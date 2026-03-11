Velká trefa českých investorů. Účastní se obřího kola nejnadějnějšího AI startupu v Evropě
Startup AMI Labs bývalého šéfa AI výzkumu v Metě získal více než miliardu dolarů. Do kola se připojili i čeští United Founders.
Francouzský AI startup AMI Labs v úterý oznámil uzavření historicky největšího evropského seedového investičního kola. Vybral 1,03 miliardy dolarů, v přepočtu 21,6 miliardy korun, a podle deníku Financial Times se přitom jeho pre-money valuace vyšplhala na 3,5 miliardy dolarů, tedy 73,5 miliard korun. Rekordního kola se účastní i český fond United Founders.
Zakladatel AMI Labs Yann LeCun je považovaný za jednoho z kmotrů moderní umělé inteligence. Do nedávna působil jako hlavní vědec pro umělou inteligenci v Metě, matce Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Lukrativní pozice se však vzdal loni na podzim s ambiciózním cílem: svým pařížským projektem chce dokázat, že starý kontinent v dynamicky se vyvíjejícím oboru AI nezaspal.
LeCun se netají tím, že chce Evropě vrátit technologickou hrdost a vytvořit zcela novou infrastrukturu nezávislou na amerických gigantech. AMI Labs proto buduje pobočky nejen v Paříži, ale i v New Yorku, Montrealu a Singapuru. Projekt získal masivní podporu globálních hráčů, jako jsou fondy Cathay Innovation nebo Bezos Expeditions.
K obřímu dealu a k jednomu z nejžádanějších AI startupů na kontinentu se přidali i Češi, konkrétně fond United Founders, který vedle zakladatele Víta Horkého z velké míry spolufinancuje zdejší skupina Rockaway Jakuba Havrlanta. Tuto informaci CzechCrunchi potvrdil partner United Founders Dušan Zábrodský s tím, že alokace činí 500 tisíc eur, tedy 12 milionů korun.
„V rámci velikosti kola je to samozřejmě zlomek, ale United Founders jsou zdaleka jediní z téhle části světa. Je to absolutně nejprestižnější deal, na kterém se někdo z Česka ve venture kapitálu podílí, a potenciál zhodnocení je fenomenální,“ komentuje Zábrodský s tím, že fond za to vděčí zejména svým kontaktům kolem Maxima Paradise, který United Founders zastupuje ve Francii.
Technologický přístup AMI Labs se výrazně liší od běžných jazykových algoritmů. Firma vyvíjí takzvané world modely, které se učí chápat fyzickou realitu prostřednictvím dat ze senzorů a kamer. „Skutečná inteligence nezačíná v jazyce. Začíná ve fyzickém světě,“ uvádí zástupci AMI Labs k vizi projektu.
Tyto systémy mají lépe plánovat a fungovat s mnohem vyšší mírou spolehlivosti než dosavadní generativní AI nástroje. Odlišný přístup otevírá startupu dveře k průmyslovým klientům v oblastech výroby, automobilového průmyslu či letectví.