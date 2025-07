Uložit 0

Pokud se budete ucházet o práci v pobočkové síti České spořitelny, zařadíte se mezi dalších šestnáct tisíc kandidátů, kteří v průměru každý rok o tyto pozice projeví zájem. To z pohledu samotné banky nese značný nápor na náborové oddělení. Aby svým náborářům ulehčila práci, aktuálně testuje asistentku Alex – virtuálního avatara umělé inteligence. Za jejím vývojem stojí zdejší startup Talentpilot, který věří, že jde o budoucnost personalistiky. Jak to vše funguje v praxi?

Když mi do mailu přistála tisková zpráva o tom, že Talentpilot – startup nabízející několik produktů se zaměřením na HR procesy, do kterého desítky milionů korun investovalo Notino – spouští pohovory s AI asistentkou, nejdřív jsem byl skeptický. Možná i vy jste na sociálních sítích narazili na videa zejména ze Spojených států, kde kandidáti ucházející se o práci zjistili, že pohovor probíhá s umělou inteligencí a začali avatary různě trollit… a nevěděl jsem, zda vůbec budou lidé reálně ochotni takovými interview procházet.

I proto jsme se zkontaktovali přímo s bankou, která momentálně tento přístup testuje. Nikol Turková, product ownerka z oddělení recruitingu a onboardingu, v systému vytvořila pracovní pozici redaktora pro týdeník České spořitelny. Takový ovšem reálně neexistuje, šlo o inzerát ušitý na míru, abych mohl asistentku Alex otestovat na základě mých reálných profesních zkušeností.

Digitální asistentka v praxi

Běžný kandidát úvodním procesem prochází sám a online, tedy bez ohledu na to, zda je úterý poledne nebo nedělní noc. Abych se ale mohl doptávat na související kontext a zkušenosti, setkáváme se s Turkovou a šéfem Talentpilotu Tomem Zrubeckým v zasedačce ve dvanáctém poschodí v centrále České spořitelny u stanice metra Budějovická.

Poté, co si najdu vypsanou pracovní nabídku na redaktora týdeníku České spořitelny, vyplňuju krátký dotazník se základními osobními a kontaktními informacemi, představě o výši platu a doplňuju odkaz na svůj LinkedIn i CV ve formátu PDF. Po odeslání Turková v systému vidí, že na danou pozici přibyl nový zájemce a mě automaticky přichází reakce, že jsem přizvaný do dalšího kola.

Do mailu mi tak přistane pozvánka na úvodní pohovor – online call se zmiňovanou AI asistentkou, která se jmenuje Alex. Ta mi na úvod příjemným hlasem vysvětlí, o co se jedná a co je cílem schůzky, poté jsme připraveni na otázky. Povídání nám zabere asi deset minut, kdy se mě ptá na předchozí zkušenosti, dosažené úspěchy, speciální projekty, vzdělání, znalosti různého softwaru, který souvisí se psaním a editacemi článků.

Na všechno Alex reaguje podobně jako ChatGPT – nejdřív mě pochválí, následně i zopakuje část mé odpovědi: „Děkuji za sdílení! Je skvělé slyšet o vašich patnácti letech zkušeností v žurnalistice a o tom, jak vás baví hledat inspirativní příběhy lidí. To zní velmi zajímavě!“ A pak pokračuje dalšími otázkami. U některých se mi odpovídat nechce, což jí i narovinu řeknu. „Rozumím, pokud vám to není příjemné, odpovídat nemusíte,“ reaguje.

Na závěr je naopak Alex připravena na moje dotazy. Ptám se, jak dlouho vlastně takový týdeník České spořitelny vychází. Protože jde o smyšlený projekt, Alex odpovídá neurčitě, že takové informace nemá, ale rádi mi je poskytnou její lidští kolegové v dalším kole pohovoru. Další z dotazů směřuje k tomu, v jaké výši se pohybuje průměrný plat členů týmu, do kterého se hlásím. To mi Alex odmítá sdělit, ale místo toho mi říká, že na moji pozici se bude pohybovat ve výši 10 tisíc korun plus bonus (tam se nesetkáváme, v úvodním formuláři jsem vyplnil představu 150 tisíc a víc, což byla nejvyšší možnost) a k tomu popíše všechny pracovní benefity, které banka svým zaměstnancům nabízí.

V průběhu celého rozhovoru mě Alex opravdu jednou překvapí, když o sobě mluví v mužském rodě („… chtěl bych vědět…“), jinak ale vše probíhá bez problémů. Call ukončujeme, téměř okamžitě jeho výsledky vidí i sama Turková. Kromě toho, že se může podívat na celý přepis rozhovoru a pustit si jeho části, Talentpilot ve své platformě nabízí seznam klíčových dovedností, mé silné i slabé stránky (na které se například může lidský recruiter zaměřit a doptat v dalším kole), či třeba to, zda splňuju stanovená kritéria.

Alex přitom pracuje s kombinací psychometrických modelů a jazykových dat. Podle Zrubeckého se při vyhodnocování zaměřuje na předem definované kompetence, a to jak na tvrdé dovednosti, jako je například schopnost pracovat s editovacími programy, tak měkké dovednosti, například komunikaci, samostatnost nebo schopnost pracovat v týmu.

Zrubecký ale uznává, že v současné době již existují stovky náborářů, kteří využívají AI. „Naše nástroje ale chápou vnitřní kulturu a hodnoty dané firmy, znají další členy týmu či způsoby jejich práce. Tyto kontextové informace pak AI využívá ve správný čas a ve správném bodě kontaktu s kandidátem během náborovém procesu,“ vysvětluje.

Osobnostní test

Pohovorem ale úvodní část pracovního pohovoru nekončí. Do mailu mi přichází poděkování za call s Alex s následnou výzvou pro vyplnění testu osobnosti. Musím se tak registrovat na platformě Talentpilotu, vyplnění testu o 32 otázkách prý v průměru zabere do patnácti minut. Výhodou však je, že pokud se budu hlásit na pozici do jiné firmy, která toto řešení využívá, nemusím jej vyplňovat znovu.

Talentpilot v něm vychází z uznávaného pětifaktorového modelu. „Na jeho vývoji spolupracuje náš interní tým psychologů s českou firmou TCC Online. Výhoda je, že na rozdíl od jiných dotazníků založených na tomto modelu byl navržen, aby minimalizoval zkreslení způsobené sociální žádoucností, a poskytoval tak autentičtější pohled na osobnostní dynamiku,“ doplňuje Zrubecký.

„Data z osobnostního testu se hodí nám v HR i manažerům, dokážeme se například podívat, zda dotyčný člověk dobře zapadne mezi ostatní členy týmu. A protože data máme i o zaměstnancích, vedoucí pracovníci se mohou přes AI rozhraní doptat, kdo může být nejlepším adeptem na určitý projekt, nebo jakým ideálním způsobem danému zaměstnanci oznámit špatné zprávy,“ doplňuje Turková.

Naším cílem není nahradit lidi umělou inteligencí. Chceme zefektivnit některé procesy v rámci jejich pracovní náplně.

Banka již s Talentpilotem spolupracuje delší dobu. Před více než rokem šlo o poskytování testů osobnostní diagnostiky, poté se spolupráce rozšiřovala o další produkty podle toho, jaké startup představoval. S vývojem AI asistentky Alex, která pomůže při náboru, začal letos v lednu, od března došlo na testování a od dubna pak o testovací nasazení u českých klientů jako právě Spořitelna, Notino, CME, či nedávno také Mews. „Ti ročně zpracovávají 60 tisíc kandidátů,“ doplňuje Zrubecký. Další firmy pak Alex testují ve Spojených státech i Velké Británii.

Česká spořitelna aktuálně pilotuje Alex, aby ji mohla plně využít v pobočkové síti. „Naším cílem ale není nahradit lidské zaměstnance umělou inteligencí. Naopak chceme zefektivnit některé procesy v rámci jejich pracovní náplně,“ zdůrazňuje Turková. Jako příklad zmiňuje recruitery. V interním týmu má Spořitelna dva, kteří hledají a pečují o kandidáty se zájmem o práci v pobočkové síti. Uchazečů o tyto pozice je ale v průměru přes šestnáct tisíc ročně.

„V podstatě nedělají nic jiného než nonstop screening kandidátů, což není velmi efektivní, protože pak nemají čas ani na samotné pohovory,“ přibližuje Turková. Talentpilot jim právě se screeningem pomáhá, když na jednom místě spojí informace ze životopisu a LinkedInu, Alex se doptá na související otázky a osobnostní test doplní data o tom, zda má kandidátka nebo kandidát správné předpoklady na danou pozici.

Recruiteři tak mají volnější ruce, aby se mohli věnovat efektivnější agendě, například podpoře manažerů u náboru lidí do jejich týmu i při samotných pohovorech. I samotní vedoucí týmů díky tomu mají mnohem propracovanější podklady o tom, s jakým kandidátem se chystají setkat. A protože systémy umělé inteligence nejsou ovlivněné nevědomými předsudky nebo emocemi, nabízí kandidátům objektivnější příležitosti.

Na základě životopisu bychom dva kandidáty rovnou zamítli. Díky Alex a osobnostnímu testu jsme ale zjistili, že nám do týmů zapadají.

„Už se nám stalo, že na základě zaslaného životopisu bychom dva kandidáty rovnou zamítli. Díky Alex a osobnostnímu testu jsme ale zjistili, že se svými kompetencemi nám do týmů zapadají a oba dnes ve Spořitelně pracují,“ komentuje Turková. Systém tak lidem umožňuje prezentovat se i jiným způsobem než čistě životopisem.

Zároveň popisuje, že takový náborový proces je lákavý i pro samotné uchazeče. Výsledky osobnostního testu s nimi totiž sdílí a v rámci Talentpilotu mohou dále využít AI copilota pro přípravu na další pohovor u jiného zaměstnavatele.

Podle Zrubeckého jsou pohovory vedené umělou inteligencí vhodné zejména v první fázi výběrového řízení, kdy firmy a personalisté zpracovávají údaje mnoha uchazečů a potřebují efektivní způsob třídění. Upozorňuje ale, že klíčovou podmínkou takového náborového řízení je transparentnost. „Aby kandidát věděl, že komunikuje s AI, jak bude jeho odpověď zpracována a kdo ji uvidí. Systém musí být nastaven tak, aby neškodil ani neznevýhodňoval,“ říká.

Jsou nábory pomocí umělé inteligence budoucností pracovního trhu? Zájem o tento typ automatizovaných pohovorů prý v českém prostředí zatím roste spíše pozvolna. „V zahraničí se pohovory s AI asistentem stávají již standardem. Jsem přesvědčený, že jejich role poroste i v českém prostředí. Nejen ve využití AI pohovorů, ale jako celku, kde umělá inteligence dokáže zásadně zrychlit a zkvalitnit celý proces jak pro náboráře, tak pro kandidáty,“ věří Zrubecký.