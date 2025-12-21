Nepřekonaná gangsterská akce poprvé spojila De Nira s Pacinem. Teď slaví 30 let a pustíte si ji na Netflixu
Heat neboli Nelítostný souboj od Michaela Manna měl premiéru přesně před třiceti lety. Jeho ikonická přestřelka zůstává vrcholem akční filmařiny.
Byl to první film, který na plátně svedl dohromady oscarové velikány Roberta De Nira a Ala Pacina. Inspiroval nespočet napodobitelů – a to nejen Christophera Nolana v jeho batmanovském Temném rytíři, ale dokonce skutečné zločince během jejich přepadení. Teď tenhle kultovní film slaví 30 let od premiéry. A pustíte si ho i na Netflixu.
Robert De Niro a Al Pacino jsou sice jména, která najdete už v titulcích druhého dílu legendárního Kmotra, společnou scénu v něm ale neměli. Aby tyhle hollywoodské hvězdy současně zazářily v jeden okamžik, na to si diváci museli počkat do prosince roku 1995, kdy se do kin prostřílela stylová i syrová gangsterská akce Heat neboli Nelítostný souboj.
Jádrem filmu, kolem kterého se však točí několik propracovaných linek a vedlejších postav, je nevyhnutelný střet De Nirova zkušeného zločince s Pacinovým veteránským detektivem. A i když oba stojí na opačné straně zákona, jsou si podobnější, než by jejich profese naznačovaly. Oba spojuje profesionální posedlost i osobní osamělost, potenciálně vražednému napětí mezi nimi se vyrovná snad jen respekt, který k sobě chovají.
Přitom společných chvil oba herci paradoxně nemají mnoho, ale patří k tomu nejzapamatovatelnějšímu z celého snímku. A to je jinak Nelítostný souboj plný úžasných záběrů. Je dílem režiséra a scenáristy Michaela Manna, který je podepsaný pod několika vynikajícími kriminálkami či thrillery, jako je Collateral s Tomem Cruisem, Veřejní nepřátelé s Johnnym Deppem či Miami Vice v osmdesátkově-seriálové i modernější filmové podobě. Ale režíroval a napsal také oscarového Posledního mohykána.
Vedle hereckých výkonů – ke kterým přidejte třeba ještě Vala Kilmera jako člena De Nirova gangu – vás ale Nelítostný souboj dostane i tím, jak vypadá. A taky zní, a to nejen na soundtracku s Mobym a U2. Všechno je chladné, betonové, uvěřitelné, psychologii postav odkrývá víc noční město než sluneční světlo. A každý výstřel z pušky na bulvárech Los Angeles je rázný jak úder zvonu. Ikonická scéna velké přestřelky je dodnes nepřekonaným vrcholem akční filmařiny. Není divu, že Nelítostný souboj ovlivnil i trilogii o Batmanovi.
Jestli si totiž vybavíte úvodní scénu přepadení banky z Temného rytíře, jasně rozpoznáte vliv Mannovy gangsterské akce. Však také Nelítostný souboj jako jednu z inspirací svého batmanovského filmu sám Christopher Nolan uvedl. Stopy filmu ale spatří i ten, kdo si vzpomene na krimi thriller Město s Benem Affleckem a Jeremym Rennerem. Inspirace však nakonec zamířila i mimo film.
Nelítostný souboj se totiž stal předlohou také pro autory herní série Grand Theft Auto, která hlavně ve čtvrtém a pátém díle (mimochodem, GTA 6 má vyjít už příští rok) různé scény z filmu prakticky kopíruje. Nicméně Mannovi se podařilo něco ještě pozoruhodnějšího. Jeho akce je tak syrová a uvěřitelná, až Nelítostný souboj ovlivnil opravdové zločince.
Několik ozbrojených loupeží po celém světě během několika let po premiéře tento film nápadně připomínalo. Včetně jedné z největších přestřelek mezi policií a kriminálníky ve Spojených státech. Nechvalně proslulý francouzský gangster Rédoine Faïd zase Mannovi dokonce vzkázal: „Byl jste můj technický poradce.“
Každopádně pokud vám Nelítostný souboj doposud unikal a objevili jste ho až teď, u příležitosti 30. výročí jeho premiéry, tak vás potěší, že si ho klidně pustíte na Netflixu. Jen se neinspirujte moc doslovně.