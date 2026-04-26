Notebook se dvěma obrazovkami prošel proměnou. A už skoro vypadá, jako by měl jen jednu velkou
Asus přepracoval závěs, zmenšil šasi a výrazně navýšil kapacitu baterie. V Česku stojí nový model Zenbooku Duo od 65 490 korun.
Myšlenka notebooku se dvěma plnohodnotnými displeji zní na papíře skvěle, ale v praxi ji výrobci dlouho nedokázali dotáhnout do použitelné podoby. Asus se o to pokouší od roku 2024, kdy přišel Zenbook Duo poprvé se dvěma čtrnáctipalcovými OLED obrazovkami v jednom těle. Letošní model UX8407 je druhá generace tohoto konceptu – a je vidět, že se Asus poučil.
Největší změnou je přepracovaný závěs. U předchozí generace byla mezi oběma displeji viditelná mezera, která poněkud narušovala iluzi jedné velké pracovní plochy. Nový závěs typu „hideaway“ mezeru zmenšil o sedmdesát procent, takže přechod mezi panely je teď téměř neznatelný. Výsledkem jsou dva propojené čtrnáctipalcové OLED displeje s rozlišením 3K, obnovovací frekvencí 144 Hz a jasem až tisíc nitů – dohromady pracovní plocha odpovídající zhruba dvaceti palcům.
Díky přepracovanému závěsu se Asusu podařilo celé tělo taky trochu zmenšit, přibližně o pět procent oproti loňskému modelu. Šasi je nově vyrobené z materiálu ceraluminum, kombinace keramiky a hliníku, která by měla být odolnější vůči škrábancům a otiskům prstů než běžný hliník. Ceraluminum se ale na omak trochu liší od klasického hliníku a ne každý si na tento pocit zvykne hned.
Pod kapotou hučí nový procesor Intel Panther Lake v nejvyšší variantě Core Ultra X9 388H, doplněný integrovanou grafikou Arc B390 a 32GB pamětí LPDDR5X. Oproti loňskému modelu vzrostl CPU výkon díky vyššímu povoleném příkonu – nový Zenbook Duo zvládne pracovat s tepelným výkonem až 45 wattů, zatímco předchůdce měl strop zhruba 35 až 38 wattů.
Výrazně posílila i baterie. Loňský model měl kapacitu 75 Wh, nový nabídne 99 Wh, přičemž část akumulátoru je umístěna v základně a část za displejem. I přes větší baterii váží notebook s klávesnicí stále přibližně 1,65 kilogramu, tedy stejně jako předchozí generace. Klávesnice je odnímatelná a funguje buď přes bluetooth, nebo přes magnetické piny. Nový model nabízí šest reproduktorů, včetně dvou výškových přímo namířených na uživatele.
Zenbook Duo lze používat v několika režimech: jako klasický notebook s klávesnicí, ve stolním uspořádání se stojanem na zádech nebo se dvěma displeji vedle sebe. Poslední způsob je díky novému závěsu pohodlnější než dřív, byť jako nejpraktičtější varianta zůstává pořád ta s displeji nad sebou. Notebook mimochodem splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD 810H.
V České republice spustil Asus předprodej v únoru 2026. Základní konfigurace vychází na 65 490 korun, varianta s výkonnějším procesorem X9 pak o několik tisíc více. Pro srovnání – loňský model se v době uvedení prodával za 50 tisíc korun. Zenbook Duo 2026 tak míří ještě do vyšší cenové třídy.