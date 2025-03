Odmala pekla, pak se vydala jiným směrem. Teď si splnila sen a otevřela francouzskou pekárnu v Košířích

Uložit 0

Novou pekárnu otevřela v pražských Košířích, kde to leckdy vypadá, že tu není ani noha. Lidé tu ale jsou a po dobrém pečivu jsou evidentně hladoví. Někdejší projektová manažerka, která strávila léta v architektonickém studiu, miluje pečení: to je základ pro vytvoření vlastního provozu. Zhmotnil se v Bread Society, která ukazuje, že když je pekárna splněným snem, pak musí po snu vonět i její pečivo.

Někdy je ale za sen potřeba bojovat. Lucie Caïs Steblová si pobočku pro současný provoz vyhlédla už dávno. Před třemi lety podepsala smlouvu, jenže přišel covid a problémy s majitelem bytu, který sídlí přímo nad pekárnou. Ten se obával hluku a pekárně bránil navzdory tomu, že opakované měření dopadlo dobře. Nakonec tak cesta vedla pouze přes nákladné protihlukové těsnění a také dohodu, že směna tu nebude začínat hluboko v noci.

Otevřít se podařilo až letos v lednu a celková investice do tohoto snu vyšla na zhruba dvacet milionů korun. Do něho se započítává odkoupení prostoru, pořízení technologií, nové pece, nutnost vybudovat rampu pro zásobování i ono protihlukové těsnění. „Výhledy a finanční plány mám samozřejmě zpracované, ale v tuhle chvíli si hlavně užívám, že konečně máme otevřeno a že mohu naše výrobky nabízet zákazníkům,“ líčí pro CzechCrunch Lucie Caïs Steblová.

A je to skutečně pestrá nabídka, která je postavená na francouzském pečivu. „Velkou inspirací je pro nás ale také Dánsko, potažmo Skandinávie, jejichž restaurace i pekárny se umisťují na předních příčkách světových gastronomických žebříčků. Nemluvě o jejich přístupu k čistotě a kvalitě surovin,“ popisuje majitelka Bread Society.

Naprostá většina pečiva každopádně pochází z mouky z Francie, občas lze ale na pultu narazit například na italský chléb altamura nebo na foccaciu, případně na italský sladký chléb panettone. Na takové pečivo se používá výhradně mouka italská. Základ nabídky tvoří kvasový chléb a bagety, pak croissanty nebo pain au chocolate, případně plněné pečivo z croissantového těsta.

Stejně tak se tu ale podává danish, a to na sladko i naslano, skandinávská semla a kardamonový motanec. Česko zastupují kynuté buchty a také koláče. Ze slaného pečiva lze zmínit skandinávské tebirkes se špenátem a slaninou, šnek se šunkou a sýrem nebo sendviče. Bread Society ale zároveň funguje i jako malý koloniál. V nabídce jsou tu totiž i produkty od farmářů.

Koupit si v Košířích můžete uzeniny, paštiky, sýry nebo domácí džemy. A ještě jednu specialitu je tu možné pořídit. Pekárna totiž sousedí se showroomem sklářského designéra Františka Jungvirta. „Františkův showroom je možné navštívit jen po předchozí domluvě, proto si lidé mohou pořídit některé z jeho drobnějších váz a objektů i u nás v Bread Society, během naší otevírací doby,“ popisuje Caïs Steblová.

Foto: Bread Society Zakladatelka Bread Society Lucie Caïs Steblová

Dveře se tu každopádně netrhnou. V Košířích totiž Bread Society v podstatě nemá konkurenci. Místní rezidenti tak na dobré pečivo chodí opakovaně. Pekárna nabízí také rozvoz, který si lze objednat na stránkách, službu pak spravuje Wolt Drive a objednávat se tak dá maximálně do šesti kilometrů vzdušnou čarou.

Zakladatelka pekárny každopádně milovala pečení už jako malá. S babičkou pekla koláče i bábovky, jako starší pak pomáhala v mámině restauraci. Následovala řada kurzů – s Helenou Fléglovou, Vladem Ryasnyym nebo Julianou Fischerovou, známou jako Maškrtnica.

Nakonec odjela i do Francie, kde absolvovala prestižní pekařskou školu École International de Boulangerie v Aix-ne-Provence. Teprve po návratu odtud se začala věnovat pečení na zakázku. Předtím působila jako projektová manažerka v architektonickém studiu.

„Život vás někdy zavane nečekaným směrem. Krátce po roce 2000 otevírala v Brně, kde jsem žila, svou pobočku německá firma a hledala projektovou manažerku. Pro mě, jako čerstvě rozvedenou matku dvou dětí, to byla skvělá příležitost. U této práce jsem zůstala i později, když jsem se přestěhovala do Prahy. Ve volném čase jsem ale nadále vařila a pekla, protože to pro mě bylo skvělé odreagování,“ líčí zakladatelka Bread Society.

Nejdřív ochutnávala pečivo rodina a přátelé. Když pak začala Caïs Steblová péct na zakázku, postupně se zvyšovala poptávka, a tak se začala poohlížet po vlastním provozu. Oči nakonec padly na projekt Parvi Cibulka, který v Košířích vybudovala developerská společnost YIT. Kdysi průmyslová budova Meopty byla dlouho opuštěná.

Prostor v parteru budovy navrhl pro majitelku Bread Sociaty její manžel, David Caïs, který má architektonické studio Orange Machine. Ateliér tak stojí za návrhem, designem i realizací pekárny. Při tvorbě konceptu se inspiroval industriální budovou bývalé továrny. Orange Machine do provozu navrhlo dřevěné prvky a designovou dlažbu ze Španělska a Francie. „Na provozu se už můj manžel nepodílí, může se ale stát, že vás v Bread Society obslouží syn nebo dcera,“ líčí Caïs Steblová.

Dcera pak založila mámě také instagramový účet. Zpočátku se jmenoval Lucyisbaking, který se později přejmenoval na @breadsociety.cz. Aktuálně má na Instagramu přes sedm a půl tisíce sledujících. K tomu pomohlo i to, že pekařské kurzy v zahraničí absolvovala společně se studenty z USA nebo Kanady, kteří měli přes 300 tisíc followerů.

Bread Society je v Košířích otevřené vždy od pondělí do soboty. O dobroty se tu stará šéf pekař Oliver Lánský, který pracoval pro La Bottega di Finestra nebo se šéfkuchaři Riccardem Lucquem, který před nedávnem v Praze otevřel italskou restauraci Farina, nebo se Zdeňkem Pohlreichem. Šéfcukrářem je Daniele Combi, který působil v La Bottega a Café Imperial Dolce. Sama majitelka se aktuálně věnuje hlavně provozu pekárny. Ráda by ale zase pekla, a tak shání asistenta na půl úvazek.