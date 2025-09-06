Největší diamantový podvod britské historie? Šarmantní obchodník měl obrat investory o miliardy, pak zmizel
Vashi Domínguez sliboval, že nákup v jeho klenotnictví bude zážitek. Postupně ale zájem uvadal a jeho dluhy dosáhly několika miliard korun.
Představte si, že zapnete televizi a na obrazovce vidíte charismatického muže v dokonale padnoucím obleku, který drží drobné křišťálové vejce. S půvabem televizní hvězdy vypráví, že jde o unikát v hodnotě 125 milionů korun, na němž pracovali mistři z jeho klenotnictví, jejichž jediným cílem bylo splnit přání kanadského miliardáře. Na první pohled profesionál, ve skutečnosti mistr iluzí Vashi Domínguez, kterému se podařilo kromě diváků a moderátorů oklamat i investory.
Začalo to v roce 2017, kdy se ambiciózní podnikatel se španělskými kořeny Vashi Domínguez rozhodl, že nechce provozovat jen další typické luxusní klenotnictví. V Londýně proto otevřel obchod, který sliboval, že koupě na míru opracovaných diamantů bude díky němu osobnější a zároveň dostupnější. Jeho firma Vashi se nevěnovala běžnému prodeji, ale přinášela „nákupní zážitek“ – zákazníci mohli spolupracovat přímo s návrháři a sledovat, jak jejich prsteny, náramky či náhrdelníky vznikají pod jejich rukama.
Díky svému konceptu se značka Vashi rychle stala jednou z nejžádanějších klenotnických firem v Británii. Společnost rozjela reklamní kampaně a odvážně se postavila tradičním gigantům v oboru, jako je například De Beers. Tím si vybudovala pověst průkopníka moderního přístupu v jinak konzervativním odvětví.
Jenže všechno nakonec bylo jinak. „Je to větší než vyloupení sejfu v Hatton Garden, krádež ve skladišti Brink’s-Mat a Velká vlaková loupež dohromady,“ vyjmenovává ty nejznámější loupeže na světě Michael Moszynski, ředitel reklamní agentury, která se stala jedním z investorů do Vashi. Celý příběh detailně popsala na začátku září britská stanice BBC.
Okouzlující prodejce pobláznil i miliardáře
„Vashi byl velmi dynamický a charismatický člověk. Něco jako krysař klenotnického světa,“ popisoval svého někdejšího šéfa Will Hayward, bývalý manažer obchodu. Tím narážel na fakt, že Vashi Domínguez dokázal lidi až okouzlit, stejně jako krysař s píšťalou ze známé knižní předlohy.
V době rozkvětu značka Vashi zaměstnávala stovky lidí a připravovala se na mezinárodní expanzi. Domínguez se sám stal uznávanou osobností a jeho luxusní obleky, charisma i aura úspěchu, kterou kolem sebe budoval, poutaly pozornost veřejnosti podobně jako diamanty, jež prodával.
A nalákal i zkušené investory. Mezi nimi třeba Clivea Schleeho, bývalého šéfa mezinárodního fastfoodového řetězce Pret A Manger, či miliardáře Johna Caudwella, zakladatele dnes již zaniklé sítě prodejen Phones4u. Také Mark Schneider, spoluzakladatel televizní stanice GB News, se rozhodl do Domínguezova podnikání investovat kolem 750 tisíc liber, tedy asi 23 milionů korun. „Vypadalo to dobře. Někteří chytří lidé z mého okolí byli v tomto projektu, tak jsem se k nim prostě připojil,“ přiznává nyní s hořkostí.
Domínguez v roce 2021 otevřel další pobočku na ikonických trzích Covent Garden v srdci Londýna. Luxusní prodejna s interaktivním displejem a pohovkou za osm tisíc liber však navzdory své okázalosti brzy odhalila i podnikatelovy problémy. „Jakmile vyprchal počáteční lesk, zůstala realita. Denně k nám přišli dva, tři, čtyři zákazníci, a to jsme byli na jednom z nejrušnějších londýnských náměstí,“ vzpomíná bývalá datová analytička ve Vashi Charlotte Paulová.
Bylo to důmyslné představení, během nějž se Vashi předváděl klientům.
Úpadek zájmu ale Domíngueze nezastavil a brzy přišel s řešením. Aby přesvědčil nové investory, nařídil zaměstnancům při každé jejich návštěvě sehrát menší show. Někteří měli za úkol vydávat se za zákazníky, aby obchod působil rušněji, jiní zase usedli k pracovním stolům se šperky a předstírali, že jsou zlatníci, přestože se šperkařstvím neměli žádnou zkušenost.
Veškeré pokyny chodily prostřednictvím interního mailu. „Tento požadavek pochází přímo od Vashiho, protože má důležitá jednání s investory a očekává překvapivé návštěvy obchodu,“ citovala jednu z takových zpráv BBC. „Bylo to důmyslné představení, během nějž se Vashi předváděl klientům, aby ukázal, kolik má jeho společnost objednávek a jak je vytížená,“ popisuje Hayward.
A to byl teprve začátek. Podvádění se netýkalo jen investorů, ale i samotných zákazníků. Firma nakupovala menší či méně kvalitní diamanty, než jaké si lidé objednali. Aby nesoulad s falešnými údaji v certifikátu nikdo neodhalil, nechávala z kamenů seškrabávat identifikační čísla GIA. Právě tento kód, vyrytý do hrany kamene, přitom slouží k ověření pravosti diamantu.
Účetní triky za miliardy
Ještě větší podvody probíhaly v účetnictví. Zatímco oficiální dokumenty a zprávy pro investory vykazovaly v roce 2021 tržby přes 100 milionů liber (přibližně 3 miliardy korun), skutečný obrat společnosti dosáhl zhruba 5 milionů liber (asi 150 milionů korun). Tedy pouhých pěti procent vykázané částky.
A zatímco firma Vashi balancovala na pokraji bankrotu, její zakladatel Domínguez si dopřával okázalý luxus. Z firemních peněz si financoval flotilu drahých aut a platil nájem v několika bytech v nejprestižnějších londýnských čtvrtích.
V roce 2022 se klenotnická společnost Vashi Diamonds zhroutila, její dluhy přesáhly 100 milionů liber. Zákazníci přišli o své zálohy, dodavatelé zůstali bez výplaty a zaměstnanci bez práce. Definitivní konec přišel v dubnu následujícího roku, kdy se dluhy vyšplhaly na neuvěřitelných 170 milionů liber (přes pět miliard korun). Investoři přitom v té době stále věřili, že jejich peníze jsou v bezpečí. Jen o dva měsíce dříve totiž obdrželi dokumenty, které naceňovaly zásoby diamantů společnosti na 157 milionů liber.
Jakmile vyprchal počáteční lesk, zůstala realita. Denně k nám přišli dva, tři, čtyři zákazníci.
Z bankovních výpisů později vyplynulo, že Domínguez odletěl do Dubaje právě v den, kdy soud nařídil likvidaci společnosti. „Najali jsme si soukromé detektivy. Něco víme, ale nemáme žádné pevné důkazy o jeho bydlišti ani o tom, kde se nyní zdržuje,“ říká pojistný likvidátor Benji Dymant.
Oficiální vyšetřování ale momentálně stojí. Případ si podle BBC mezi sebou přehazují Metropolitní policie a Úřad pro závažné podvody, jehož zástupci nedávno uvedli, že kauza firmy Vashi není dostatečně složitá na to, aby na ni úřad vyčlenil své lidi.
Znamená to tedy, že Domínguez spáchal dokonalý zločin a s obří sumou peněz utekl? Likvidátor Dymant to vidí trochu jinak, podle účetních knih si podvodník podstatnou část chybějících peněz neodnesl. „V bankovních výpisech jsme nenašli žádné významné sumy ani podezřelé převody na offshore účty či podobná místa,“ vysvětluje.
Někteří z těch, kdo přišli o peníze, tak nyní tápou, zda byl Domínguez od počátku podvodníkem, nebo jen vizionářem, jehož sen se změnil v katastrofu. „Nejsem si jistý, jestli ten chlap zpanikařil, protože to prostě nefungovalo, jak plánoval, nebo jestli to celou dobu plánoval takhle,“ připouští i Schneider.