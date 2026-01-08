Oříšky jim přináší 100 milionů ročně. Z továrničky v Olomouci udělali byznys s ambicí dobýt Evropu
Na výletě poznali chuť oříškových másel, tak je po návratu na Hanou začali dělat po svém. Dnes na nich Šufan generuje přes 100 milionů korun.
Do hor si zpravidla balili chleby se šunkou. Kdyby je totiž přepadl hlad nebo potřebovali rychle doplnit energii, typická česká svačina se nabízela jako nejlepší řešení. Když ale bloudili přírodou v zámoří, viděli, že horalové sendvičům neholdují, naopak se udržují ve střehu oříškovými másly, tedy něčím, co Matěj Zavoral a Marek Dyntera ještě neznali. Poté je ochutnali – a to stačilo k tomu, aby si je začali v Česku sami vyrábět. Dnes jich pod značkou Šufan prodávají tolik, že v budoucnu doufají i v miliardové tržby.
Kdybyste se někoho v Česku před deseti lety zeptali, jaké je jeho nejoblíbenější oříškové máslo, asi by vám řekl, že něco takového zná jen z amerických filmů, kde se typické, cukry narvané burákové máslo často objevuje. V roce 2014 na trhu skutečně nebyl nikdo, kdo by se tomu naplno věnoval, obzvlášť v případě zdravějších variant těchto krémů. „V tom jsme viděli příležitost,“ říká Marek Dyntera, který se nakonec se svým parťákem Matějem Zavoralem rozhodli tuto mezeru zaplnit.
Pronajali si malou dílnu v Olomouci, nakoupili základní vybavení a začali testovat první receptury produktu, u něhož tehdy ani nevěděli, jestli se jim ho podaří dostat mezi lidi. „V začátcích bylo těžké vůbec protlačit na trh výrobek, který v té době neměl ekvivalent. Legislativně pro ořechová másla neexistovala kategorie. Nové to bylo i pro zákazníky,“ vzpomíná Dyntera. Věřili ale, že když bude výsledek kvalitní a chutný, cestu mezi veřejnost si rychle najde.
Proto začali shánět ořechy ze všech koutů světa. Arašídy z Argentiny, mandle ze Španělska, lískáče hlavně z Turecka, pistácie z Íránu, kešu z Vietnamu a Pobřeží slonoviny. Rok co rok vychytávali složení i strukturu másel, stejně tak jako přemýšleli nad tím, jak budou své oříškové výrobky, kterých začali mít v nabídce čím dál více, na trhu prezentovat. Zákazníkům chtěli na stůl dávat něco, co je poctivé, ingrediencemi transparentní a bez skrytých přísad.
Oříškové krémy doplnila granola, na ni navázaly kaše – a na ně pro změnu kokosová hnízda, která patří k nejprodávanějším produktům v nabídce. Aby se ale Šufan posouval i po stránce vedení, v roce 2020 přidali do svého nejužšího týmu třetího spoluzakladatele Lukáše Medka (CEO). Všem už bylo jasné, že Šufan nebude jen malou firmou nadšenců do oříškových másel, ale že bude byznysem schopným ročně generovat desítky milionů korun v tržbách.
„Před pár lety jsme si se svými produkty nacházeli cestu do kaváren a bister, dnes jsme o dost jinde. Výrobní kapacitu jsme díky novým automatickým linkám více než zdvojnásobili, tým se rozrostl na padesát lidí a také jsme teď schopnosti vyrobit až třicet tun řemeslné čokolády ročně, což je objem, kterému v Česku těžko někdo konkuruje. V roce 2020 by toto bylo nemyslitelné,“ doplňuje Zavoral k progresu, kterého Šufan dosáhl.
Právě čokoláda se pro olomouckého oříškového výrobce stává čím dál důležitější, protože z ní vznikají nejen klasické tabulky, ale také slouží pro doplňování stávajících produktů: od granol až po sušenky. Výrazně také napomohla tomu, že Šufan za rok 2024 utržil okolo 120 milionů korun a loni prodal přes jeden milion výrobků. S jakými tržbami minulý rok skončil, prozatím zakladatelé nezmiňují.
Ruku v ruce s rostoucí výrobou, která se v olomouckém ústředí posiluje i investicemi do nových, na míru sestavených linek, jde i dostupnost produktů. Aby Šufan mohl růst, potřebuje své oříškové výtvory dostávat na více míst. A byť je pro ně vlastní e-shop primární, chtějí se soustředit i na prodejce jako Rohlík, Pilulka, Notino, Košík nebo JIP. Nehledě na to, že nadále udržují vztahy s bistry a kavárnami, na kterých prakticky začínali.
Česko ale zdaleka není jejich konečnou zastávkou. Ostatně už teď prodávají i na Slovensku a také v Polsku, přičemž v těchto dnech připravují i expanzi na německý trh, kde budou prodávat jak přes svůj e-shop a přímé kanály, ale také přes partnery jako například zmíněné Notino. Na pořadu dne jsou také Rakousko a země Beneluxu či Skandinávie. „Jasně, je to ještě daleko, ale když vše půjde podle plánu, tak v roce 2030 budete na miliardovém obratu a třech stovkách zaměstnancích,“ uvádí Medek.
Zároveň by se ale Šufan měl takříkajíc dívat za záda, protože jen v Olomouci mají dva poměrně silné konkurenty: Grizly a Svět plodů. To jen potvrzuje, jak jsou výrobky z ořechů v Česku populární a zákazník má široký výběr. „Myslíme, že zákazníci budou vždy hledat kvalitu než kvantitu. Proto děláme všechno proto, abychom ze svých zásad neslevili. A věříme, že nás to dostane ještě výš,“ zakončuje šéf Šufanu.
