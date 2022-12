Nepochybujte o Jamesi Cameronovi, hlásí kritici. První reakce na druhého Avatara jsou nadšené

Jake Sully ve filmu Avatar: The Way of Water

Režisér a scenárista James Cameron dosud nenatočil špatný film. O kvalitách Titanicu či Avatara se sice často vedou diskuze, jen málokdo by je nicméně skutečně označil za nehodné pozornosti. V uplynulých třinácti letech se přesto rozeznělo mnoho hlasů, podle nichž novinka Avatar: The Way of Water neuspěje. Mají pravdu? Podle kritiků, kteří očekávaný snímek včera viděli, by se nemohli plést více.

Mezi reakcemi po světové premiéře, která proběhla v Londýně, se často objevují označení jako „dechberoucí“ a „vizuálně úchvatný“, ale i „emočně silný“. Také příběh je prý na podstatně vyšší úrovni než u původního filmu. A samozřejmě nechybí ani zmínky 3D, které má po dlouhé době opět výrazně umocňovat zážitek ze sledování filmu.

První Avatar se v roce 2009 (respektive 2010) stal nejvýdělečnějším titulem všech dob a díky několika opětovným uvedením v kinech si tento status s bezmála třemi miliardami dolarů v příjmech drží dodnes.

Představil fiktivní měsíc Pandora v soustavě Alfa Centauri, kde proběhla bitva mezi původními obyvateli Na’vi a lidmi, kteří sem přišli kvůli těžbě extrémně vzácného prvku. Především ale diváky vzal do úchvatného světa, ze kterého se nechtěli vrátit zpátky na Zem – až do takové míry, že u některých prý film vyvolával deprese.

Pokračování se na Pandoru vrací. Známí hrdinové Jake a Neytiri v průběhu více než deseti let od doby, co jsme je viděli naposledy, založili rodinu. Na začátku nového příběhu ale musí opustit svůj domov a hledat útočiště u jiného klanu lidu Na’vi. Zatímco se snaží překonávat rozkoly mezi rodiči a dětmi, kolem nich sílí nebezpečí přicházející hlavně od lidí. Cameron věří, že diváky dokáže pozitivně překvapit, byť ani jeho slavné sebevědomí neuneslo obrovský tlak očekávání, jaký s sebou Avatar: The Way of Water nese.

„Trochu jsem se obával, že jsem to v našem rychlém a moderním světě, kam Avatar 2 přichází po dvanácti letech, příliš přetáhl,“ řekl v nedávném rozhovoru pro The New York Times. „Obával jsem se přesně do chvíle, kdy jsme vypustili první upoutávku a za 24 hodin dosáhli 148 milionů zhlédnutí,“ pokračoval. S odkazem na Vetřelce a Terminátora 2, oba hodnocené stejně nebo výše než původní filmy, pak dodal, že u pokračování dobře ví, co dělá. Snad i proto se nebál přiznat, že jeho novinka se potřebuje stát jedním z nejvýdělečnějších filmů vůbec jen na to, aby se zaplatila.

Pokud by měl být finanční úspěch druhého Avatara podmíněn jeho kritickým přijetím, nemá se čeho obávat. Mezi nejčastější poznámky novinářů k očekávanému snímku totiž patří narážky na to, jak nevěřit Jamesi Cameronovi znamená udělat velkou chybu. „Lol, jak může být někdo tak hloupý, aby si vsadil proti Cameronovi. Nebo náctileté mimozemšťance Sigourney Weaver. Nebo obřím velrybám s titulky ve fontu Papyrus,“ napsal například David Ehrlich ze serveru Indiewire, který typicky pro ostrou kritiku nechodí daleko.

Ehrlich dodal, že The Way of Water je zásadním způsobem lepší než první film a že nabízí jeden z nejlepších kinozážitků za velmi dlouhou dobu. V podobném duchu se pak vyjadřuje naprostá většina lidí, kteří na včerejší londýnské projekci byli.

Peri Nemiroffová z magazínu Collider napsala: „Věřila jsem, že Cameron zvedne laťku vizuálních efektů, ta vizuální stránka je ale stejně neuvěřitelná.“ O něco barvitěji se vyjádřil Mike Ryan ze serveru Uproxx: „Nechci přehánět, ale po vizuální a technické stránce jsem nikdy nic takového neviděl. Je to ohromující. Možná příliš ohromující. Někdy mi unikaly body zápletky, protože jsem koukal na pandorské ryby.“

Foto: Falcon Neytiri a Jake, hlavní hrdinové původního i nového Avatara

Také mnoho dalších reakcí představuje různé variace na to, jak Cameron opět Hollywoodu ukázal, jak se točí pořádný blockbuster. Nebo jak je z pohledu vizuálního zpracování na místě mluvit o mistrovském díle. Reakce na příběh filmu jsou už méně konzistentní, ale stále veskrze pozitivní. Třeba Erik Davis z Rotten Tomatoes poznamenal: „Příběh, podívaná, spiritualita, krása – tohle je filmařina a vyprávění příběhů na té nejvyšší úrovni.“

Někteří kritici ocenili, jak vizuální stránka i epická akce slouží především pro vývoj postav, jak dobře snímek funguje na emocionální rovině a jak je zápletka komplexnější než u prvního filmu. „Velice efektivně se tam zkoumá komunitní a rodinná dynamika,“ napsala už zmíněná Nemiroffová. Podle některých by filmu přesto prospělo hlubší vykreslení postav nebo silnější propojení jednotlivých dějových linií.

Avatar: The Way of Water dorazí do kin za týden, tedy 15. prosince, nepočítaje předpremiéry. Tou dobou budou na CzechCrunchi k přečtení samozřejmě i naše dojmy z jednoho z nejočekávanějších titulů posledních let.