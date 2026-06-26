Od pasivity k proaktivnímu bankovnictví. Penta Bank staví novou platformu a zapojuje AI do srdce banky
Penta Bank se pustila do budování technologického hubu a AI laboratoře. Rovnou také představuje první investiční produkty nové generace.
Když před měsícem Privatbanka po 31 letech působení na Slovensku a osmi letech v Česku oznámila změnu názvu na Penta Bank, málokdo věnoval pozornost nepatrné poznámce ke konci sdělení – o založení technologického hubu a nové řadě finančních produktů Avior z AI laboratoře, které mají patřit k nové generaci bankovnictví.
V čele technologického tažení Penta Bank stojí Jiří Mizera, který má zkušenosti jak z prostředí bank procházejících rozsáhlou digitální transformací, tak s mezinárodními projekty evropského formátu. V případě Penta Bank chce posunout výsledek ještě o další stupínek výše. „Umělá inteligence nám pomáhá rychle modelovat nové produkty, ověřovat jejich fungování a vytvářet prototypy napříč bankou. Od prvotního nápadu se k ověřenému konceptu dostaneme v řádu týdnů místo měsíců,“ říká Mizera, provozní ředitel a člen představenstva Penta Bank.
Mizera chce v Penta Bank, která se zaměřuje primárně na movité klienty a firmy, nabídku služeb podpořit vyspělými produkty postavenými na umělé inteligenci. O přesných obrysech nové laboratoře AI Product Lab a technologického hubu v bance o 250 zaměstnancích však zatím mluví spíše v náznacích.
První vlaštovky bankovních produktů nové generace
Platformu sice začala inovační laboratoř budovat teprve v prosinci loňského roku, ale první hmatatelné výsledky už jsou venku – nový web, modernizovaná mobilní aplikace i plně digitální onboarding. A navíc také dva produkty spadající do nové investiční řady Avior, které nabízejí unikátní kombinaci více finančních nástrojů spojených do jednoho balíčku.
Českým klientům je aktuálně k dispozici Avior Invest, jenž automaticky reinvestuje průběžné výnosy z dluhopisů a zároveň pružně diverzifikuje portfolio přesně podle preferencí investora. Na slovenském trhu už navíc funguje produkt Avior Duo, který kombinuje investice do korporátních dluhopisů se zvýhodněným eurovým spořením. Jeho uvedení na český trh se podle banky aktuálně intenzivně připravuje.
Pátý šampion miliardového impéria
Za transformací Privatbanky stojí investiční skupina Penta. Ta na trhu působí od roku 1994 a její úspěch dosud stál na čtyřech hlavních pilířích. Nová Penta Bank se má stát jejím pátým strategickým šampionem:
- Dr. Max
Největší lékárenská síť ve střední Evropě
- Fortuna
Přední sázková a herní společnost
- Penta Hospitals
Rozsáhlá síť nemocnic a zdravotnických zařízení
- Penta Real Estate
Developerská divize zaměřená na prémiové projekty
- Penta Bank
Nově transformované privátní a firemní bankovnictví
Aby však bance chytré algoritmy pomohly maximalizovat celý její potenciál, Penta Bank je plánuje pustit i do samotného srdce finanční instituce – takzvaného core banking systému, který obstarává účetnictví a veškeré transakce. Právě ten v posledních letech představoval pro řadu tradičních tuzemských bank letitý technologický dluh, který s sebou vláčely.
V dnešním digitálním světě je neakceptovatelné, aby například pořízení nového produktu trvalo několik dní, než se změna propíše skrze všechny systémy. Integrace nových technologií postavených na AI, je o to složitější a delší. Penta Bank se chce tomuto zdržení vyhnout tím, že novou platformu staví zcela od základů.
„Z architektonického pohledu jde o propojení tradičního světa relačních dat v tabulkách, na kterých stojí core banking i bankovní knihy, s nestrukturovanými a vektorovými daty, která využívají platformy umělé inteligence,“ vysvětluje náročnost této operace Jiří Mizera s tím, že přes nástup technologií a AI agentů bude vztah s klientem a finální doporučení mít v rukou vždy bankéř: „Umělá inteligence podléhá rovným požadavkům na auditovatelnost, bezpečnost a regulaci podobně jako naše kritické bankovní systémy.“
Každá z těchto oblastí má totiž naprosto odlišné požadavky na celkový výkon, konzistenci a možnosti zpětné kontroly nebo dohledatelnosti. Právě schopnost bezpečně a efektivně propojit transakční historii banky s chytrými algoritmy bude podle Mizery tím klíčovým faktorem, který v příštích letech oddělí technologické lídry od zbytku trhu.
Umělá inteligence by díky tomu měla změnit celkovou roli banky z reaktivní na proaktivní. Cílem je, aby AI neustále sledovala klientská portfolia a dokázala signalizovat tržní rizika či zajímavé investiční příležitosti ještě dříve, než reálně vzniknou.
Bankéř pak může klienty oslovit s konkrétním doporučením, které by jinak jeho pozornosti uniklo. Jde o inspiraci modelem proslaveným americkým bankéřem Stanleym Epsteinem s názvem „nespoutané bankovnictví“ (unconstrained banking). Penta Bank ho interpretuje jako ekosystém, kde plynule fungují tři subjekty – klienti, bankéři a autonomní AI agenti plnící konkrétní úkoly.
„Jsme ve fázi budování základů. Implementujeme novou core banking platformu a připravujeme cloudovou architekturu pro naši modulární platformu, kam chceme začleňovat další produkty,“ uzavírá Jiří Mizera, který věří, že propojení lidské expertizy s umělou inteligencí může klientům přinést rychlejší, přesnější a více personalizované služby. Proto do této oblasti rozvoje privátního bankovnictví plánuje Penta Bank investovat systematicky a dlouhodobě.