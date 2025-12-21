Entertainment –  – 2 min čtení

Nepřekonaná gangsterská akce poprvé spojila De Nira s Pacinem. Teď slaví 30 let a pustíte si ji na Netflixu

Heat neboli Nelítostný souboj od Michaela Manna měl premiéru přesně před třiceti lety. Jeho ikonická přestřelka zůstává vrcholem akční filmařiny.

Michal MančařMichal Mančař

heat-nelitostny-souboj-de-niro
Foto: Warner Bros.
Robert De Niro jako zkušený zločinec Neil McCauley ve snímku Heat
0Zobrazit komentáře

Byl to první film, který na plátně svedl dohromady oscarové velikány Roberta De Nira a Ala Pacina. Inspiroval nespočet napodobitelů – a to nejen Christophera Nolana v jeho batmanovském Temném rytíři, ale dokonce skutečné zločince během jejich přepadení. Teď tenhle kultovní film slaví 30 let od premiéry. A pustíte si ho i na Netflixu.

Robert De Niro a Al Pacino jsou sice jména, která najdete už v titulcích druhého dílu legendárního Kmotra, společnou scénu v něm ale neměli. Aby tyhle hollywoodské hvězdy současně zazářily v jeden okamžik, na to si diváci museli počkat do prosince roku 1995, kdy se do kin prostřílela stylová i syrová gangsterská akce Heat neboli Nelítostný souboj.

Jádrem filmu, kolem kterého se však točí několik propracovaných linek a vedlejších postav, je nevyhnutelný střet De Nirova zkušeného zločince s Pacinovým veteránským detektivem. A i když oba stojí na opačné straně zákona, jsou si podobnější, než by jejich profese naznačovaly. Oba spojuje profesionální posedlost i osobní osamělost, potenciálně vražednému napětí mezi nimi se vyrovná snad jen respekt, který k sobě chovají.

heat-nelitostny-souboj-de-niro-10

Foto: Warner Bros.

heat-nelitostny-souboj-de-niro-pacino-01
heat-nelitostny-souboj-05
heat-nelitostny-val-kilmer-06+7
heat-nelitostny-souboj-val-kilmer-02
heat-nelitostny-souboj-pacino-09
heat-nelitostny-souboj-04
heat-nelitostny-souboj-03
heat-nelitostny-souboj-pacino-11
heat-nelitostny-souboj-de-niro-08
heat-nelitostny-souboj-val-kilmer-07

Přitom společných chvil oba herci paradoxně nemají mnoho, ale patří k tomu nejzapamatovatelnějšímu z celého snímku. A to je jinak Nelítostný souboj plný úžasných záběrů. Je dílem režiséra a scenáristy Michaela Manna, který je podepsaný pod několika vynikajícími kriminálkami či thrillery, jako je Collateral s Tomem Cruisem, Veřejní nepřátelé s Johnnym Deppem či Miami Vice v osmdesátkově-seriálové i modernější filmové podobě. Ale režíroval a napsal také oscarového Posledního mohykána.

Vedle hereckých výkonů – ke kterým přidejte třeba ještě Vala Kilmera jako člena De Nirova gangu – vás ale Nelítostný souboj dostane i tím, jak vypadá. A taky zní, a to nejen na soundtracku s Mobym a U2. Všechno je chladné, betonové, uvěřitelné, psychologii postav odkrývá víc noční město než sluneční světlo. A každý výstřel z pušky na bulvárech Los Angeles je rázný jak úder zvonu. Ikonická scéna velké přestřelky je dodnes nepřekonaným vrcholem akční filmařiny. Není divu, že Nelítostný souboj ovlivnil i trilogii o Batmanovi.

Jestli si totiž vybavíte úvodní scénu přepadení banky z Temného rytíře, jasně rozpoznáte vliv Mannovy gangsterské akce. Však také Nelítostný souboj jako jednu z inspirací svého batmanovského filmu sám Christopher Nolan uvedl. Stopy filmu ale spatří i ten, kdo si vzpomene na krimi thriller Město s Benem Affleckem a Jeremym Rennerem. Inspirace však nakonec zamířila i mimo film.

Nelítostný souboj se totiž stal předlohou také pro autory herní série Grand Theft Auto, která hlavně ve čtvrtém a pátém díle (mimochodem, GTA 6 má vyjít už příští rok) různé scény z filmu prakticky kopíruje. Nicméně Mannovi se podařilo něco ještě pozoruhodnějšího. Jeho akce je tak syrová a uvěřitelná, až Nelítostný souboj ovlivnil opravdové zločince.

Několik ozbrojených loupeží po celém světě během několika let po premiéře tento film nápadně připomínalo. Včetně jedné z největších přestřelek mezi policií a kriminálníky ve Spojených státech. Nechvalně proslulý francouzský gangster Rédoine Faïd zase Mannovi dokonce vzkázal: „Byl jste můj technický poradce.“

Každopádně pokud vám Nelítostný souboj doposud unikal a objevili jste ho až teď, u příležitosti 30. výročí jeho premiéry, tak vás potěší, že si ho klidně pustíte na Netflixu. Jen se neinspirujte moc doslovně.

Související témata:NetflixRobert De NiroAl PacinoRetroHeatVal KilmerNelítostný souboj
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    trnka-3

    Vést to můžu já, vtipkoval. Mladická drzost udělala před 17 lety z ajťáka šéfa logistického obra

  2. 2

    florenc-1

    V centru Prahy vyroste nová čtvrť za 20 miliard. Do projektu Penty se zapojí hned 15 evropských ateliérů

  3. 3

    hbo-max-to-vitejte-v-derry-it-welcome-to-derry-01

    Lepší než Stranger Things? Seriál od HBO podle mistra hororu je děsivější, krvavější a fakt dobrý

  1. 1

    e2

    Jsem cynik, tak proč mě tak zasáhla smrt Patrika Hezuckého? Ukazoval, v čem tkví síla „těch druhých“

  2. 2

    00-kijonkova-jokl-1

    Je mu 29 a byznys, který rozjel už na základce, mu vydělal stamiliony. Většinu od něj koupila Kijonková

  3. 3

    ftmo-founders2

    Češi postavili stroj na peníze. Výsledek? Tržby 6,8 miliardy, zisk 2,4 miliardy a spolknutí konkurenta