Nový Predátor loví vikingy, samuraje i piloty ve druhé světové válce. Pusťte si trailer neobvyklé novinky

Uložit 0

Filmový Predátor to z osmdesátek s Arnoldem dotáhl pořádně daleko. A už letos se tihle smrtící mimozemští lovci vydají na lov ještě dál – tedy vlastně ještě hlouběji do historie lidstva. Dokonce hned natřikrát v novém snímku Predator: Killer of Killers, který uvidíte na Disney+.

Predátorská novinka má neobvyklou podobu – je to animovaný film složený ze tří příběhů. První vás vezme na zasněžený sever, kde se mimozemskému monstru postaví vikinská válečnice se synem. Další do feudálního Japonska, kde před maskovaným lovcem padnou nindžové a samurajové. A krev zelená i červená bude stříkat i v kokpitech stíhaček během druhé světové války.

Pro značku Predátor nejsou vražedné výlety do historie lidstva ničím novým. Vždyť naposledy jste mohli lov sledovat v Americe osmnáctého století mezi Komanči v povedeném hraném filmu Predátor: Kořist. Animovaný Predator: Killer of Killers dorazí na Disney+ už 6. června, ale jestli vám animace není po chuti, nezoufejte. Na listopad je v plánu živý Predátor: Nebezpečné území neboli Badlands.