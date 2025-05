Kolik mít bitcoinu v portfoliu? Pro mě je hranice 10 procent, asi jsem konzerva, říká Semotan

Uložit 0

Svět investic je už více než měsíc v zajetí cel, která na celý svět uvalil a následně pozastavil prezident Donald Trump. Jenže v posledních dnech jako by se na trh vyvalila nečekaná euforie, a tak indexy jako S&P 500 či Nasdaq 100 nebo i bitcoin atakují historická maxima. Je ovšem taková pozitivní nálada na místě? „Nemyslím si, že by všechno bylo až tak optimistické, jak se to teď tváří,“ upozorňuje známý investor Michal Semotan v novém dílu podcastu Money Maker Hedge, jehož je spolu s Filipem Kejlou hlavní tváří.

Ostřílení investoři Michal Semotan z J&T Investiční společnosti a Filip Kejla z Next Wealth společně v podcastu rozebírají také českou jízdu v Grouponu, výsledkovou sezonu velkých technologických firem, jako je Apple nebo Alphabet, vysvětlují perspektivy evropského akciového trhu a to, které tituly jsou na něm nejatraktivnější, a hodnotí investorskou tragédii v podání automobilky Tesla.

Podcast si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Tady přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v novém díle Money Maker Hedge padlo.

O akciích Grouponu a shortování

Michal Semotan: Akcie byla vždycky z velké části hodně o takzvaných prodejích nakrátko, byla nashortovaná. Investoři, kteří spekulovali na pokles akcie, tedy že hospodaření se nebude dařit, musí teď přehodnotit situaci, protože je vidět, že český management firmu stabilizoval a dokázal ustát těžkou situaci. Začínají se projevovat první pozitivní výsledky restrukturalizace, a tím pádem už není moc důvodů spekulovat na pokles. Troufnu si říct, že kdyby tam nebylo tolik spekulantů na short, tak by akcie tak výrazně nahoru nešla, protože oni musejí pozice zavírat za každou cenu a velmi rychle. To podle mě tlačí kurz nahoru.

Filip Kejla: Co se týká zavírání krátkých pozic, máte ve velkém množství akcií otevřené short pozice, které teď opravdu rostly a zvyšovaly se. Je to vidět na jakékoliv kurzotvorné zprávě nebo výsledcích firem, kde jsou pohyby extrémní. Ať už byly výsledky jakékoliv, určitě nebyly natolik dobré, aby Groupon rostl o 40 %.

Michal Semotan: Možná to bylo ovlivněné i tím, co se tu dělo před měsícem. Všichni totiž očekávali, že přijde katastrofa, konec světa, ale teď se situace trochu obrací. Byl oznámen první deal USA s Velkou Británií, což se dalo čekat, takže to vlastně není překvapení. Přesto je trh hodně optimistický, což mě osobně překvapilo.

O bitcoinu

Filip Kejla: V Next Wealth máme jeden pilíř, který je postavený na bitcoinové strategii. Když to řeknu zjednodušeně, je to strategie zaměřená na bitcoin jako takový… Na bitcoin se teď všichni začínají dívat i z pohledu zadlužení Spojených států a způsobu financování. Dluhopisy totiž už dneska nesou velmi nízké výnosy. Pokud se nebude dařit snižovat zadlužení, může to způsobit větší problémy s americkým dluhem a věřitelé budou skeptičtější. V tomhle kontextu začíná bitcoin hrát roli alternativy, náhrady nebo jiného aktiva, do kterého je možné alokovat prostředky. Od řady klientů začínáme slyšet zájem o to, zda by část portfolia nemohla být přímo investována do bitcoinu. Není přitom vůbec důležité, jestli se koupí za 85 tisíc, nebo za 100 tisíc dolarů – jde především o filozofii a diverzifikaci portfolia.

Michal Semotan: My jsme teď někde kolem 5 %. Dostali jsme zpětnou vazbu od klientů, která mě až překvapila – někteří by si dokázali představit mít v bitcoinu i 10 až 15 %, což je podle mě opravdu hodně. Pro mě by desetiprocentní hranice byla maximální expozicí, kterou bych si dokázal představit, ale asi bych ji raději nepřekračoval. Asi jsem stará konzerva.

O Tesle

Filip Kejla: Něco tak strašného jsem dlouho neviděl, zejména vzhledem k tomu, na co jsme u Tesly byli zvyklí. Zdá se, že se opravdu projevila politická angažovanost Muska, a to i v tom, že například tržby z Evropy, tedy prodeje aut Tesly, byly velmi slabé. To je katastrofa. Přesto na základě těchto špatných čísel Tesla šla nahoru, což ukazuje, jak se akcie obchoduje spíše na základě očekávání. Forwardové P/E je pro příští rok 92, což je naprostý nesmysl, když si vezmeme, že Google má P/E kolem 17. Hraje se to vlastně jen na očekávání, že přijde jejich robotaxi nebo nějaký humanoid.

Michal Semotan: Reálně jim roste konkurence tam, kde dřív dominovali, hlavně v Evropě. Samozřejmě hraje roli i politika, ale je vidět, že konkurence se objevuje a lidé jsou ochotni koupit i něco jiného než Teslu. Stejně tak to platí i o čínských automobilkách. Byl jsem teď v Dubaji a viděl jsem, co tam jezdí jako taxi, například u Uberu. Před dvěma lety tam dominovala Tesla, teď tam často jezdí právě čínské vozy, které ji jednoznačně doplňují a možná i převyšují. Čína pro Teslu bude velmi těžký trh, podobně jako pro evropské automobilky, protože čínské značky budou dál expandovat a odebírat podíl na trhu. Totéž se děje i v Evropě.

Tak jsme se @czechcrunch,Ondřej Holzman a Luboš Kreč společně s @MichalSemotan pustili do nového projektu,který má za cil “zajímavě” komentovat uvolněnou formou nejžhavější situace na trzích a také edukovat. Tak snad se bude líbit, byl to pilot a budeme se snažit měsíčně “tunit”. https://t.co/cpfkcXHt7d — Filip Kejla (@FKejla) April 11, 2025

O evropských akciích

Michal Semotan: Setkal jsem se s dotazy, jestli aktuální situace nezmění náhled a jestli se budeme více stahovat z amerických akcií do evropských. Za mě ne, mám to nastavené tak, že těm titulům, které máme v portfoliu, věříme a rozhodně se na základě toho, co se děje, z amerických akcií nestahuji.

Filip Kejla: U mě to bylo jasné – ne. Bavili jsme se o tom, už na začátku roku jsme říkali, jestli po tom výkonu Ameriky není čas alokovat peníze jinam, třeba do Evropy nebo Číny. To jsme slyšeli i od klientů. Ti ale říkali, že chtějí být alokovaní v největším kapitalismu na veřejných trzích, o kterém mluvíme – ne o private equity nebo venture byznysu, ale o public markets. My máme sice některé menší investice mimo region, ale pořád máme většinu kapitálu alokovanou ve Spojených státech.

O neznámých tipech

Michal Semotan: Z pohledu amerického spotřebitele jsme se zaměřili na věci, které oni skutečně musí kupovat, například potraviny. Máme také firmu Chewy, což je online prodejce zboží pro domácí mazlíčky. Lidé svým pejskům nepřestanou nakupovat věci a oni mají velmi zajímavý obchodní model – například když tam jednou zadáte objednávku, automaticky se vám pak pravidelně doplňuje zboží, takže vám to nepřestane chodit.

Filip Kejla: Je zajímavé, že tam je angažovaný člověk, který stál za kauzou Gamestop, a ten řekl, že do Chewy investovali, protože se mu ten byznys model dlouhodobě líbí. Je to skvělý model, i když mají nízkou marži. A nejde jen o potraviny pro mazlíčky, ale i o léčebné produkty – firma je napojená na kliniky pro zvířata, takže je to komplexní služba. Je to opravdu velmi zajímavé. Jak říkal Michal správně, péče o mazlíčky si své místo najde vždycky, lidé prostě své mazlíčky nechtějí nechat trpět.

Michal Semotan: Přesně tak. Je to taková priorita – člověk radši ubere peníze na dovolenou, ale o zvířata se postará. To jsou detaily, ale důležité. Podobně se díváme i na Evropu, například jsme nedávno otevřeli pozici v Nordexu, výrobci větrných turbín. Myslíme si, že energetika bude v Evropě i nadále důležitá a že budeme mít mix obnovitelných zdrojů, plynu a možná i jádra.