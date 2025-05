New York za sedm tisíc, San Francisco za deset. Condor přinesl do Prahy výrazně levnější lety do USA

Uložit 0

Je to jeden spoj z Prahy do Frankfurtu nad Mohanem, přesto má zvláštní význam. Cestovatelům z pražského letiště totiž výrazně zlevní například cesty do Spojených států amerických. Novou linku v Česku otevřela letecká společnost Condor a konkuruje tak dražší Lufthanse.

Letenka Praha – New York léta stála kolem deseti tisíc korun. Tedy když měl člověk štěstí. Když měl ještě větší, podařilo se mu ji sehnat i s výraznou slevou a cenou okolo sedmi tisíc korun. Často to ovšem znamenalo, že nemohl jet v termínu, ve kterém by sám chtěl. Letenky navíc rychle mizely.

To se ale nyní mění. Letenku do New Yorku, jejíž cena začíná číslem sedm, je možné nově pořídit celkem snadno. Právě na takové ceně totiž startují lety s Condorem. Cesta trvá celkem něco málo přes jedenáct hodin, s přestupem ve zmiňovaném Frankfurtu. Pro srovnání, aerolinka Delta Airlines, která létá do New Yorku přímo od května do října, vyjde zhruba na třináct tisíc.

Podobně je to i s dalšími destinacemi za oceánem. Například cesta do Miami vyjde s Condorem a přestupem ve Frankfurtu nad Mohanem i pod jedenáct tisíc, do Bostonu je možné ji pořídit za osm tisíc. Něco málo přes deset tisíc korun stojí letenka do San Francisca, které je na západním pobřeží. Cestu do Los Angeles je s Condorem možné pořídit od dvanácti a půl tisíc. Do Seattlu se dá cestovat asi za třináct tisíc. Nemusí ale jít jen o USA, do mexického Cancúnu je možné se s aerolinkou díky novému spoji dostat za patnáct tisíc korun. Do kanadského Calgary za dvanáct, do Vancouveru dokonce za jedenáct a půl tisíce korun.

Condor zahájil přímé lety mezi Prahou a Frankfurtem na začátku května. Cestující by se díky němu měli výhodněji dostat nejen do Ameriky, ale například také na Maledivy, Seychely, do Karibiku, Jihoafrické republiky či Thajska. Novinkou je pak Panama City, odkud se dá snadno cestovat dál do Jižní Ameriky.

Spojení mají být navíc častější, do Johannesburgu či do Bangkoku pro změnu nabídne celoroční provoz. Do Frankfurtu létá z Prahy linka dvakrát denně, a to Airbusem A320ceo, který má kapacitu až 180 míst. Za zpáteční letenku cestující zaplatí v základním tarifu mezi třemi a půl až pěti tisíci korunami, u Lufthansy je to při cestě do Frankfurtu asi osm tisíc korun.

Condor, pro kterého jsou typická zeleno-bílá pruhovaná letadla, funguje od roku 1956. Aerolinka létá asi do sedmdesátky destinací po celém světě. Na krátké lety je k dispozici ekonomická a byznys třída, na dálkových letech pak nabízí prémiovou ekonomickou třídu. Letos expandovala kromě Prahy také do Říma, Palerma, Milána, Vídně, Curychu, Paříže, Berlína, Hamburku nebo Mnichova.