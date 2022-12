Nejlepším vánočním dárkem je LEGO a přání pro příští rok? Titul na Spartě, říká Ondřej Holzman

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát jsme Karlínských 20 pojali speciálně a v rámci sváteční nálady vyzpovídali Ondřeje Holzmana, šéfredaktora CzechCrunche. Co našel letos pod stromečkem? Jaký poklad se ukrývá v hlubinách jeho sklepení? A co očekává od roku 2023?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Naštěstí nepotřebuju spát příliš dlouho a naučil jsem se brzy vstávat. Jeden z brněnských kolegů kdysi říkal, že vstává brzy, protože stihne udělat plno práce, než se Praha probudí a začne se něco dít. A něco na tom bude.

Chodíš na půlnoční mši?

Jelikož jsem neznaboh, není to pro mě.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení, klidně i na Štědrý den?

Twitter, respektive aplikaci Tweetbot. Jsem na této sociální síti de facto informačně závislý.

5 nejzásadnějších nástrojů ve tvém telefonu a počítači?

Tweetbot, Fantastical, 1Password, Livesport a Ulysses. A na Macu si už nedokážu představit každodenní fungování také bez aplikací Alfred a Yoink.

Udělají ti měkké dárky radost i pod stromečkem?

Je LEGO měkký dárek?

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Tmavě modré triko a džíny. Před lety jsem pochopil, proč lidé jako Steve Jobs nebo Mark Zuckerberg mají v šatníku prakticky jen stejné oblečení.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Dlouho jsem odolával, ale nakonec jsem propadl Allbirds. Jsou fakt extrémně pohodlné.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Ondřej Holzman, šéfredaktor CzechCrunche

Máš nějakou knihu, na kterou ještě nebyl čas, ale během Vánoc by sis ji rád přečetl?

Nakonec jsem ji stihl dočíst ještě před Vánoci, ale všem fanouškům značky Nike a fantastických byznysových příběhů vřele doporučuju číst knihu Shoe Dog od zakladatele Nike Phila Knighta.

Máš nějaký film, který vidíš každé Vánoce?

Pelíšky.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění, když ne zrovna koledy? A která tě naopak nakopne?

Minimálně pro soustředění při práci občas zapínám Brain.fm.

Co zajímavého jsi letos našel pod stromečkem?

LEGO Star Wars 75328 Helma Mandaloriana. Už si na ty helmy budu muset pronajmout nějakou místnost.

Přál sis nějakou hi-tech novinku?

Ty časy jsou už pryč, z většiny technologických vychytávek se stala komodita.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Legendární jízdní kolo značky Liberta, které jsem před lety našel ve sklepeních a vypadá, jako kdyby právě vyjelo z výrobní linky.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Dish, Mr. HotDog, Červený Jelen. A také McDonald’s.

Viděl jsi letos zlaté prasátko?

Jedině pokud se počítá to, které jsem měl usmažené v trojobalu.

Jak sis vydělal první peníze?

Bylo to dost možná psaním článků do internetu, tehdy hlavně o fotbale.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

To by mohlo být hlídání a obsluha autodráhy v jednom nákupním centru. Vlastně už vůbec nevím, jak jsem se u toho tehdy ocitl.

Nejlepší rada, kterou jsi kdy dostal a dodnes se podle ní řídíš?

Jelikož jsou Vánoce, tak nedám byznysovou radu. A ani to není možná tolik rada. Kdysi mi ale někdo ukázal božskou manu v podobě šnytu a já se od té doby řídím tím, že nic lepšího není. A taky že nic není víc než rodina.

Máš nějaké novoroční předsevzetí?

Na ně nehraju.

Co by se podle tebe mělo v roce 2023 povést? Na osobní, pracovní, celorepublikové či globální úrovni?

AC Sparta Praha by měla vyhrát ligu.