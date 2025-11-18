Neřešte longevity podle influencerů. Účinná medicína dlouhověkosti má data, laboratoře a čas, říkají lékaři
Obvyklé léky, vitamíny a doplňky často nestačí. Dobrá medicína dlouhověkosti člověka otestuje, využívá laboratoře a pracuje s individualitou každého.
Fenomén longevity zaplňuje sociální sítě, média i další informační kanály. Stejně rychle roste trh s výživovými doplňky, kosmetikou a terapiemi, které s dlouhověkostí souvisejí. „Ne všechno, co vypadá jako zdravý životní styl, je ale bezpečné a účinné,“ upozorňuje Jan Hlaveš, hlavní lékař pražské kliniky Vital Age Clinic. Ta podle jeho slov staví svou péči na vědeckých datech, odborných lékařských přístupech a dlouhodobé spolupráci s klientem.
„Naším cílem není nahrazovat klasickou medicínu, ale doplňovat ji o to, co v běžné praxi často chybí – čas, data a individuální přístup,“ vysvětluje Radovan Hnatič, CEO a spoluzakladatel kliniky. „Dnes už víme, že kardiovaskulární onemocnění, metabolické potíže nebo ztráta energie nezačínají ze dne na den. Můžeme je rozpoznat roky dopředu – a právě tehdy má proaktivní medicína dlouhověkosti největší sílu,“ dodává.
Typickým klientem bývá člověk ve středních letech – výkonný, aktivní, často sportující – který chce porozumět svému tělu do hloubky. „Na preventivní prohlídce se dozví, že má zvýšený cholesterol nebo krevní tlak. Praktický lékař navrhne základní opatření, a to je v pořádku. My jdeme dál – hledáme příčiny, měříme další parametry a stavíme plán na míru,“ doplňuje Jan Hlaveš.
Personalizovaná medicína dlouhověkosti podle něj propojuje klinickou medicínu, výživu, spánek, psychologii i technologie. Lékaři Vital Age Clinic využívají laboratorní data, genetické predispozice i moderní biomarkery, aby dokázali odhalit rizika dřív, než se projeví nemoc. „To, co děláme, není pouze o doplňcích nebo trendech, ale o pochopení biologie každého jednotlivce,“ shrnuje Hlaveš.
Longevity patří do rukou lékařů, ne influencerů
„Opravdová medicína dlouhověkosti je mezioborová a stojí na vědeckém základu,“ zdůrazňuje lékař. „Naším úkolem je proměnit data v konkrétní kroky, které zlepší kvalitu života – ať už jde o výživu, pohyb, spánek nebo farmakoterapii, pokud je potřeba.“
Na rozdíl od trendových přístupů pracuje Vital Age Clinic s dlouhodobým plánem, který se vyvíjí spolu s klientem. „Longevity lékař pracuje komplexně, používá pokročilé testy a skládá individuální plán. To není svět náhodných doplňků,“ dodává Radovan Hnatič.
Proč jsou dobrým příkladem právě srdce a cévy? Kardiovaskulární choroby jsou podle lékařů z Vital Age Clinic ideální ukázkou rozdílu mezi „běžnou“ péčí a individualizovaným, datově řízeným přístupem. Nejde jen o seniory, v ohrožení jsou i muži ve věku 40 až 50 let, často s perfektním životním stylem.
„Někdo sportuje celý život, ale má výrazně vyšší genetické riziko, třeba vysoké Lp(a), vysoký tlak nebo nediagnostikovanou spánkovou apnoi. Lifestyle ho sice drží nad vodou, ale riziko běží dál. Když to podchytíte, dá se mít kardiovaskulární onemocnění velice dobře pod kontrolou,“ říká Hnatič.
Anamnéza a rodinná historie, prakticky „na celého člověka“: úvodní konzultace trvá přibližně 1 až 2,5 hodiny podle komplexity.
Odběry a měření: krev (nad rámec standardu), moč, stolice, někdy sliny, vlasy či suchá kapka krve, tělesná kompozice, VO₂max a další fyzikální parametry, tlak, u vybraných případů i genetická predispozice a případně celá řada funkčních a biochemických markerů.
Laboratoře: Vital Age Clinic spolupracuje s renomovanými zahraničními laboratořemi v Německu, Itálii a USA, které se specializují na pokročilé analýzy, jež se v Česku zatím rutinně neprovádějí.
„Zásadní je rozhodnout, co má pro daného člověka nejvyšší návratnost – nejen finančně, ale i časově a energeticky. Někdy stačí zapracovat na životním stylu, jindy je nejlepší bezpečně nastavená farmakoterapie,“ shrnuje Hlaveš. Podle něj dnes existují i novější léky a alternativy ke statinům – často ale s omezenou úhradou, takže si je část klientů legálně hradí sama, pokud to dává smysl.
Při vstupu do jejich péče se podle lékařů neřeší jen jednorázová konzultace, ale dlouhodobá spolupráce. „Na krátkodobé konzultace klienty nebereme. Opíráme se o skutečné výsledky a ty lze dosáhnout jen s dlouhodobým přístupem,“ popisuje Hlaveš.
Manažeři, ženy kolem čtyřicítky i sportovci
Každý specialista Vital Age Clinic pracuje pouze s omezeným počtem lidí, aby se mohl každému věnovat s maximální pozorností. „Naši klienti neplatí za dvě minuty v ordinaci, ale za lékaře, který je opravdu zná a vede je dlouhodobě,“ říká Jan Hlaveš.
Kromě přetížených manažerů roste mezi klienty Vital Age Clinic i skupina žen kolem čtyřicítky, které řeší peri- a postmenopauzální otázky, váhu a hormony. Objevují se i profesionální sportovci, u kterých jde o prodloužení kariéry a výkonu, ale ve chvíli, kdy se hromadí zranění, už bývá pozdě. „Klíčový indikátor je pro nás energie a výkon – jak člověk funguje v práci i v životě. Prevence je základ, ale lidé chtějí cítit rozdíl teď,“ říká Hlaveš.
Potenciální klienty podle Radovana Hnatiče samozřejmě zajímá cena služeb. „Částka, na které je reálné začít stavět péči skutečně na míru, je asi 10 tisíc měsíčně,“ říká. U náročných diagnostik se testy mohou vyšplhat na 100 až 150 tisíc, některé infuzní či experimentální přístupy jsou dražší, existují i terapie za stovky tisíc. „Cílem ale není elita za miliony ročně. Naším úkolem je lidem prioritizovat investice s nejvyšší návratností do zdraví – časově, energeticky i finančně. A dělat to dřív, než začne být pozdě,“ uzavírá Jan Hlaveš.
