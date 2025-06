Nevsadit na Nvidii? Jako minout železnici v 19. století, je to mozek AI revoluce, říkají investoři

Uložit 0

Donald Trump a Elon Musk se rozešli. Hodně vášnivě, pak přišlo cosi jako příměří. Jenže trhy to nechalo v podstatě v klidu. A právě tomu se věnujeme v dalším díle našeho investičního podcastu Money Maker Hedge, v němž vystupují ostřílení investoři Michal Semotan z J&T Investiční společnosti a Filip Kejla z Next Wealth. Kromě Trumpa ale oba zkušení finančníci popsali, proč tolik věří Nvidii. Ta podle nich připomíná ze všeho nejvíc výrobce kolejí v předminulém století – je nositelem revoluce.

Na programu debaty toho bylo ale mnohem víc. Detailně jsme probrali obchodování se státními dluhopisy a jejich investiční zákonitosti. Burziáni se také ponořili do dění kolem Volkswagenu a zaspekulovali si, jak by to mohlo být s jeho dalším vývojem. A řeč přišla i na jadernou energetiku ve světle technologického boomu. Poslechněte si další epizodu nového podcastu Money Maker Hedge.

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše nebo na všech podcastových platformách. Tady přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v novém díle Money Maker Hedge padlo.

O Nvidii

Filip Kejla: Máme dlouhodobě zainvestováno v AMD, ale teď jsme se zaměřili na Nvidii a čekali jsme. Musím říct, že se nám stalo to, co velkým hráčům, když Nvidia spadla na 95 dolarů. Hrozně se nám líbila, chtěli jsme ji, ale říkali jsme si, že počkáme na výsledky. Ty totiž opravdu ukážou, jestli to, o čem mluvíme – ona revoluce v AI –, je skutečně na vzestupu. Jestli náhodou nezpomaluje, říkali jsme si. A že pokud výsledky nebudou dobré, cena půjde ještě níž a my si je koupíme. A nakonec ukázali neuvěřitelná čísla a tržní kapitalizace je 3,5 bilionu dolarů. Je to už jednička, teď se vlastně perou s Microsoftem o první místo největší tržní kapitalizace na světě. Druhá věc je, že ta firma roste o 70 %. Za posledních pět let vzrostly tržby z 16 miliard dolarů na 148 miliard.

Michal Semotan: Kdybyste mě zeptali loni v létě, asi bych si akcie Nvidie nekoupil, říkal jsem si, že je fakt drahá. Ve fondu Next Gen jsme ale měli mladé investory, kteří pořád tlačili na to, že to musíme mít, tak jsem to začal víc sledovat a číst. A je to, jako kdybych v 19. století, možná i dřív, nevzal akcie společnosti, která staví železnice a provozuje vlaky. Předtím to tahali koně, pak parní lokomotiva. Teď je tady obrovský posun v oblasti umělé inteligence a Nvidia je vlastně mozek celého toho vývoje. Není to jen o čipech. Nvidia má nejen hardware, ale i software, na kterém se trénují všechny modely, obojí je dokonale kompatibilní.

O Volkswagenu

Michal Semotan: Musím říct, že jsem trochu zvolnil v pohledu na situaci, kdy jsem si říkal, že ho nemůže nic ohrozit. Jenže teď vidím i problémy, které tam jsou. Třeba základní model, což je Golf, který všichni dobře známe, – v roce 2015 se vyráběl v objemu přes milion kusů ročně, loni to bylo 300 tisíc a letos se očekává 250 tisíc. Tady je vidět, jak firma trpí konkurencí a že pokles je rychlejší, než jsem si původně myslel. Na druhou stranu musím pochválit Volkswagen za to, že k elektromobilitě přistoupili relativně svědomitě, i po těch prvních neúspěších. A vlastně vozy Volkswagen Group dominují prodejům v Evropě.

O energetice

Michal Semotan: Meta si zajistila kontrakt s Constellation Energy, jedním z největších výrobců elektřiny ve Spojených státech, který má také velký podíl v jaderné energetice. To podle mě ukazuje, jak poptávka po elektřině, která v posledních letech spíše stagnovala, začíná opět růst. Jen díky datovým centrům roste poptávka po elektřině ročně o 2 až 3 %, což není málo, když se to nasčítá. A to teprve datová centra v dalších částech světa ještě vznikají, takže energetika a výrobci elektřiny začínají získávat na významu. My se tomu věnujeme, sledujeme to, protože je to pro nás zajímavé a čekáme na něco nového.

Filip Kejla: To je prostě neuvěřitelné. Investor se zaměřuje na věci, které jsou trendy. Jak říkal Michal, víme o datových centrech, ale teď máme na mysli AI datová centra, která spotřebovávají obrovské množství energie. A to je problém, který je potřeba řešit. Jak jsme už zmiňovali, velké technologické firmy potřebují data centra a ta musí být zásobována energií. Takže jsou o krok napřed a začínají se z nich trochu stávat i energetické firmy. Například Meta si požádala o povolení od americké vlády, aby mohla být součástí energetického sektoru. Neznám přesně všechna kritéria, ale jdou tímto směrem, protože pro jejich činnost je energie klíčová. Stejně to dělá Amazon a Microsoft.

O Trumpovi s Muskem

Michal Semotan: Přes všechny informace a problémy, které přicházejí, trh pořád věří, že se to vyřeší a že se nějakým způsobem posouváme dál. Měli jsme tady i výsledky významných společností a ty dopadly nad očekávání dobře. To určitě podporuje optimismus. Donald Trump nezklamal a za poslední měsíc nás opět zásoboval spoustou informací. Ale občas bych řekl, že přichází i informace, které nejsou úplně pozitivní, jako když obviní Čínu z toho, že její jednání je nějak poškozují a podobně. Trh ale na to většinou reaguje už jen krátkodobým poklesem, který se relativně rychle vrátí zpět. Optimistická nálada stále přetrvává, i když jsou tam určité signály, které nejsou úplně pozitivní.

Filip Kejla: Trh si na všechno časem zvykne, to jsme zažili několikrát. Vždycky ty první nárazové změny, které musí vstřebat, jsou agresivnější a intenzivnější. Teď jsme to přesně viděli, jak v rétorice vůči Evropské unii, tak i s Čínou. Trh to nějakým způsobem absorboval, řekl si, že nebude na základě toho panikařit, a uvidíme, jak se to vyvine. Všichni víme, že se to většinou nevyvine úplně negativně.

Co se týče Michala, rád bych ještě dodal jednu věc. Skutečně jsme viděli obrovský nárůst z propadů a dostali jsme se zpět na úrovně, kde jsme byli, tedy kolem historických maxim. Otázka je, odkud přicházejí kupci. Podle statistik to vypadá, že rychlý návrat do těchto úrovní nezachytily dlouhodobé peníze, velké fondy, které zůstaly podvážené. To znamená, že když trh zažije rychlou rally, tyto fondy nemohou reagovat tak pružně jako hedge fondy nebo rychlé peníze. Podle některých údajů zůstalo hodně peněz připraveno, ale nestihly se vrátit na trh.