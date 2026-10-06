Nejprodávanější Volva prošla designovým restartem. Vidí cyklisty, mají desítky senzorů a překvapí jízdou
Nové plug-in hybridní XC60 ujede na elektřinu až 200 km. Menší XC40 dostalo nové asistenty či větší displej. Oba vozy vyráží na roadshow po Česku.
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V pondělí stála v pražském Cubex Centru vedle sebe dvě Volva, která patří k nejžádanějším vozům značky v Česku. Větší XC60 je nejprodávanějším modelem v historii švédské značky a skvěle se mu daří také u nás. Na špici jej spolu s vlajkovým modelem XC90 doplňuje ještě kompaktní XC40. A právě to spolu s XC60 teď přichází v modernizované podobě, „šedesátka“ navíc s novým plug-in hybridním pohonem, který na jedno nabití ujede až 200 kilometrů. Od úterý s nimi dovozce vyrazil na měsíční turné po dvanácti autosalonech celé republiky, kde si je zájemci budou moct prohlédnout.
Volvo obě SUV představilo v pankráckém sále Cubex jako dvě odpovědi na různé potřeby lidí – tedy od městského provozu až po rodinné cestování. Generální ředitelka českého zastoupení Šárka Heyna Fuchsová, která pobočku opětovně vede od poloviny roku 2024 a pro Volvo pracuje čtvrt století, k tomu mimo jiné prohlásila: „XC60 je vůz v podstatě pro každého. A XC40 nám dělá radost tím, že si jej kupují jak zákazníci, kteří děti ještě nemají a na něž jsme s ním cílili původně, tak i ti, jimž už naopak děti odrostly.“
Pomyslnou hlavní hvězdou bylo XC60 ve verzi T6 AWD Long range. Dosavadní volvácký plug-in hybrid, tedy vůz se spalovacím motorem a baterií dobíjenou ze zásuvky, ujel na elektřinu kolem 80 kilometrů. Nový zvládne podle evropské metodiky WLTP až dvě stě kilometrů, což je vzdálenost z Prahy do Brna. Vděčí za to víc než dvojnásobné baterii uložené v podlaze. Cena vozu začíná pod hranicí 1,7 milionu korun.
Změnil se mu nejen pohon, ale i vzhled – hlavně zepředu se XC60 přiblížilo vlajkovému modelu XC90, který proměnou prošel už loni, a tradiční skandinávsky elegantní designový jazyk dostal zase nový, modernější šmrnc. XC60 má novou masku, nárazníky a přepracované světlomety s motivem Thorova kladiva, tedy světelným podpisem ve tvaru ležatého písmene T, který Volvo používá už delší dobu.
V Cubexu se XC60 ukázalo v novém odstínu Heather Bronze, inspirovaném barvou vřesu. Uvnitř přibyl větší displej s úhlopříčkou 11,2 palce a hlasový asistent Gemini od Googlu, s nímž se dá mluvit běžnou řečí. Vůz má také přepracovaný asistenční systém ADAS s dvěma desítkami kamer, radarů a senzorů.
Menší XC40, které je ve verzi s mild-hybridem, prošlo podobnou kúrou. Upravená příď a záď ho opticky rozšiřují, má nová světla s matrix-LED technologií, v kabině je stejný displej jako u většího sourozence a přepracovaná středová konzola s bezdrátovou nabíječkou telefonu.
Uvnitř vůz působí luxusnějším dojmem, než by mu cenou i velikostí náleželo, svou roli v tom hrají i nové dekory interiéru. Praktické jsou i novinky, které vidět nejsou: nová sada radarů a kamer umožnila nabídnout parkovací kameru s trojrozměrným pohledem a upozornění posádky před otevřením dveří, když hrozí kolize s projíždějícím cyklistou (to dostalo i XC60).
Volvo Roadshow 2026 (XC60 a XC40)
- 6.–7. 10. – Auto Palace Vysočany, Praha 9
- 9. 10. – Cardion Cars Průhonice, Čestlice
- 10. a 12. 10. – TUkas Malešice, Praha 10
- 13.–14. 10. – Federal Cars, Liberec
- 15.–16. 10. – Auto In, Ústí nad Labem
- 17. a 19. 10. – Auto Volf, Plzeň
- 20.–21. 10. – Mach Motors, České Budějovice
- 22.–23. 10. – Dekom System, Pardubice
- 24. a 26. 10. – Auto Palace Brno, Brno
- 27. 10. a 2.–3. 11. – Cardion Cars Brno, Brno
- 29. 10. – Sven Car, Ostrava
- 30.–31. 10. – SPX-Car Group, Zlín
Jde o statickou prezentaci bez testovacích jízd, prohlídka trvá zhruba 30 minut. Rezervaci termínu si můžete udělat na volvodirect.cz/roadshow.
Ty samé změny, jakými se chlubí XC40, dostaly i příbuzné elektrické modely EX40 a EC40 s dojezdem až 585 kilometrů. „Prodejně je XC40 v těsném závěsu za svými většími sourozenci, tvoří takové silné trio,“ uvedl na představení novinek Volva produktový manažer společnosti v Česku Martin Mazari.
Švédská automobilka je známá svým důrazem na udržitelnost a elektrifikaci, což potvrdila i Šárka Heyna Fuchsová: „Naše budoucnost je elektrická. Musíme se jen víc sladit s našimi zákazníky, někteří potřebují víc času, proto klademe velký důraz i na plug-in hybridy.“ Připomněla, že v příštích letech chce automobilka uvést na trh 13 nových modelů s různými typy pohonů a že také bude ještě úžeji spolupracovat se svým mateřským koncernem Geely.
Z Cubexu každopádně oba inovované modely zamířily rovnou na cestu. Jejich roadshow začíná v úterý 6. října v pražských Vysočanech a přes Čestlice, Malešice, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Ostravu a Zlín dojede 3. listopadu do Brna.
U každého z dvanácti autorizovaných partnerů se vozy zastaví na jeden až tři dny, prohlídka pro zájemce trvá zhruba půl hodiny a Volvo doporučuje si termín předem rezervovat. Výroba obou modelů začne koncem podzimu, první zákazníci se aut dočkají na začátku příštího roku.