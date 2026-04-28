Nový evropský AI rekord. Startup založili na podzim, teď po investici má hodnotu přes 100 miliard
Šéfoval výzkumu v Google DeepMind, v novém londýnském startupu stvořit umělou inteligenci, která se bude učit výhradně z vlastních zkušeností.
David Silver, bývalý šéf výzkumu zpětnovazebního učení v divizi Google DeepMind, získal pro svůj nedávno založený londýnský startup Ineffable Intelligence v seedovém kole 1,1 miliardy dolarů, tedy 23 miliard korun. Podle samotné firmy jde o vůbec největší investici tohoto druhu v Evropě, která projekt rovnou ohodnotila na 5,1 miliardy dolarů, v přepočtu 106 miliard korun. „Naší misí je navázat první kontakt se superinteligencí,“ uvedl podle CNBC Silver v prohlášení k obřímu kolu financování.
Ineffable Intelligence zakládal profesor z londýnské univerzity UCL teprve během loňského podzimu. Startup se chce odklonit od současného trendu velkých jazykových modelů, které se trénují na textech vytvořených lidmi. Podle magazínu Wired Silver přirovnává lidská data k fosilnímu palivu a namísto toho se chce soustředit na zpětnovazební učení. V něm modely získávají schopnosti metodou pokus-omyl, což Silver považuje za nevyčerpatelný zdroj.
Cílem nového projektu je vytvořit systém, který veškeré znalosti objevuje z vlastních zkušeností, nikoliv z dat generovaných lidmi. Měl by zvládnout vše od základních motorických dovedností až po hluboké intelektuální průlomy. Podle zakladatele by mohl takový model časem objevit nové formy vědy, technologií či dokonce ekonomie, a překonat tak největší dosavadní vynálezy lidské historie.
Ineffable Intelligence
- Hlavní investoři: Kolo vedly americké fondy Sequoia Capital a Lightspeed Venture Partners.
- Další účastníci: Nvidia, Google, Index Ventures, DST Global a britský vládní fond Sovereign AI Fund (pro nějž jde o druhou přímou investici).
- Výše vkladu: Celkem 1,1 miliardy dolarů při valuaci 5,1 miliardy, podle webu The Next Web z toho přispěla investiční odnož Nvidie částkou minimálně 250 milionů dolarů.
- Tým: Vedle Silvera startup budují další bývalí výzkumníci z DeepMindu: Wojciech Czarnecki, Lasse Espeholt a Junhyuk Oh.
David Silver se v oblasti umělé inteligence pohybuje dlouhodobě. V DeepMindu strávil přes deset let a vedl tam vývoj systémů AlphaGo, AlphaZero a AlphaStar. Právě AlphaGo v roce 2016 poprvé ukázal, že AI dokáže porazit profesionálního hráče ve složité deskové hře za rovných podmínek. Následný model AlphaZero se pak už zcela sám naučil hrát Go, šachy a šógi na nadlidské úrovni pouze s využitím simulovaných partií proti sobě samému.
Jak upozorňuje Wired, klíčovou výzvou pro Ineffable Intelligence bude přenos schopností z ohraničených světů deskových her do komplexní reality. Silver proto plánuje trénovat agenty umělé inteligence uvnitř složitých simulací, kde se budou učit dosahovat stanovených cílů a vzájemně spolupracovat. Zde by se také mělo ukázat, jak se vyvíjející systém chová, což má pomoci s jeho bezpečností a nastavením podle lidských hodnot.
Krok britského výzkumníka zapadá do širšího byznysového trendu, kdy přední mozky opouštějí velké technologické hráče a zakládají vlastní laboratoře s miliardovým kapitálem v zádech. Deník Financial Times nedávno informoval o startupu Recursive Superintelligence bývalého inženýra z DeepMindu Tima Rocktäschela, který poptává až miliardu dolarů. Obdobnou částku letos v březnu vybral projekt AMI Labs, za nímž stojí bývalý šéf AI v Metě Yann LeCun – tohoto investičního kola se přitom účastnili i čeští investoři.
Ačkoliv Ineffable Intelligence zatím nepředstavila žádný produkt ani podrobnou cestovní mapu a negeneruje žádné tržby, investoři zjevně věří vědecké vizi jejího zakladatele. Sám Silver se přitom podle svých slov nehoní za finančním ziskem. Zavázal se, že veškeré peníze, které díky svému podílu ve firmě vydělá, věnuje charitativním organizacím zaměřeným na záchranu lidských životů.