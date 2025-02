Oblíbené bistro řeznické rodiny Čejků v Karlíně končí. Vztahy jsou důležitější než byznys, říká šéfka

„Taťka si to chce dělat prostě po svém a my to respektujeme. Jsme na něj hrdí a pyšní na to, co vybudoval, je to neskutečný dříč. Pro zákazníky by udělal všechno. Někdo si třeba vzpomněl, že chtěl taliány v době, kdy jsme je nedělali, a on je nechal vyrobit. To je náš táta,“ přibližuje Eva otcův charakter.

Kromě rozdílné vize pro značku Čejka ke konci bistra vedla také náročná povaha gastroodvětví spolu s několika kroky vedle. „V gastronomii je obrovský problém najímat a motivovat lidi. Například v e-commerce máte nadšence a lidi, kteří se chtějí podílet na úspěchu. Sehnat takové do bistra je nadlidský úkol, i když to se nakonec také podařilo, prostě došly síly,“ říká Čejková.

K tomu se předloni přidala proměna bistra Bufáček na modernější Bistro Čejka. Zasáhla nabídku i interiér. V menu se ve spolupráci s gastrokolegy z Červeného jelena objevily pokrmy, které tradiční suroviny ozvláštňovaly. Žádná divoká exotika – třeba taková jitrnice, která je sice neobyčejně dobrá, ale jinak vlastně obyčejná, měla být najednou podávaná v lokši.

„Investice do změny konceptu a rekonstrukce provozovny byly zbytečné,“ hodnotí zpětně Čejková. „Nic z toho, co jsem zmiňovala, nebyl jediný důvod konce, ale dohromady to bylo několik menších hřebíčků do rakve,“ dodává Čejková. Navíc s rostoucími starostmi s bistrem zároveň rostly úspěchy jejího dalšího podnikání v Testuj.to.

Uvědomit si vlastní chyby hned a na nic nečekat, to je také důležité.

„A já si tak začala říkat, jestli ty hodiny věnované bistru vůbec jsou dobrá investice. Uvědomit si vlastní chyby hned a na nic nečekat, to je také důležité,“ vysvětluje Čejková. A přidává také pozitivní lekci: „Gastro je marketingově složité, velice důležité jsou v něm recenze. Takže bistro mě inspirovalo k tomu, abychom se v Testuj.to kromě produktových recenzí zaměřili i na recenze služeb, hlavně restaurací v nové aplikaci Mylou.“

Do karlínského prostoru teď hledá za Bistro Čejka náhradu, ale uznávaná řeznická značka by z něj úplně zmizet neměla. „Mám takovou myšlenku, že nový provozovatel by ve svém bistru nebo prodejně zachoval třeba dvě lednice našich produktů a mohl si převzít i stávající klientelu firem, pravidelných návštěvníků a náš tým,“ říká.

Nicméně to nejspíš znamená i konec tatínkových návštěv Karlína. Protože i když několikrát upozorňoval, že to bude těžké, čas od času tam zavítá. „Je velký sparťan, takže se tak jednou za měsíc při cestě do Prahy staví,“ popisuje. A přidává ještě jednu anekdotu s tatínkem.

„Když jsem bistro otevírala, nešla jsem se s tátou poradit, jestli budeme tehdy ještě Bufáček vůbec otevírat. Já prostě oznámila, že bistro bude. Načež mi došlo, že jsem úplně stejná jako on,“ uzavírá Eva Čejková.