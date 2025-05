Ostrava? Město byznysu zaslíbené! Havrlant, Materová, Světlík a spol. to potvrdili na Money Makeru

Uložit 0

O tom, že se velký byznys nedělá ani zdaleka jen z Prahy, není sporu. Proto jsme se rozhodli s naší konferencí Money Maker, kterou jako CzechCrunch pořádáme již čtvrtým rokem, poprvé vyjet také do dalších koutů naší země. A logická volba padla na Ostravu. Proč logická? Protože právě moravskoslezský region předkládá celou řadu úspěšných podnikatelských příběhů, které se píšou přímo na Ostravsku, ale často mají celorepublikový či mezinárodní rozsah. Podívejte se proto s námi ve velké fotogalerii, jak premiérový ročník regionální konference Money Maker vypadal.

„Tady jsem si naposledy kupoval košili ještě za dob tuhé totality,“ smál se při příchodu Jan Světlík. Jeden z předních lokálních podnikatelů a patriotů, který šéfuje skupině Cylinders Holding, narážel na barvitou historii obchodního domu Textilia-Ostravica, v němž se ostravský Money Maker konal. Památkově chráněný objekt postavený před sto lety prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, stal se z něj Boutique Business Inkubátor Ostravica a byl to nejen Jan Světlík, komu se při návštěvě okamžitě vehnaly na mysl četné vzpomínky.

Šestašedesátiletý vítkovický průmyslník mluvil nejen o svém byznysu s ocelovými lahvemi na stlačený plyn, v němž patří ke světové špičce, ale také třeba o Dolních Vítkovicích. Rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury sice spolkl obrovské peníze, ale Světlík je na něj stejně jako celý region patřičně hrdý. Každoročně se tu koná například festival Colours of Ostrava, do kterého před několika lety vstoupil Jakub Havrlant, pro změnu rodák z Bílovce, města necelých třicet kilometrů od Ostravy.

Zakladatel skupiny Rockaway Capital na Money Makeru prozradil nejen své důvody, proč se rozhodl vstoupit do kulturního světa (vedle Colours of Ostrava mu patří také filmový festival v Karlových Varech či Designblok), ale mluvil také o tom, jak se mění fungování jeho Rockaway. A nakonec i to, jak ho formovala samotná Ostrava. „Myslím si, že je to tady skvělé místo pro život,“ konstatoval na adresu třetího největšího českého města. A právě v tom se shodoval i s celou řadou dalších podnikatelek a podnikatelů, kteří na akci vystoupili.

Kupříkladu Denisa Materová to měla do Textilia-Ostravica kousek, sídlo strojírenské skupiny Promet, kterou spoluvlastní a jejíž vedení po náhlém skonu svého otce před více než rokem převzala, je jen kousek odtud. Vedle důležitosti celého regionu pro rozsáhlý byznys Prometu pak promluvila také o turbulentním dění v Tatře, kde aktuálně soupeří s Michalem Strnadem ze skupiny CSG, s nímž tradičního výrobce spoluvlastní. „My jsme tam nechali kus života, táta i kus zdraví. Chci se vrátit k tomu, co nastavili naši otcové, tedy abychom my měli dva členy představenstva a jednoho člověka v dozorčí radě,“ vzkázala Materová.

Přímo z Ostravy dnes svůj již několikamiliardový stavební byznys řídí také Jan Hasík, který promluvil o tom, kde všude působí Purposia Group a co místní podnikatele trápí i v čem vidí výhody. Svůj byznys odtud začal budovat také Karel Kadlec, jehož CarTec Group je největším prodejcem vozů v Česku. Dnes už prodává i automobily Rolls-Royce nebo Aston Martin a na Money Makeru prozradil, jakou značku by ještě rád přidal do stáje.

Pavel Drobil popsal svou cestu z Ostravy za politikou do Prahy a zpět, tentokrát už za vlastní investiční skupinou Anacot Capital. A spolu s Kadlecem naznačili, jak by mohli propojit auta a pistole, které Drobil nedávno koupil. A co fotbalový Baník? Pochopitelně i o něm musela být řeč s jedním z jeho největších fanoušků, kterým je Ondřej Novotný, spoluzakladatel a promotér Oktagon MMA. I ten již dnes patří díky svému rychle rostoucímu sportovnímu byznysu mezi výrazné podnikatelské postavy pocházející z Ostravy.

Společně se svým slovenským parťákem Pavolem Nerudou vybudovali rychle rostoucí zápasnickou organizaci, která dobývá Evropu. „V našem byznysu už nikdo nepochybuje o tom, že jsme po UFC číslo dva,“ prohlásil Ondřej Novotný, který do toho stíhá moderovat několik podcastů v čele s fotbalovým pořadem Kudy běží zajíc a také reality show Survivor. Kolem Oktagonu se prý točí řada investorů a některé nabídky podle Novotného prý vypadají velmi zajímavě.

Většinou rozhovorů se táhla ještě jedna důležitá linka – předávání podniků na další generace. Hovořili o tom prakticky všichni. Zatímco pánové Světlík, Hasík či Kadlec postupně vychovávají své nástupce, třiatřicetiletá Denisa Materová je příkladem úspěšně nastupující další generace. O úskalích takových mezigeneračních předání na ostravském Money Makeru promluvila Markéta Flanderková, partnerka advokátní kanceláře CCS Premium Trust, která je dlouhodobým partnerem akce.

Money Maker stejně tak podporuje také skupina Accolade a její Accolade Funds. Šéf business developmentu Tomáš Hanáček prozradil, kde a jak v různých regionech hledat investiční příležitosti. Eventovým partnerem akce Money Maker Ostrava byla společnost Vestibul Interier, která se specializuje na renovaci nábytku, a již tradičními snack a drink partnery byly firmy Cans, JZT Ferments, Šufan a Upraženo. Mediálními partnery byly Moravskoslezské inovační centrum a magazíny Patriot, Positiv Business & Style a Priority Business & Government.

Všem vystupujícím i návštěvníkům děkujeme za vřelé přijetí, do Ostravy se jistě rádi vrátíme, a všem našim partnerům za dlouhodobou podporou, díky které můžeme náš projekt Money Maker dále rozvíjet. A kam se vydáme příště? V listopadu se opět chystá velké pražské vydání Money Makeru. Na Výstavišti v Holešovicích se můžete 20. listopadu těšit na den nabitý byznysovými příběhy a investiční inspirací. Ale tím zdaleka nekončíme a ještě předtím vyjedeme opět mimo Prahu. Kam? Sledujte cc.cz i naše sociální sítě.