Novostavby nevznikají na sídlištích každý den. Na Proseku využili pozemek, kde kdysi byla večerka

Jsou jedním z nejcitlivějších organismů ve městě. A podobně citliví jsou i lidé v nich. Sídliště tvoří specifickou část zástavby, kde domy bývají solitéry, životy lidí jsou tu většinou oddělené od komerčních prostor a až dvě třetiny zástavby zabírají veřejné plochy. Pokud tu chce někdo stavět, musí v území našlapovat s obzvlášť velkou opatrností. Developer Neocity, který nyní začal stavět bytový dům na pražském Proseku, má výhodu v tom, že jeho pozemek byl už zastavěný.

Stávala tu jednopodlažní budova, hala, kde byla například večerka. Stavba byla zastaralá, morálně i technicky, a tak se ji investor rozhodl zbourat. Vznikl díky tomu pozemek, na kterém se dá stavět, aniž by došlo k zabrání veřejného prostranství. Nová budova může vzniknout ve stejném půdorysu, jen trochu vyroste. Bytovka, která halu nahradí, bude mít pět pater. „Nedojde tak k zabrání zeleně, která je obecně na sídlištích dnes brána jako velmi hodnotná záležitost,“ popisuje architektka Jana Mastíková ze studia Loxia, které si Neocity k projektu přizvalo.

Pět pater vychází z výškové hladiny v okolní zástavbě, kterou tvoří čtyřpodlažní a pak osmi- až jedenáctipodlažní paneláky. Projekt s názvem Simply Prosek má tak přirozeně doplnit urbanistický charakter zástavby. „Nestavíme budovu, která by mezi ostatními výrazně vyčnívala. Naopak jsme chtěli, aby nový objekt přirozeně zapadl a obohatil původní urbanistickou strukturu okolních sídlišť o kvalitní architekturu a funkční řešení,“ líčí Mastíková.

Novostavba má ale na sídliště zároveň přinést současné požadavky na bydlení. V interiérech se tak kladl důraz na dostatek úložného prostoru a větší variabilitu uspořádání. Do ložnice bude možné přidat dětskou postýlku a v budoucnu ji nahradit pracovním stolem. Do garsonek lze napevno nainstalovat lůžko bez nutnosti rozkládání gauče a podobně.

Rozdíl oproti klasické sídlištní zástavbě je ale také v užití parteru. Sídliště bývala chápána jako místo, které je určené pouze pro bydlení, zatímco za prací se jezdí jinam, a tak jsou služby shlukovány na jednom místě. Proto panelákům chybí takzvaný aktivní parter – jsou to jednotky v přízemí, které slouží maloobchodu a službám. Zároveň dodávají do města větší pocit bezpečí a zajišťují, že lidé veřejný prostor užívají. Součástí novostavby je tak i jeden komerční prostor, který má jinak zajetý sídlištní způsob života trochu narušit. Nová, moderní jednotka má výměru padesát metrů čtverečních.

Neocity si od projektu na Proseku slibuje velký zájem i proto, že lidé byty v okrajových částech Prahy poptávají čím dál víc. „Tento trend odráží aktuální situaci na realitním trhu, kdy kupující hledají efektivní a funkční bydlení za přijatelnou cenu s dobrou dostupností do centra,“ popisuje generální ředitel Neocity Oded Ber. Ostatně nedaleko domu budou dvě stanice metra.

Byty nového projektu budou mít primárně menší dispozice. Většinu tvoří jednotky 1+kk a 2+kk, které cílí na jednotlivce a páry, ale také na příznivce investičního bydlení. Jsou tu ale i jednotky 3+kk nebo 4+kk. Dohromady je tu 88 bytů. Cena těch menších se pohybuje mezi šesti až devíti miliony korun, 3+kk se tu vyšplhá klidně na 12 a půl milionu, o místnost větší byt se stovkou čtverečních metrů rovnou na 16,2 milionu. Cenová hladina bytů na sídlištích, včetně Proseku, je o poznání nižší, jde ale o paneláky budované v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy sídliště vznikalo.

Výhodou novostaveb je například energetická úspornost, a tak i tyto na Proseku počítají s rekuperací tepla z odpadního vzduchu a fotovoltaickými panely na střeše. Byty díky tomu spadají do maximálně úsporné třídy označované písmenem A. Novostavba reaguje ale ještě na jednu bolístku sídlišť, a to je parkování. Simply Prosek tak počítá i s dvoupatrovou podzemní garáží. Loxia do lokality chtěla přispět i vizuálně moderním domem, který sídliště citlivě doplní. Dům se tak vyznačuje přímými liniemi a tlumenými barvami.

Novostavby nevznikají na sídlištích každý den. Obecně u těchto lokalit platí, že k nim nelze přistupovat stejně, především proto, že mají lokální odlišnosti. Společné ale mají právě to, že se do jejich struktury těžko přidává něco nového. Urbanisté proto doporučují stavět právě na plochách, které pro výstavbu určila už původní koncepce sídlišť, anebo tam, kde se nachází degradované transformační plochy. To se v tomto ohledu podařilo. Nová zástavba by na Proseku měla být dokončena na konci příštího roku.