmizení, Barbar či nadcházející Resident Evil, který se mimochodem točil v Praze. Creggerovy filmy často doprovází různé virální kampaně, třeba v podobě falešné stránky informující o zmizelých dětech. A další střípek o When We Were Young přidal Daleův produkční i herecký parťák.
Film zamíří nejen do ulic Prahy, ale také na slovensko-polské hranice. Odvypráví příběh čtyř přátel, kteří se vrátí do dávno opuštěné školy kvůli temnému tajemství z minulosti. Od toho právě název, jenž v neoficiálním překladu zní Když jsme byli mladí. „Myslím, že fanouškům Silent Hillu se náš snámek bude líbit,“ uvedl Montyro pro server BigLead s odkazem na populární sérii hororových videoher i filmů, jež sází na plíživou a potemnělou atmosféru města zahaleného mlhou i občasné monstrózní lekačky.
Dale a Craft Lab natáčení financují z vlastní kapsy, zároveň už za pár dní letí na filmový festival v Torontu, kde chtějí vzbudit zájem distribučních společností. „Ale ať už to dopadne jakkoliv, v listopadu natáčíme,“ uvádí Montyro. Ten mimochodem propůjčil svůj hlas hlavnímu hrdinovi videohry Stalker 2: Heart of Chornobyl, kterou vytvořilo ukrajinské studio GSC Game World, jehož vývojáři našli útočiště před ruskou invazí právě v Praze.
Dvojici producentů a herců v hlavních rolích doplní James Beaumont, kterého taktéž najdete v titulcích druhého Stalkera i KCD, českou hru má v životopise i herečka Sinead Phelps. Za připomenutí stojí také skutečnost, že ještě jedno známé jméno spojené se značkou Kingdom Come se zabývá filmem. Daniel Vávra, někdejší kreativní ředitel a spoluzakladatel Warhorse Studios, sice už na novém titulu z českého středověku (ani na hře ze světa Pána prstenů, která ve Warhorse vzniká) nepracuje, věnuje se ale tvorbě snímku Kingdom Come: Deliverance. Schválně, čí film uvidíme dřív.