Nosí ho astronauti NASA i MacGyver. Švýcarský nůž slaví 130 let, jeho výrobce sází i na hodinky a kufry
Červený nůž se švýcarským křížem je dnes legenda. Cesta k jeho úspěchu však nebyla snadná a jeho vynálezce musel překonat nejednu horkou chvilku.
Patří do standardní výbavy astronautů, najdete ho v kapsách turistů a dobrodruhů po celém světě. Dostal se i do stálé sbírky designu Muzea moderního umění v New Yorku. A celá generace diváků ho zná ze seriálu MacGyver, kde patřil k výbavě legendárního hrdiny, který si poradil v každé situaci. Červený nůž se švýcarským křížem neboli švýcarák má za sebou 130 let vývoje.
Vyrábí ho firma Victorinox, která začínala jako malá dílna na chirurgické nástroje. Její zakladatel Karl Elsener ale kvůli prvním pokusům o výrobu nože musel překonat hrozbu bankrotu. Dnes má firma více než 60 obchodů po celém světě, jeden Victorinox butik najdete od roku 2021 i v pražské Dušní ulici. Kromě klasických kapesních nožů rozšířila výrobu o náramkové hodinky, kuchyňské vybavení i cestovní kufry. Právě červený nůž se švýcarským křížem je ale stále jedním z jejích nejznámějších produktů.
Původní myšlenka na jeho výrobu se zrodila ve švýcarské armádě. Ta totiž potřebovala univerzální řešení, které by její vojáci mohli používat nejen jako nůž, ale také k otvírání plechovek s jídlem nebo pro údržbu své armádní pušky, která vyžadovala šroubovák. A tak vznikl armádní nůž Modell 1890, který obsahoval čepel, otvírák na konzervy, šroubovák a šídlo (výstružník).
1896: Zrození legendy s vývrtkou
Armáda si původně jeho výrobu zadala jinde, ovšem příležitost si nenechal ujít ani Karl Elsener. Ten od roku 1884 ve své firmě Messerfabrik Karl Elsener vyráběl zejména chirurgické nástroje a o kontrakt u armády se přihlásil taktéž. To ho ale v roce 1891 málem zničilo, protože německá konkurence byla kvůli průmyslové výrobě levnější a Elsener dodával nože armádě se ztrátou. Zachránila ho nejen finanční pomoc rodiny, ale i jeho vlastní neodbytnost.
Zlom přišel právě před 130 lety, v roce 1896. Elsener si uvědomil, že vojenský nůž je pro denní nošení příliš těžkopádný. Vyvinul proto elegantnější verzi s druhou, menší čepelí a revolučním prvkem, a sice vývrtkou.
Ačkoliv sám výrobce dnes oficiálně uvádí jako rok vzniku až rok 1897, kdy byl „důstojnický a sportovní nůž“ v červnu zaregistrován u patentového úřadu, jeho fyzická podoba a první kusy spatřily světlo světa už o rok dříve. Právě tento model dal švýcarskému noži jeho ikonickou tvář, kterou si drží dodnes. Důstojníci si ho tehdy začali kupovat soukromě, protože armáda ho do oficiální výbavy pro obyčejné vojáky nezařadila, pro ně byl totiž příliš luxusní.
Cesta k nerezové oceli
Od té doby švýcarský armádní nůž prošel dlouhým vývojem a dnes se vyrábí již jeho pátá generace. Po původním typu Modell 1890 následovalo provedení Modell 1908 s novým tvarem čepele a právě materiál čepelí hrál v historii firmy zásadní roli. Název Victorinox, který firma používá od roku 1921, vznikl spojením jména Elsenerovy matky Victorie a označení pro nerezovou ocel (Inox).
Byl to právě rok 1921, kdy Victorinox začal nerezovou ocel používat u svých nožů pro civilní trh, což byla tehdy převratná novinka. Švýcarská armáda však byla konzervativnější. U oficiálních vojenských nožů byla nerezová ocel standardizována až v roce 1951. Do té doby museli vojáci o své čepele z uhlíkové oceli pečovat mnohem důsledněji, aby nepodléhaly korozi. O deset let později pak přišlo provedení připomínající nože, které si můžete koupit i dnes. Objevily se tu také nové nástroje jako otvírák na lahve, nástroj na odizolování kabelu a přepracované šroubováky. Od roku 2008 pak dodává Victorinox švýcarské armádě nové provedení nože, které vychází z řešení navrženého původně pro německou armádu.
Současnost rodinného podniku
Dnes je značka Victorinox včetně emblému Cross&Shield registrovanou ochrannou známkou ve více než 120 zemích. Pro civilní trh aktuálně nabízí Victorinox stovky variant kapesních nožů. Od roku 2005, kdy Victorinox pohltil svého posledního švýcarského konkurenta, značku Wenger, je jediným výrobcem originálních armádních nožů v zemi.
V městečku Ibach se tak i nadále vytváří miliony nožů ročně, od klasických modelů až po moderní verze nebo sběratelské limitované edice. Jedním z příkladů je dnes již beznadějně vyprodaná a vysoce ceněná edice Victorinox x Off-White, vytvořená ve spolupráci se zesnulým designérem a návrhářem Virgilem Ablohem. Tento nůž s bílými střenkami z materiálu Corian a unikátními tvary čepelí se stal hitem sběratelů po celém světě. Stejně populární jsou i každoroční limitky z damaškové oceli, kterých se vyrábí jen pár tisíc kusů.
Kapesní nůž sice zůstává symbolem značky, ale dávno není jediným důvodem, proč o ní lidé vědí. Kuchyňské nože této značky patří k nejpoužívanějším nástrojům šéfkuchařů po celém světě, hodinky procházejí extrémními testy odolnosti. Rodinný podnik dnes vede pravnuk zakladatele Carl Elsener jr.