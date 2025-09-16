Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Nic se nebude bourat ani přesouvat. Vyšehradský železniční most se nakonec dočká opravy

Památkově chráněná konstrukce je dlouhodobě ve špatném stavu. Stát chtěl stavbu buď zbourat, nebo přesunout do Modřan – a na místě postavit nový most.

Foto: Depositphotos

Železniční most u Výtoně
O budoucnosti vyšehradského železničního mostu se mluvilo celé roky. V poslední době, kdy se objevily konkrétní plány na to, jak jej nahradit, se ale debata vyhrotila. Památkově chráněná konstrukce z roku 1901 je dlouhodobě ve špatném stavu, podle Správy železnic dokonce za hranicí své životnosti. Stát tak chtěl starou stavbu buď zbourat, nebo přesunout do Modřan – a na místě postavit zcela nový most, který by již vyhovoval dnešní vlakové dopravě. Vše ale nakonec dopadlo jinak.

Proti bourání a přesunu se v minulosti postavila řada lidí, například miliardáři Ivo Lukačovič ze Seznamu, Martin Vohánka z Eurowagu nebo Jan Barta z Pale Fire Capital. Vznikla také iniciativa Nebourat, kterou podpořilo asi 18 tisíc osob. A jejich snaha se vyplatila – ministr dopravy Martin Kupka v úterý oznámil, že nakonec dojde ke kompletní rekonstrukci, při níž bude most dočasně přemístěn. Během té doby vybuduje Správa železnic na jeho místě mostní provizorium.

V rámci rekonstrukce navíc dojde k dostavbě třetí koleje, která minimalizuje výluky. „Podle závěrů posudku dopadu plánované rekonstrukce mostu na kulturní dědictví by přesun původní konstrukce znamenal nevratnou ztrátu významného kulturního prvku. Posudek doporučuje zachovat a opravit most na původním místě a doplnit jej o nový plochý most pro zvýšení kapacity. Technické řešení třetí koleje bude předmětem architektonické soutěže, kterou Správa železnic vypíše,“ uvedl Kupka. Ve fotogalerii výše se můžete podívat i na úplně původní návrhy.

