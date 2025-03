Obří lavina peněz z Číny do západních her. Assassin’s Creed, Far Cry a Rainbow Six získají desítky miliard

Ubisoft a Tencent rozjíždí společný projekt, pod který patří Far Cry, Assassin’s Creed a Rainbow Six

Čínská technologická firma Tencent cpe obří peníze do západního herního průmyslu. Společnost, která drží 40procentní podíl i v největším českém videoherním studiu Bohemia Interactive, utratí v přepočtu téměř 30 miliard korun za investici do herních hitů Assassin’s Creed, Far Cry a Rainbow Six od Ubisoftu.

Nejdřív trochu kontextu. Všechny v úvodu vyjmenované série (a spousta dalších her, třeba Star Wars Outlaws) patří Ubisoftu. Jedné z největších herních společností světa – její hodnota atakuje 50 miliard korun a zaměstnává na dvacet tisíc lidí – se sídlem ve Francii. Ale také společnosti, která má vážné problémy.

Hodnota akcií Ubisoftu už čtyři roky v řadě povážlivě klesá, prodeje her nenaplňují očekávání, vedení firmy v čele se spoluzakladatelem Yvesem Guillemotem je akcionáři kritizováno. Řešení situace? Jít do byznysu s Čínou. Tedy vlastně ho ještě více prohloubit.

Ubisoft zakládá dceřinou společnost, jež bude držet práva na jeho nejcennější klenoty Assassin’s Creed, Far Cry a Rainbow Six. A Tencent výměnou za 1,16 miliardy eur neboli 29 miliard korun získá čtvrtinový podíl. Celková valuace nového projektu činí čtyři miliardy eur – potvrzení toho, že i v Tencentu věří, že Ubisoft byl podhodnocen.

„Otevíráme novou kapitolu Ubisoftu. Urychlujeme transformaci naší společnosti a tohle je základní krok v proměně jejího fungování,“ uvedl šéf společnosti Guillemot. „Vytváříme tím ty nejlepší podmínky pro růst a úspěch těchto her,“ dodal jeden z pěti bratrů, kteří stáli u zrodu francouzské firmy.

„S nadšením prohlubujeme dlouhotrvající partnerství s Ubisoftem a naše investice odráží důvěru, kterou v jeho tvůrčí vizi a schopnosti máme. Ve zmíněných značkách spatřujeme obrovský dlouhodobý potenciál,“ okomentoval rozšíření spolupráce Martin Lau, prezident Tencentu.

Čínský konglomerát už v roce 2018 přímo do Ubisoftu investoval a drží v něm deset procent, o čtyři roky později získal podíl i v jeho mateřské společnosti držené bratry Guillemotovými. Součástí nové firmy budou studia pracující na uvedených hrách po celém světě od Montréalu až po Sofii. Jejich vedení má zůstat plně v rukou Ubisoftu, který si navzdory trápení v těchto týdnech připsal úspěch v podobě dobře přijaté novinky Assassin’s Creed Shadows.

Pro Tencent je investice další z řady vstupů na západní videoherní trh. Čínská firma vlastní například Supercell, finské vývojáře mobilních her jako Clash Royale nebo švédský Fatshark, autory online akcí Warhammer 40 000: Darktide či Vermintide. Investovala také do Roblox Corporation, tvůrců stejnojmenného herního fenoménu, či do populární platformy Discord.

Tencent je jméno dobře známé i v českém herním průmyslu. V roce 2021 mu 40procentní podíl odprodala největší česká herní firma Bohemia Interactive. „Myslím si, že to od nás bylo správné rozhodnutí. Ačkoliv třeba v otevírání dveří na čínský trh jsme si možná slibovali víc. Nicméně nás nechávají dělat si, co chceme,“ uvedl nedávno pro CzechCrunch spoluzakladatel studia Slavomír Pavlíček.