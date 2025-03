Oblečení je náš každodenní nástroj. Buď nás podporuje, nebo naopak brzdí, říká Veronika Marešová

Uložit 0

Džíny, nebo sukni? Jakou barvu a jaké boty k tomu? To, co si ráno oblékneme, je podle Veroniky Marešové odrazem nejenom našich módních preferencí, ale zároveň zrcadlem našeho vnitřního světa, takzvané myšlenkové skříně. „Změna v šatníku může znamenat revoluci v životě,“ říká. Pomáhá ženám i mužům vytvořit si v oblékání vlastní rukopis, který podpoří jejich osobní značku, životní filozofii a záměry, ale především zvedne jejich sebevědomí a otevře nové profesní možnosti. O svých zkušenostech mluví v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše.

Za podnikáním Veroniky Marešové stojí její vlastní zkušenost s osobní proměnou. „Na základní a střední škole jsem procházela těžkým obdobím a uzavřela se do sebe,“ vypráví. Přestala dbát o svůj vzhled a necítila se dobře, ale časem ji zaujaly knihy o osobním rozvoji. „Začala jsem na sobě pracovat, což se následně promítlo i do mého vzhledu,“ vzpomíná.

Tento osobní růst ji nakonec vedl k rozhodnutí pomáhat i ostatním. „Lidé z mého okolí si všimli výrazné proměny, kterou jsem prošla, a chtěli vědět, jak to dělám. Tehdy jsem si uvědomila, že tohle chci dělat – pomáhat lidem cítit se skvěle a vypadat tak i navenek,“ vysvětluje Marešová.

Této činnosti se věnuje dvanáct let, pomáhá primárně podnikatelkám a podnikatelům, ať už z oboru poradenství, obchodu či například realit. Ti skrze její služby chtějí přirozeně podpořit i svůj byznysový úspěch a vizitku, kterou si svým já utváří. Veronika Marešová má v nabídce i vzdělávací programy a komplexní image akademii pro firemní klientelu.

Myšlenková a šatní skříň

„Naše myšlenky a šatní skříň jsou jako propojené nádoby,“ tvrdí Marešová. Každý den se nám podle ní hlavou honí až osmdesát tisíc myšlenek, ale jen malá část z nich je vědomá. „Než začneme protřiďovat šatník, je potřeba si nejprve udělat pořádek ve své myšlenkové skříni,“ vysvětluje. Proto než si s ní klienti začnou měnit šatník, prochází koučovacími cvičeními, která jim v tom pomohou. Doporučuje například napsat si všechna negativní přesvědčení, která o sobě máme, a vyhodnotit si, zda nám slouží, či nikoliv. Ať už jde o to, jak vnímáme svůj věk, nebo o to, co si myslíme o penězích – to vše má vliv na náš následný výběr oblečení.

Naše myšlenky a šatní skříň jsou jako propojené nádoby.

„Když věnujeme pozornost tomu, jak přemýšlíme, změníme nejen naše názory a způsob uvažování, ale i to, jak se díváme sami na sebe, i to, co si máme chuť obléct.“ Velkou pozornost dává Veronika Marešová barvám, které podle ní mají moc ovlivnit naši náladu a energii. „Každá barva má svou vibraci a působí na nás jinak,“ říká. Zatímco černá je v našich šatnících klasikou, podle Marešové může mít v určitých případech naopak negativní psychologický dopad.

„Mnozí si myslí, že černá je vždy bezpečná volba, ale to není pravda,“ upozorňuje. Doporučuje vybírat oblečení podle toho, jak se chceme cítit, a zároveň podle toho, co chceme vyzařovat navenek. Barvy mají sílu nás nabudit, ale i utlumit. Ačkoliv černá může vypadat elegantně, někdy nám spíše dodá pocit únavy než síly.

„Nejprve potřebuji klienty důkladně poznat. Jak přemýšlí, co pro ně je a není důležité, jaké mají životní i byznysové cíle a co vše pro ně má jejich image udělat za službu.“ vysvětluje. K tomu využívá jak osobnostní testy, tak různé koučovací techniky a cvičení. Teprve pak hledají barvy a styl, který to celé nejlépe vystihne.

Poté přichází na řadu zefektivnění stávajícího šatníku a asistované nakupování. „Věřím, že oblečení nám má sloužit. A často zjistíme, že i kousky, které nám už dlouho leží ve skříni, můžeme využít jinak a vytvořit nové, svěží kombinace,“ dodává. Zefektivnění šatníku proto podle jejích zkušeností není jen o tom koupit něco nového.

Franšíza Image Makers for You

Marešová má ambiciózní vizi. „Chci, aby každý měl přístup k tomu, co dělám. Aby komplexní image poradenství bylo stejně běžné jako návštěva zubaře,“ říká. V loňském roce založila franšízu Image Makers for You, jejímž cílem je dostat tuto službu do každého okresního města v České republice. „Věřím, že lidé mohou začít víc přemýšlet o sobě, o svém potenciálu a o tom, jak se cítí. Mým záměrem je, aby tyto služby byly dostupné pro každého.“

V podcastu sdílí Marešová několik tipů, odkud začít: „Všímejte si vědomě, co si na sebe oblékáte. Zeptejte se sami sebe, jak se chcete cítit. Nejde jen o to, co vypadá dobře, ale co vám dodává energii.“ Další krok? „Protřiďte šatní skříň! Zbavte se věcí, které vás omezují. Oblečení by mělo podporovat vaši energii, nejenom odpovídat obecným představám o tom, co byste měli mít na sobě,“ radí.