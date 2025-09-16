Nic se nebude bourat ani přesouvat. Vyšehradský železniční most se nakonec dočká opravy
Památkově chráněná konstrukce je dlouhodobě ve špatném stavu. Stát chtěl stavbu buď zbourat, nebo přesunout do Modřan – a na místě postavit nový most.
O budoucnosti vyšehradského železničního mostu se mluvilo celé roky. V poslední době, kdy se objevily konkrétní plány na to, jak jej nahradit, se ale debata vyhrotila. Památkově chráněná konstrukce z roku 1901 je dlouhodobě ve špatném stavu, podle Správy železnic dokonce za hranicí své životnosti. Stát tak chtěl starou stavbu buď zbourat, nebo přesunout do Modřan – a na místě postavit zcela nový most, který by již vyhovoval dnešní vlakové dopravě. Vše ale nakonec dopadlo jinak.
Proti bourání a přesunu se v minulosti postavila řada lidí, například miliardáři Ivo Lukačovič ze Seznamu, Martin Vohánka z Eurowagu nebo Jan Barta z Pale Fire Capital. Vznikla také iniciativa Nebourat, kterou podpořilo asi 18 tisíc osob. A jejich snaha se vyplatila – ministr dopravy Martin Kupka v úterý oznámil, že nakonec dojde ke kompletní rekonstrukci, při níž bude most dočasně přemístěn. Během té doby vybuduje Správa železnic na jeho místě mostní provizorium.
V rámci rekonstrukce navíc dojde k dostavbě třetí koleje, která minimalizuje výluky. „Podle závěrů posudku dopadu plánované rekonstrukce mostu na kulturní dědictví by přesun původní konstrukce znamenal nevratnou ztrátu významného kulturního prvku. Posudek doporučuje zachovat a opravit most na původním místě a doplnit jej o nový plochý most pro zvýšení kapacity. Technické řešení třetí koleje bude předmětem architektonické soutěže, kterou Správa železnic vypíše,“ uvedl Kupka. Ve fotogalerii výše se můžete podívat i na úplně původní návrhy.