Nejžádanější gadget olympiády? Exkluzivní véčko, které má být jen pro sportovce, koupíte i na eBay
Na olympiádě v Naganu to byl tlačítkový telefon, do Itálie přivezl Samsung exkluzivní edici svého skládacího modelu. Jde o sběratelský kousek.
Je to převážně sportovní svátek, ale každé olympijské hry s sebou nesou i řadu dalších rozměrů. Je to také velký ráj pro sběratele všeho druhu, a pokud jste byli v posledních dvou týdnech v Miláně nebo Cortině, museli jste narazit například na nekonečné množství odznáčků, se kterými se živě obchodovalo. Je tu ale jeden daleko zajímavější sběratelský kousek, ke kterému se původně měli dostat pouze sportovci. Každý z nich obdržel exkluzivní olympijské edice skládacích telefonů od Samsungu. Některé se ale přece jen dostanou i k běžným smrtelníkům.
Na aukčních portálech jako eBay se i po dvou letech stále nabízí speciální olympijské edice telefonů Galaxy Z Flip6 z Paříže a k nalezení tam v posledních dnech už bylo i několik modelů Flip7. Jde o speciální úpravu pro XXV. zimní olympijské hry Milano Cortina 2026, která sází na kombinaci modrého, typicky italsky azurového skla a zlatého kovového rámu společně s olympijskými kruhy. Navíc je k němu ještě speciální průhledné pouzdro se zlatými vavřínovými listy a sada specifických aplikací určených přímo pro sportovce.
Právě telefony Galaxy Z Flip7 Olympic Edition obdrželo necelých 3 800 olympioniků a paralympioniků ze zhruba 90 zemí, kteří do Itálie přijeli nebo přijedou soutěžit. Spolu s produkty od dalších partnerů olympijských her s nimi mohou naložit, jak chtějí. Fanoušci je mohli nejčastěji spatřit při medailových ceremoniálech, kde si s nimi sportovci pořizují takzvané vítězné selfie. Řada telefonů ale zůstane nedotčena a následně se dostanou na trh. Právě produkty v původním balení mají nejvyšší sběratelskou hodnotu.
Zda je prodávají na portálech jako eBay přímo sami sportovci, nebo se tam dostávají již přes další osoby, není jasné, ale ani podstatné. Často se vydraží za vyšší cenu, než kolik stojí standardní, loni představené modely. V Česku je aktuálně Flip7 se stejnou 256GB pamětí v prodeji za 29 990 korun, přičemž olympijské edice byly v posledních dnech v dražbách na eBayi v přepočtu za více než 22 tisíc, respektive 31 tisíc korun. Často je však třeba připočítat dopravu či další poplatky, klidně v řádech tisícikorun.
Postoj Samsungu k následnému přeprodeji těchto darů je pragmatický. I třeba proto, že pro sportovce z ekonomicky slabších zemí může být prodej telefonu vítaným zdrojem příjmu k pokrytí nákladů na trénink. „Mohou si s nimi dělat, co chtějí. Jsou jejich. Chápu ale, proč to dělají, dají se za ně získat slušné peníze a je po nich velká poptávka mezi sběrateli,“ uvedl pro CzechCrunch přímo v Miláně marketingový ředitel Samsung Europe Benjamin Braun.
O tom, že je o exkluzivní olympijskou edici zájem, ví velmi dobře z vlastní zkušenosti i sám šéf marketingu Samsungu. „Dostávám hodně e-mailů od dost slavných lidí, kteří mi píší, že ho chtějí taky, protože ta zlato-modrá kombinace vypadá skvěle. Ale distribuovali jsme je pouze sportovcům, některým trenérům a olympijskému personálu,“ dodává Braun. Takže například blokování zařízení, která se dostanou na trh, se nechystá.
Vůbec poprvé se Samsung s olympijskými hrami propojil už v roce 1988, kdy se konaly v jihokorejském Soulu, tedy na domácí půdě. Tento rok byl pro firmu klíčový i z hlediska vlastního technologického rozvoje. Právě tehdy uvedla na trh svůj první mobilní telefon SH-100, který byl v té době teprve třetím nezávisle vyvinutým mobilním telefonem na světě. Oficiální vstup do nejvyšší kategorie partnerství v segmentu bezdrátových komunikačních zařízení přišel o deset let později při hrách v Naganu.
V počátcích partnerství byla role mobilních telefonů primárně utilitární. V Naganu Samsung distribuoval model N206, což bylo robustní tlačítkové zařízení s externí anténou, které tehdy sloužilo hlavně personálu. Do Sydney o dva roky později přivezl model SGH-600 s kompaktnějším designem, klávesnicí pod krytem, černo-zeleným displejem a pamětí na 100 čísel. Na další olympiádu v Salt Lake City přijela první skutečná edice s barevným laděním loga her, model SCH-T300 měl zároveň jako první olympijský telefon internetový prohlížeč.
V Aténách v roce 2004 se poprvé objevil dotykový displej. Samsung SGH-i530 se snažil skloubit tehdy populární konstrukci „véčka“ s funkcemi kapesního počítače. Telefon běžel na systému Palm OS a měl displej, který reagoval na tlak, a tak se ovládal stylusem schovaným v těle přístroje. A také nabídl systém WOW (Wireless Olympic Works), který umožnil pořadatelům okamžitý přístup k informacím včetně aktuální pořadí nebo třeba plánků sportovišť. Do Pekingu 2008 už dorazil model SGH-i688, první dotykový telefon bez fyzické klávesnice.
V roce 2012 získala v Londýně svou první olympijskou edici dodnes vlajková edice Samsungu s názvem Galaxy. Model Galaxy S3 tehdy zavedl bezkontaktní platby přes NFC. V Soči 2014 pak jihokorejská firma poprvé obdarovala modelem Galaxy Note 3 úplně všechny sportovce. Rio 2016 přineslo Galaxy S7 Edge, první model navržený od základu speciálně pro hry včetně specifické modré barvy s olympijskými kruhy, barevně odlišených fyzických tlačítek nebo barevně sladěného softwaru a ikon.
Do Pekingu v roce 2022 už dorazilo první „véčko“. Přechod na ohebnou konstrukci přinesl Galaxy Z Flip3 v bílo-zlaté barvě s logem olympijských kruhů. V Paříži o dva roky později debutoval rovněž speciálně zbarvený Flip6 a poprvé se s ním zavedlo focení vítězných selfie přímo na stupních vítězů. Letos na to v Miláně a Cortině navázal již zmíněný Flip7. Jeho součástí je i speciální aplikace k prohloubení kontaktů mezi sportovci zvaná Galaxy Athlete Card či tapeta s motivem vytvořeným speciálně pro hry Milán Cortina 2026.