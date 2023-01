Nová éra. Spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings končí jako ředitel a firma přestane tolik utrácet

Jméno Reed Hastings je dobře známé každému, kdo v posledních deseti letech nahlédl do byznysového aspektu zábavního průmyslu. Je to totiž spoluzakladatel Netflixu, který stál nejen u zrodu největší streamovací služby světa, ale také se podílel na velkých změnách v zavedených pořádcích Hollywoodu. Po pětadvaceti letech na vrcholných pozicích ve firmě teď Hastings oznámil, že se vzdává role spoluředitele. Netflix zároveň s tím zveřejnil velice dobré finanční výsledky a nadějné plány do budoucna.

Spoluzakladatel Netflixu se o místo jeho ředitele dělil s Tedem Sarandosem od roku 2020 – a ještě déle prý z tohoto postu chystal svůj odchod. Sarandos bude spoluředitelem i nadále, po jeho boku ale nově stane Greg Peters, který dosud zastával roli šéfa operací. Hastings ze společnosti neodchází úplně, naopak si má na mnoho dalších let ponechat pozici výkonného předsedy představenstva.

Netflix jako takový měl vzniknout v reakci na pokutu, která mu přišla od tehdy dominantní videopůjčovny Blockbuster. Startup pak v roce 1997 přišel se zajímavou službou, která místo půjčování jednotlivých titulů za poplatky umožňovala za předplatné vybírat online z velkého katalogu filmů a seriálů a příslušné DVD si nechat poslat poštou. Počínaje rokem 2007 Netflix začal přecházet kompletně na online model streamovací služby. O dalších sedm let později představil první původní tituly.

Hastings u všech těchto kroků hrál významnou roli, jak ale píše v článku na blogu, v posledních dvou a půl letech postupně předával svoje úkoly kolegům Sarandosovi a Petersovi. Oběma přitom přisuzuje důležité místo v historii firmy – například Sarandos se prý zasadil o to, aby Netflix začal produkovat vlastní obsah, Peters zase pomáhal vyjednat různé strategické spolupráce. Stojí také za nedávným uvedením levnějšího předplatného s reklamami.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

— Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023