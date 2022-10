O unikátní obrazy českého Automobilistu je zájem z celého světa. Začíná se věnovat i fotbalu

Automobilové závody nabízejí adrenalinem nabitou podívanou v kulisách prosycených vůní benzínu a spálených pneumatik. Zachytit emoce a příběhy spojené se závoděním se ve svých uměleckých dílech snaží český projekt Automobilist, který těží z úzké spolupráce s jednotlivými jezdci, stájemi i celými šampionáty. O díla firmy, za kterou stojí mimo jiné expert na motorsport Pavel Turek, je zájem. A neustále roste. Prosazuje se ve světě NFT a také navazuje nová partnerství. Z asfaltu si navíc tým kolem Turka odskočil i na trávník v rámci projektu Footballist.

Jako malí jsme si lepili na zdi plakáty nadupaných vozů z časopisů, nyní si lze stěny ozdobit o něco sofistikovaněji. A jednou z možností jsou díla společnosti Automobilist. Její tvorba je velmi komplexní a zahrnuje kombinování reálných fotografií s počítačovou grafikou, díky čemuž vznikají zajímavé umělecké obrazy, na které slyší zákazníci z celého světa.

„V roce 2021 jsme prodali zhruba 31 tisíc fyzických i digitálních produktů na 75 trzích a náš obrat dosáhl 50 milionů korun. Letos tuto hranici určitě výrazně překročíme,“ nastiňuje Pavel Turek. Kromě něj za projektem stojí také kreativec Jan Rambousek a expert na počítačovou grafiku Petr Milerski, přičemž polovinu Automobilistu vlastní podnikatel Karel Komárek.

Díla společnosti jsou především o emocích, které se probouzejí při pohledu na ně. Proto se rozhodla jít k zákazníkům co nejblíže – v loňském roce otevřela svůj vůbec první kamenný obchod v mnichovském areálu Motorworld. K němu by nyní ráda přidala další, tentokrát situovaný v Londýně.

Foto: Automobilist Pavel Turek a Jan Rambousek při odhalování fine artu Where It All Began

„Čtvrtina našich prodejů je právě z Velké Británie. Velmi důležité jsou pro nás ale také obchody na závodech F1, kde prodáváme ve Formula 1 Fan Zone pod značkou Automobilist a F1 Print Store. V roce 2023 nebudeme chybět ani na 100. výročí závodu 24 hodin Le Mans nebo opětovně na Festivalu rychlosti v Goodwoodu,“ dodává Turek.

Jak takový obchod Automobilistu vypadá, se mohli na začátku tohoto roku přijít podívat i čeští zákazníci, a to do pražského nákupního centra Palladium. Firma využila volných prostor a na pár měsíců otevřela pop-up store, kde vystavila některá ze svých děl. Při otevírání byl odhalen například fine art jménem Where It All Began.

„Jde o momentku z Velké ceny Portugalska v roce 1985 v Estorilu, kde Brazilec Ayrton Senna získal svůj první a asi nejslavnější triumf v kariéře. Na vizuální zajímavosti dodává obrazu Sennův zlatočerný monopost a velmi hustý déšť, který při závodě panoval. To všechno uvidí návštěvníci na fine artu v nejvyšším možném rozlišení,“ přibližuje dílo Jan Rambousek.

Pro nadšence i investory

Právě vysoce detailními fine arty je Automobilist proslavený – a podle Turka se také jedná o nejatraktivnější zboží z investorského hlediska. Tvorba jednoho takového díla zabere i několik tisíc hodin, firma proto většinou za rok vytvoří jen jedno, přičemž série je přísně limitovaná.

Mezi fine arty patří i obraz zachycující legendární závodnici Elišku Junkovou, který Automobilist loni prodal i jako NFT. Nový majitel za něj zaplatil přes čtvrt milionu korun, a zatímco v tištěné verzi může mít tento obraz hned několik majitelů, ve variantě na bázi NFT existuje jeden jediný exemplář.

Foto: Automobilist Kolekce plakátů vytvořených k výročí okruhu v Monze

Trend NFT se Automobilistu zalíbil a má v plánu s ním pracovat i nadále. Nyní navíc připravuje nový projekt v metaverzu, který celý zážitek z práce společnosti ještě prohloubí. „Metaverse Drivers Club propojuje technologii Web3 s reálným světem. Aktuálně ladíme technické detaily, aby šlo o plnohodnotné prostředí pro motorsportové nadšence. Projekt budeme spouštět v následujících měsících,“ popisuje Turek.

Jako NFT byla vytvořena také speciální kolekce oslavující 90. sezónu legendárního závodu 24 hodin Le Mans. A na své si u Automobilistu přijdou také milovníci královské disciplíny světa rallye WRC, se kterou má uzavřenou oficiální spolupráci.

Zde například firma letos na jaře oslavila 50 let existence šampionátu limitovanou edicí uměleckých plakátů. Mezi nimi je také jeden zachycující proměnu rallye vozů. „Během půlstoletí prodělala soutěžní auta pro rallye mezi ostatními vozy v motoristickém sportu pravděpodobně nejradikálnější změny. Náš plakát zachycuje vývoj, který šel od klasiky typu Lancia Stratos až po moderní hybridní vozy Rally1, se kterými se jezdí od letoška,“ popisuje Rambousek.

Podobně jako s WRC má Automobilist uzavřenou spolupráci také s celým šampionátem F1, jednotlivými jezdci a osmi samostatnými stájemi nejprestižnější automobilové soutěže světa. Díky tomu může zákazníkům nabídnout víc než jen hezký obrázek na kvalitním papíru. Má přístup k unikátním materiálům a může také zajistit plakáty podepsané například přímo jezdci.

Takovým partnerem se nedávno stala stáj Oracle Red Bull Racing, se kterou Automobilist uzavřel partnerství letos v červenci. Díky tomu vznikla kolekce pěti limitovaných uměleckých plakátů s hlavní hvězdou stáje, aktuálním mistrem světa a vedoucím mužem šampionátu Maxem Verstappenem. Nejčerstvější novinkou je také navázání spolupráce s týmem Haas F1 Team.

Foto: Automobilist Plakát vytvořený ve spolupráci se stájí Red Bull

Mezi novější díla Automobilistu patří i plakáty vytvořené ve spolupráci s legendárním autodromem Monza. Právě ten totiž letos slaví 100 let své existence a dnes platí za vůbec nejstarší okruh, po kterém se v rámci šampionátu prohánějí monoposty F1. Automobilist to oslavuje oživením deseti historických plakátů z jednotlivých dekád v historii Chrámu rychlosti, jak se okruhu nedaleko italského Milána přezdívá.

Mimo okruhy

Automobilist však začíná vystupovat také mimo svět motorsportu. Začátkem tohoto roku vznikl zcela nový projekt pod názvem Footballist, ve kterém se firma věnuje fotbalu. „Fotbal je nejrozšířenější sport na světě s obrovskou fanouškovskou základnou a při plánování, kam náš projekt Automobilist posunout, jsme jej nemohli opomenout,“ říká Turek.

„Aktuálně připravujeme produkty pro nadcházející sezónu ve spolupráci s licenčními partnery, jako jsou Liga mistrů, Evropská liga a Evropská konferenční liga, z klubů pak FC Barcelona, Juventus Turín a AC Milán. Snažíme se být velmi kreativní, co se týče provedení, ale budeme nabízet i nové formáty,“ vysvětluje.

Podobně jako Automobilist má být i Footballist koncipován jako globální značka a byznys. Proto není v plánu uzavírat hlubší spolupráci s českými kluby, přesto by si i fanoušci tuzemského fotbalu mohli přijít na své. „Třeba v Juventusu je díky Pavlu Nedvědovi česká stopa, o které víme a u které přemýšlíme nad speciálním projektem,“ nastiňuje plány Turek.

Foto: Footballist Footballist nabízí například plakáty věnované Juventusu Turín

Footballistem by ovšem výlety Turkova týmu mimo okruhy nemusely ani zdaleka končit. Automobilist se stále dívá kolem sebe a rozhodně se nebrání možnému budoucímu rozšiřování do jiných sportů. Motorsport však i nadále zůstává tématem číslo jedna.

„Aktuálně plánujeme expanzi do Spojených států, kam prodáváme 25 procent produkce. Zde obrovsky stoupá popularita Formule 1, hodně díky seriálu Drive To Survive na Netflixu. A také díky letošní Velké ceně v Miami. Zde máme možnost oslovit zase další potenciální partnery, jako je třeba americká série NASCAR,“ uzavírá Turek.