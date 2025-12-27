Oktagon chce dobýt Polsko a získal velkého partnera, který svítí i u konkurence. Vše načal Tyson Fury
Česko-slovenská MMA organizace Oktagon má nového hlavního partnera. S investiční aplikací XTB uzavřela jednu z největších smluv.
Potvrdit dominantní pozici na domácí, tedy česko-slovenské scéně, ještě více si i díky dalšímu obřímu turnaji na fotbalovém stadionu upevnit postavení v Německu a také se vydat dobýt Polsko. Takové plány má pro příští rok organizace Oktagon, v níž se soupeří ve smíšeném bojovém umění známém pod zkratkou MMA, a teď pro naplnění svých ambic získala významného partnera. Její spoluzakladatelé Ondřej Novotný a Pavol Neruda se domluvili s polskou investiční aplikaci XTB. Pikantní je, že ta je dlouhodobým partnerem také konkurenční organizace KSW.
„Jedná se o jeden z největších sponzorských dealů v česko-slovenském sportu. Není největší, ale určitě mezi ně patří. Pro nás je to velikostí stejně velké partnerství jako s Tipsportem, ke kterému se nyní XTB přidává,“ říká pro CzechCrunch Pavol Neruda. Konkrétní výši ani jedna strana nekomentuje. Spolumajitel Oktagonu už delší dobu působí jako ambasador investiční značky na Slovensku, klíčový moment pro větší spolupráci na úrovni dvou firem přišel na jedné akci ve Varšavě s Tysonem Furym.
Slavný britský boxer je jednou z globálních tváří investiční aplikace XTB, dříve do této stáje patřil i jeden z nejznámějších MMA zápasníků Conor McGregor. A tak když se dal Neruda na akci do řeči s marketingovým ředitelem XTB Šimonem Szymanskim, vše do sebe zaklaplo. Velikost spolupráce potvrzuje skutečnost, že XTB se stává prvním partnerem v historii Oktagonu, který bude mít své logo přímo na dresech bojovníků, vidět pak bude i všude jinde.
Pro investiční aplikaci, kterou využívá přes dva miliony lidí, je nejzajímavější viditelnost na českém či německém trhu. „V případě Oktagonu jsme se rozhodli uzavřít toto partnerství hlavně proto, abychom posílili naši přítomnost na klíčových trzích – v České republice a Německu. Věříme, že tato spolupráce doplní naše aktivity v oblasti budování značky na těchto trzích a přinese výrazné výsledky v roce 2026,“ popisuje pro CzechCrunch Vladimír Holovka, šéf XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Právě v Česku a Německu chystá Oktagon opět většinu svých turnajů. Poprvé se v příštím roce vydá třeba do Berlína a v září se znovu objeví na stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu, kde loni s téměř šedesáti tisíci diváky pokořil světový rekord v návštěvnosti MMA. Česko-slovenská organizace se ale zároveň vydá do nové země. Spoluzakladatel a promotér Ondřej Novotný si vyhlédl Polsko, kde dosud měla neotřesitelnou pozici domácí organizace KSW. A jejím největším partnerem je právě XTB.
Polské značky spolupracují již několik let a poslední smlouva, kterou mezi sebou uzavřely, měla být největší v historii KSW. I proto se mimo jiné logo a název XTB objevuje přímo v názvech všech turnajů této bojové organizace. Jelikož je smlouva uzavřená do konce příštího roku, bude tomu tak i nadále. Investiční aplikace, která byla založena v roce 2004 a od roku 2016 se s jejími akciemi obchoduje na varšavské burze, tak bude hlavním partnerem dvou nejvýraznějších bojových organizací v Evropě.
Oktagon přitom i díky expanzi do dalších zemí roste rychleji. „Pokud se podíváte na klíčové metriky – prodej vstupenek, tržby, sledovanost i počet trhů, na kterých působíme – Oktagon je v současnosti jedničkou mezi MMA organizacemi v Evropě. Dokonce i z hlediska síly soupisky máme dnes více zápasníků v první světové stovce než KSW. Přesto to pro nás není o soutěžení s někým nebo o přebírání role. Pohání nás čistá vášeň pro MMA,“ říká Pavol Neruda.
Vstup do Polska má tuto pozici ještě více upevnit a pomoci v dalším rozvoji Oktagonu. „Měli jsme různé možnosti, kam dál růst, a Polsko se nyní ukázalo jako zajímavá příležitost. Největší zvíře (největší polskou organizací je KSW, pozn. red.) tam kulhá na obě nohy, odpuzuje od sebe spoustu lidí a stále více bojovníků začíná hledat alternativu,“ popisoval v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch Ondřej Novotný.
Byť si uvědomuje, že Poláci ve svém zemi vítězit někoho jiného jen tak nenechávají, cíl je jasný. „Jasně, že chceme být úspěšní. A to neznamená, že tam uděláme jeden turnaj a zmizíme. Chceme se v Polsku usadit a být pro Poláky nejzajímavější možnou alternativou. A nakonec ideálně nejen alternativou, ale tou první volbou,“ prohlásil promotér Oktagonu, který by měl letos v tržbách vygenerovat kolem 28 milionů eur (v aktuálním přepočtu zhruba 670 milionů korun).
První polský turnaj proběhne v sobotu 11. dubna ve Štětíně a zajímavé bude polské tažení Oktagonu pochopitelně i pro XTB. „Z přirozených důvodů hraje Polsko jako náš domácí trh klíčovou roli v naší marketingové strategii. Oktagon zde plánuje další velký krok a my chceme být jeho součástí, protože máme dlouholeté partnerství s komunitou a fanoušky MMA,“ dodává Vladimír Holovka z XTB, které má mezi svými ambasadory i českého zápasníka Jiřího Procházku, jenž aktuálně působí v nejprestižnější světové organizaci UFC.