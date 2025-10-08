Opustili korporát a jistotu výplaty. Teď dělají lidem svatby a eventy s milionovými rozpočty
Lucie a Miroslav Valeriánovi se z manažerských pozic vrhli do svateb i eventů. Nyní dokážou připravit akci dle přání klienta. Ať je jakékoliv.
Další firemní sešlost, stejný raut. Obložené mísy, řízky a na stolech dekorace, které už každý někde viděl. Atmosféra, na kterou člověk zapomene hned druhý den. Takový obrázek firemních akcí není nic nezvyklého. Manželé Lucie a Miroslav Valeriánovi se rozhodli, že to chtějí dělat jinak. Začali zařizováním svateb a postupně rozšířili své služby do eventů i gastronomie. Jejich nejnovější značka JustBite staví na zážitkovém cateringu, zvelebili pražský Hoffmanův dvůr a dnes pořádají akce i s milionovými rozpočty. A umí se přizpůsobit jakémukoliv přání klienta.
„Například nám měsíc před jednou ze svateb vypadl catering. Ano, i to se někdy stane. Menu nebylo úplně jednoduché, protože nevěsta byla náročná a jídlo na svatbě pro ni bylo zásadní, vlastně jeden z higlightů celé svatby. Téma bylo Střední Amerika v té nejlepší podobě. Od ústřic přes mušle svatého Jakuba, krevety po tacos a třeba argentinské steaky. JustBite tehdy vůbec nebyl vypuštěný do světa, ale i přesto jsme se do toho vrhli a svatbu nejen organizovali, koordinovali, ale také navařili a odservisovali. Skoč do vody a plav je prostě ta nejlepší škola,“ vysvětluje s úsměvem Lucie Valerián.
Jejich cesta ale nebyla přímočará. Pracovala ve financích, pod sebou měla tým lidí a pohybovala se v korporátním prostředí. Miroslav je programátor a v minulosti pracoval například pro Pilulku. „Původně jsem si myslela, že tohle je moje cesta. Měli jsme se dobře s hezkými manažerskými platy, firemními benefity, osmihodinovou pracovní dobou. Míra sice svoji práci miluje do teď a věnuje se jí, ale moje duše trpěla. Chtělo to změnu, dělat něco, co má smysl. Kde můžu tvořit, pomáhat lidem, a ne sedět v tabulkách, číslech,“ popisuje Lucie Valerián. Rozhodující pro ni byl rok 2020, kdy pomáhala s organizací svatby své kamarádce. Díky pozitivní zpětné vazbě od hostů i dodavatelů se pak rozhodla otočit svou kariéru o sto osmdesát stupňů.
Začala s koordinací menších svateb. V roce 2021 se připojil Miroslav a vznikla agentura Lucky Wedding a půjčovna dekorací Lucky Decor. Tenkrát ještě se zázemím v jejich panelákovém bytě. Místo plánovaných 40-50 svateb za rok se jejich dekorace objevily na 200 událostech.
„První rok jsme si mysleli, že se to rozjede pomalu. Realita nás překvapila,“ říká Miroslav Valerián. Další rok jim přinesl dalších 500 objednávek a museli se stěhovat do větších prostor – showroomu a skladu na Davídkově.
Byla jsem v sedmém měsíci těhotenství a stáli jsme před velkým rozhodnutím. Ale když jsme místo viděli, bylo jasné, že do toho půjdeme.
Kromě párů se začaly ozývat i eventové agentury a firmy, které potřebovaly půjčit nábytek a další vybavení na různé akce. To je přivedlo na myšlenku založit agenturu Lucky Event. „Chtěli jsme tvořit akce celé, od prostoru přes jídlo až po zábavu. Tak, aby si účastníci odnesli emoci a vzpomínku,“ vysvětluje Lucie Valerián.
Zlom nastal, když přišla nabídka převzít Hoffmanův dvůr. Jedná se o bývalý hospodářský areál v pražské Vinoři, který byl přeměněn na komplex pro pořádání společenských akcí. „Byla jsem v sedmém měsíci těhotenství a stáli jsme před velkým rozhodnutím. Ale když jsme místo viděli, bylo jasné, že do toho půjdeme,“ říká Lucie Valerián. Prostory, které dřív fungovaly jen jako pronajímaná lokace s nepříliš udržovaným exteriérem, se rozhodli posunout dál. Vařit přímo na místě a nabízet kompletní servis. „Jídlo je pro nás alfa a omega. Pokud chceme akce posunout na vyšší úroveň, musíme mít kuchyni pod kontrolou,“ dodává Miroslav.
Do týmu proto přizvali šéfkuchaře a další profesionály. V Hoffmanově dvoře dnes pořádají nejen svatby, ale i teambuildingy, firemní večírky či konference. Dalším krokem se stal vlastní catering pod značkou JustBite. „Chtěli jsme mít celý servis pod jednou střechou – od organizace přes výzdobu až po jídlo. Jen tak můžeme garantovat kvalitu a atmosféru, kterou klientům chceme předat,“ vysvětluje Lucie Valerián a poznamenává, že chce firmám nabídnout alternativu k běžným rautům a akcím. Jednou z možností je například zážitkový life cooking.
Začátky podnikání však nebyly vždy bezproblémové. „Když jsme vstoupili do gastronomie, byl to jeden fail za druhým. Jednou jsme špatně nacenili velký vánoční večírek a skončili na nule. Jindy jsme z obav, že hosté budou mít hlad, udělali dvacet kilo řízků – a snědli se jen tři. Tak jsem týmu řekl, že nikdo nepůjde domů, dokud se to nesní,“ vzpomíná se smíchem Miroslav Valerián. Podle něj je to ale součást vývoje. „Každý fuckup jsme vzali na sebe, klienti nic nepoznali. A my jsme se posunuli dál. To je ostatně úděl každého startupu.“
Firma funguje na principu neustálého reinvestování. „Všechno vracíme zpět do firmy. Pohybujeme se v červených číslech nebo kolem nuly, případně v řízené ztrátě, která má povzbudit další růst. Snažili jsme se firmu postavit na více pilířích, abychom měli dostatečně diverzifikované příjmy, projekty se navzájem podporovaly, kdyby klesla poptávka na jednom, podpoří ho ty druhé,“ říká Lucie. Aktuálně mají přibližně 30 lidí v týmu napříč všemi projekty. Řídit jejich provoz jim pomáhá i vlastní systém pro správu skladu i CRM pro komunikaci se zákazníky.
Trh firemních eventů i svateb se podle Lucie Valerián mění. „Firmy i páry chtějí, aby jejich akce nebyla jen o jídle a pití, ale aby si z ní hosté odnesli zážitek. Trendem je proto autenticita, akce má vždy odrážet hodnoty klienta,“ uzavírá.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.