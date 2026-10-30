Největší krádež v dějinách krypta. Hackeři za dvacet minut vyvedli z Binance téměř 140 miliard korun
Analytici útok na největší kryptoburzu světa připisují severokorejským hackerům. Vstupní branou byl podle Binance napadený notebook jejího inženýra.
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Zhruba dvacet minut podle analytiků stačilo hackerům, aby ve čtvrtek pozdě večer českého času vyprázdnili část peněženek největší kryptoměnové burzy světa Binance. Burza škody odhaduje na 6,3 miliardy dolarů (140 miliard korun), což je víc než čtyřnásobek dosavadního rekordu z loňského února, kdy hackeři ukradli 1,5 miliardy dolarů (33 miliard korun) burze Bybit. Binance pozastavila všechny vklady a výběry a slibuje, že ztráty uživatelům pokryje.
Stopy podle analytiků vedou opět do Pchjongjangu. Firmy TRM Labs a Chainalysis, které se zabývají analýzou blockchainu, jsou si tím velmi jisté, uvádí agentura Reuters. Útok podle nich připomíná vykradení Bybitu, které americká FBI připsala Severní Koreji. TRM a Pangolin Intelligence podle deníku The Wall Street Journal označují za pachatele skupinu TraderTraitor. „Tohle byla stoprocentně Severní Korea,“ říká deníku Nick Carlsen, vyšetřovatel TRM. Pchjongjang podobná obvinění pravidelně odmítá.
Vstupní branou byl podle prvních zjištění Binance napadený notebook jednoho z jejích inženýrů pro provoz systémů (DevOps), přes který útočník mohl zadávat neautorizované výběry. Peníze odešly z takzvaných horkých peněženek, tedy peněženek připojených k internetu, ze kterých burza vyplácí výběry klientů. Server Decrypt popisuje, že tři minuty před první transakcí poslala jedné z peněženek pokyn adresa financovaná přes mixér Tornado Cash, který zahlazuje stopy plateb. Šlo o pokyn, díky němuž mohla peněženka spouštět cizí kód. Jak útočník získal potřebný podpis, zatím jasné není.
Mark Karpelès, bývalý šéf tokijské burzy Mt. Gox, která zkrachovala před dvanácti lety po krádeži bitcoinů za 500 milionů dolarů (11 miliard korun), soudí, že útočníci získali soukromé klíče nejméně ke dvěma peněženkám Binance. „Binance zřejmě rozdělila aktiva do více systémů, takže útok může zasáhnout jen jejich část. I tak je jediný útok velká ztráta,“ říká Karpelès agentuře Reuters.
Burza zatím vystopovala zhruba tři miliardy dolarů (66 miliard korun), o zbylých 3,3 miliardy dolarů (72 miliard korun) se nezmínila. Nejvíc zmrazili vydavatelé stablecoinů, kryptoměn navázaných na dolar: Tether téměř 1,57 miliardy dolarů (34 miliard korun) a Circle přes 800 milionů dolarů (17 miliard korun). Vydavatel může adresu útočníka zablokovat, takže tokeny nejde převést ani vyprat přes mixér. Prostředky zmrazila i společnost Ripple a firma World Liberty Financial spojená s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho rodinou, s jejímž byznysem se Binance už dřív provázala.
„Vaše peníze jsou v bezpečí a každou ztrátu pokryjeme,“ vzkazuje uživatelům na síti X spoluředitel Binance Richard Teng. Burza má pro takové případy rezervní fond SAFU s jednou miliardou dolarů (22 miliard korun) v bitcoinech, krádež ho ale několikanásobně převyšuje. Teng proto doplňuje, že ztráty pokryjí i peníze firmy. Zakladatel Binance Changpeng Zhao, který burzu od přiznání viny v USA nevede, ale zůstává jejím největším akcionářem, napsal, že jako akcionář očekává plné pokrytí všech uživatelských prostředků.
Na zprávu o útoku zareagovaly ceny kryptoměn. Bitcoin klesl na šestitýdenní minimum 76 368 dolarů (1,7 milionu korun), ether na dvouměsíční minimum a token BNB, kterým se platí poplatky na Binance, ztratil za den pět procent. Akcie burzy Coinbase v prodloužené obchodní seanci odepsaly 4,8 procenta. „Může to dál utlumit chuť riskovat a přimět investory, aby znovu zvážili bezpečnost aktiv držených na centralizovaných burzách,“ upozorňuje Tim Sun, analytik hongkongské skupiny HashKey.
Pro Binance, která má podle loňské výroční zprávy 335 milionů registrovaných uživatelů a od roku 2024 nabízí i obchodní pár s českou korunou, nejde o první útok. V roce 2019 přišla o sedm tisíc bitcoinů, tehdy v hodnotě zhruba 40 milionů dolarů (870 milionů korun). Větší škodu, 570 milionů dolarů (zhruba 12,5 miliardy korun), způsobili v roce 2022 hackeři, kteří zneužili chybu blockchainu BNB Chain. Americká pobočka Binance.US uvádí, že ji současný incident nezasáhl. Výběry chce Binance obnovit do 48 hodin, úplný rozbor útoku podle spoluzakladatelky Yi He zveřejní po skončení vyšetřování.