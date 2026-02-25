Nové telefony od Samsungu vsadily na hliník a citlivější čočky. A mají i jednu vychytávku pro introverty
Výkonnější, chytřejší a nabitá umělou inteligencí. Nová řada Galaxy S26 dorazí do obchodů 11. března, startuje na 23 tisících korun.
Ještě než Samsung oficiálně představil svou novou vlajkovou řadu telefonů, strhla se kolem ní vlna ostré kritiky. Předem uniklo několik technických parametrů i ukázek designu, které u části fanoušků vyvolaly pochybnosti, zda se jihokorejský gigant vůbec někam posouvá. Někteří skeptici dokonce předpovídali, že řada S26 bude jedním z největších zklamání roku. Prezentace Galaxy Unpacked však ukázala, že nervozita byla zřejmě zbytečná. Samsung vsadil na promyšlený vývoj místo efektních, ale nepraktických experimentů.
Samsung na akci ukázal tři nové modely: kompaktní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a nejpokročilejší, zato nejdražší Samsung Galaxy S26 Ultra. Základní dvojice má jako první na světě nabídnout nový 2nm procesor Exynos 2 600. Zjednodušeně řečeno modernější a úspornější čip, který v praxi uživatelům přináší vyšší výkon při nižší spotřebě energie. Telefon by tak měl být rychlejší, méně se zahřívat a zároveň vydržet na jedno nabití déle než jeho předchůdce.
Vrcholná verze Ultra, do níž firma vkládá největší naděje, pak dostane jiný, speciálně upravený čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ten má nabídnout maximální výkon pro hraní her, práci s videem i běh několika náročnějších aplikací naráz. Mobil by se tak měl přeměnit v přenosnou kancelář nebo kapesní herní konzoli.
Tomu všemu má pomoci něco, co na první pohled může působit jako krok zpět: změna v materiálu, ze kterého je rám telefonů S26. Místo titanu se totiž výrobce vrací k hliníku. Titan možná zní luxusněji, jenže hliník lépe odvádí teplo. A jelikož výkonnější čipy produkují více tepla, hrozí, že by se telefon mohl při přehřívání zpomalovat.
Hliníkový rám má tak přinést stabilnější výkon a příjemnější používání právě během hraní náročných her nebo používání více aplikací najednou. Výrobce řešení dost možná okoukal u Applu, který ze stejného důvodu opustil titan se svým iPhonem 17 Pro.
Změna materiálu navíc přinesla i ergonomické výhody. Galaxy S26 Ultra má tloušťku pouhých 7,9 mm a hmotnost 214 gramů, čímž se stává nejtenčím a nejlehčím modelem řady Ultra v historii. V kombinaci s nově vyváženým těžištěm tak působí překvapivě subtilně a pohodlně padne i do menší ruky.
Další změnu přinášejí fotoaparáty, u nichž Samsung přestal navyšovat počet megapixelů a začal se více soustředit na práci se světlem. U svého nejvyššího modelu Ultra ponechal stejné rozlišení jako u předchůdce, tedy 200 megapixelů, ale nasadil nový objektiv. Díky světelnosti f/1.4 dopadá na snímač zhruba o polovinu více světla než u předchozí generace. V praxi to znamená lepší výsledky při focení za šera nebo v noci, snímky mají být čistší, s menším šumem a umějí zachovat detaily, které se dříve ve tmavých oblastech ztrácely.
Podobné zlepšení se týká i pětinásobného teleobjektivu, tedy zoomového fotoaparátu určeného pro výrazné přiblížení vzdálených objektů. Světelnost f/2.9 tu přináší meziroční skok v citlivosti na světlo o zhruba 37 procent. I tady by tak fotky ve tmě měly vypadat lépe a méně rozmazaně, ostatně i videa by měla být stabilnější. Výrobce dokonce mluví o možnosti natáčet použitelné záběry v téměř úplné tmě s minimálním šumem. Jak si ale telefon poradí v praxi, ukážou až reálné testy.
Výrazný upgrade umělé inteligence
Výrazného posunu se má dočkat také umělá inteligence Galaxy AI, která se podle výrobce stává proaktivnější. Nástroj Photo Assist nově pracuje s textovými prompty. Uživatel tak může v galerii do chatového okna napsat například „vezmi tento nakousnutý dort a udělej z něj čerstvý kousek“ nebo „změň pozadí na cihlovou zeď“ a systém postavený na modelu Gemini Nano Banana požadovanou úpravu obratem provede. Výsledkem má být rychlejší a intuitivnější práce s fotografiemi bez nutnosti složitých manuálních zásahů.
Co když ale bude chtít uživatel editor zneužít a vytvořit třeba falešnou fotku dopravní zácpy, aby se vymluvil z pracovní porady? Zdá se, že to mobil dovolí. Informace o tom, že jde o upravený snímek, sice zůstane uložená v metadatech a chybět nemá ani typický vodoznak, kterým AI od Googlu označuje svou tvorbu, ale ten lze relativně snadno odstranit ořezem.
Jednou z nejpůsobivějších funkcí má být schopnost kombinovat objekty z různých fotografií do jednoho přirozeně působícího celku. Podle produktového specialisty Petra Holého dokáže systém například vzít předmět z jednoho snímku a realisticky jej vložit do ruky osoby na jiné fotografii, včetně úpravy úchopu a perspektivy i doplnění odpovídajících stínů.
Praktickou, byť nikoli převratnou novinkou, je také on-device AI skener. Ten funguje zcela bez připojení k internetu a během několika vteřin dokáže převést libovolný text z papíru do upravitelného PDF dokumentu. Výhodou je nejen rychlost, ale i vyšší míra soukromí, protože veškeré zpracování probíhá přímo v zařízení.
Stopka pro obtěžující telefonáty
Model S26 ovšem přináší i softwarové vychytávky, které obzvlášť ocení introverti a všichni, kdo si pečlivě střeží svůj klid. Snad každý zažil situaci, kdy mu zavolá neznámé číslo a on znejistí, zda hovor přijmout. Hlavou se okamžitě mihne podezření na obtěžující marketing, pokus o podvod nebo jednoduše na člověka, s nímž se vám v danou chvíli mluvit nechce.
Právě tento scénář se Samsung rozhodl vyřešit pomocí funkce Call Screening, tedy automatického prověřování hovorů. Pokud ji uživatel aktivuje, příchozí hovor místo něj přijme hlasový asistent. Ten volajícího vyzve, aby se představil a stručně vysvětlil, proč volá. Systém pak obsah hovoru v reálném čase přepíše a zobrazí na displeji, případně jej rovnou shrne. Uživatel se tak může rozhodnout, zda hovor převezme, odmítne, nebo jej nechá bez zásahu doběhnout. Má to ale podstatný háček: funkce zatím nefunguje v češtině.
Zajímavostí je i takzvaný soukromý displej, který má skrýt obsah obrazovky při používání telefonu na veřejnosti. Na rozdíl od běžných zatmavovacích filtrů nejde jen o softwarovou úpravu obrazu, ale o technologii zabudovanou přímo v panelu. Ta dokáže řídit směr vyzařování světla.
V praxi to znamená, že obsah vidíte dobře jen vy a lidé sedící vedle vás vidí tmavou či rozmazanou plochu místo konkrétního textu. Hodí se to například ve chvíli, kdy si v tramvaji kontrolujete mobilní bankovnictví, čtete citlivý e-mail nebo otevíráte soukromou konverzaci a nechcete, aby vám někdo „koukal přes rameno“. I tahle inovace má však svou stinnou stránku, kterou Samsung férově přiznává. Při aktivaci funkce dochází k poklesu maximálního jasu i rozlišení displeje.
Kromě standardní černé a bílé barvy bude chytrý telefon k dispozici i v tmavě fialové a světle modré a pouze na oficiálním e-shopu také v narůžovělé Rose Gold a šedé. Nová řada Galaxy S26 dorazí do českých obchodů 11. března, přičemž předobjednávky startují už tuto středu. V rámci zaváděcí akce si zájemci budou moci základní model Galaxy S26 pořídit za cenu od 23 tisíc korun. Po skončení této nabídky by se jeho běžná cena měla ustálit přibližně na 30 tisících.
Výkonnější varianta Galaxy S26+ vstoupí na trh s úvodní cenou okolo 30 tisíc korun, po skončení akční nabídky podraží zhruba o pět tisíc. Vrcholný model celé série Galaxy S26 Ultra bude ve speciální startovací akci k dispozici za 43 tisíc korun, následně se jeho cena vyšplhá na bezmála 48 tisíc korun.