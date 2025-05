Otestovali jsme první sluchátka od Sonosu. Kdy jsou nejlepší? Když máte doma i jeho soundbar

Uložit 0

Kdo se alespoň trochu zajímá o hudebně-technologický svět, musí znát Sonos. Americká značka patří mezi uznávané hráče na poli špičkových audio zařízení, a když před časem oznámila, že chystá svá vůbec první sluchátka, přineslo to velká očekávání. Na trhu jsou Sonos Ace už téměř rok, během kterého jsme je testovali a střídali je s mnoha dalšími konkurenty. Právě u prémiových náhlavních sluchátek od Sonosu jde asi nejpřímočařeji určit, pro koho jsou a pro koho ne. Vyplatí se tedy do nich investovat přes deset tisíc korun?

Na sluchátka se lze obecně dívat z vícero úhlů. Sám nejsem žádný velký audiofil. To znamená, že u sluchátek – pro někoho jistě nepochopitelně – primárně neřeším, jaký mají zvukový profil a zda nejsou výšky nebo basy moc přepálené, protože to zkrátka nepoznám. Zároveň ale pořád něco poslouchám, ať už to je hudba nebo podcasty, a zásadní je pro mě většina dalších aspektů, jako je pohodlí, konektivita, odhlučnění a celkově technologická stránka věci, která mě baví na každém produktu. Sonos nabízí od všeho něco a někde se rozhodl vystoupit z řady.

Pro základní zarámování je důležité říct, že se americká značka rozhodla vstoupit do prémiového segmentu náhlavních sluchátek, kde je konkurence velmi vysoká. Sonos Ace stojí proti etablovaným sluchátkům Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM5 a nově WH-1000XM6 nebo Bose QC Ultra. Právě mezi nimi si obvykle lidé vybírají, když chtějí to nejlepší, co lze na trhu koupit, v kategorii náhlavních sluchátek s perfektním aktivním potlačením okolního hluku, vysokou kvalitou zvuku a nejnovějšími technologiemi. Sonos některým z nich určitě přidá brouka do hlavy.

Můžeme rozebírat, jaký mají sluchátka Sonos Ace design nebo jak hrají, ale troufnu si říct, že pro to, abyste o nich uvažovali při výběru nových sluchátek, bude absolutně determinující, zda už doma nějaké produkty od Sonosu máte. Přesněji řečeno, zda už doma u televize máte jeden z jeho soundbarů. Na sluchátkách totiž stačí stisknout jediné tlačítko, díky kterému se okamžitě připojíte k soundbaru a do sluchátek vám proudí zvuk z právě přehrávaného filmu nebo třeba hry na PlayStationu. Je to nejzajímavější funkce, s níž Sonos přichází a na kterou v rámci své strategie sází.

Je to taková ta funkce, která funguje jako mávnutím kouzelného proutku. Technologicky nejde o nic tolik revolučního, ale když sedíte na gauči, stisknete tlačítko a hudba ze soundbaru se hladce přenese do sluchátek, minimálně na začátku to zapůsobí. I třeba proto, že párování čehokoliv bezdrátově s čímkoliv jiným může být občas velké neštěstí. A tak když doma hrajete po stopadesáté GTA V a vaše paní vedle si chce v klidu číst, aniž by při tom neustále poslouchala střelbu a houkání sirén, není nic jednoduššího, než tohle tlačítko zmáčknout a ponořit se do hraní se sluchátky na hlavě.

Samozřejmě že způsobů, jak připojit k televizi, potažmo třeba k PlayStationu sluchátka, existuje víc. Na druhou stranu, snad až na Apple, pokud používáte Apple TV, není nic tak skutečně snadného. A třeba Sony tu prohrává na plné čáře, protože svůj ekosystém tak komplexně, rozsáhle a zároveň na podobně jednoduché propojení vůbec nevyužívá (a že je to škoda!). Proto pokud už doma produkty od Sonosu máte a tohle je jeden z vašich typických příkladů, kdy by se vám sluchátka hodila, Sonos Ace jsou více než lákavé.

Spíše než o hrách to je navíc o filmech a ještě lepším zážitku u domácího kina, protože dostanete prostorový zvuk Dolby Atmos s dynamickým sledováním hlavy. Pokud vám při sledování filmu nevadí mít sluchátka na uších, zážitek to skutečně ještě může trochu zvednout. Co když ale u televize soundbar Arc nebo Beam od Sonosu nemáte? Mají vám pak sluchátka Ace co nabídnout?

Na Alze stojí Sonos Ace 12 490 korun, Apple AirPods Max 13 490 korun, před pár týdny představené Sony WH-1000XM6 11 999 korun a Bose QC Ultra 9 990 korun. Náhlavní Sonosy jde už po roce na trhu někde sehnat i o pár tisíc levněji, ale při rozhodování v této cenové kategorie to pravděpodobně u mnoha zákazníků neudělá ani tak takový rozdíl. Demonstrovat tím chci především to, že se Američané rozhodli nekonkurovat cenou, což není ani jejich zvykem, a tak je třeba začít srovnávat další funkce. A zjistit, zda kromě TV Audio Swap, jak se posílání zvuku ze soundbaru nazývá, oslní ještě něčím dalším.

Tady už se často dostáváme do roviny vkusu a nějakých osobních preferencí. Jednou z nejpoužívanějších funkcí náhlavních sluchátek je ANC, aktivní potlačení okolního hluku. U něj se většina recenzentů shoduje, že na první generaci je více než působivé. Sonos Ace velmi účinně neutralizují vnější zvuky, dobře funguje i režim propustnosti a v řadě testů dokážou konkurovat i všem zmíněným produktům, které obecně patří mezi špičku. Určitě ale Sonos nevybočuje výrazně z řady, aby ANC bylo jasným důvodem, proč Ace koupit. Obzvlášť teď, kdy se zdá, že je na trhu nový král v podobě nejnovějšího modelu WH-1000XM6 od Sony.

Bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat druhá generace.

Důležitou roli při rozhodování může hrát i design. Sonos Ace, vyrobené z kombinace matného plastu, nerezové oceli a měkké veganské kůže, působí velmi elegantně a prémiově. Třeba proti zmíněným modelům od Sony nebo Bose, které mnohem více sází na plast, to může pro někoho hrát roli. Zmínění konkurenti jsou ale zase mnohem lehčí. Na hlavě i uších jsou Sonos Ace pohodlná, to bez debat. Na druhou stranu jako u každých sluchátek platí, že to bývá často velmi individuální, protože každý má trochu jiné uši a vyhovuje mu něco jiného.

Příjemným bonusem proti některým jiným modelům jsou magneticky připevněné náušníky s vyměnitelnými podložkami, díky čemuž se sluchátka lépe udržují. Sluchátka jsou zároveň skládací a cestovní balení je rozměrově podobné jako třeba u nejnovějších produktů od Sony. Proti předchozí generaci, modelu Sony WH-1000XM5, by měly Sonos Ace výhodu, protože ta tak skladná nebyla. Sám kvituju také kontrastní barevné odlišení pravého a levého náušníku, kdy na první dobrou poznáte, jak sluchátka nasadit. Není totiž nic otravnějšího než pokaždé hledat písmenka L a R.

Foto: Sonos Sluchátka Sonos Ace

Kvalitní a spolehlivé jsou u Sonos Ace také ovládací tlačítka. Firma vsadila na fyzické prvky a není se čemu divit – dotykové ovládání je totiž u řady jiných sluchátek spíše na obtíž. Posuvník pro ovládání hlasitosti je intuitivní, a když ho déle podržíte, přesune se vám do sluchátek zvuk ze soundbaru. Jasné je i samostatné tlačítko sloužící například pro aktivaci ANC. To vše je na pravém náušníku, na levém pak tlačítko pro zapnutí a USB-C. Tento konektor je už dnes naštěstí standard, a tak výběr tolik neovlivňuje.

Příjemná je možnost připojení sluchátek ke dvěma spárovaným zařízením najednou, můžete tak bez problémů poslouchat z telefonu i počítače. Ale i to je funkce, kterou nabízí jiní. Sonos Ace mají o několik hodin vyšší výdrž než AirPods Max nebo Bose QC Ultra, třicet hodin je srovnatelných s vlajkovým modelem od Sony. Díky rychlému nabíjení dostanete tři hodiny poslechu za pouhé tři minuty. A díky detekci nošení stačí sluchátka sundat z hlavy, aby se zastavilo přehrávání. Po třiceti minutách nečinnosti se pak sluchátka sama vypnou.

No a co vlastně ten samotný zvuk? Sonos Ace nabízí 40mm dynamické měniče s příjemným a vyváženým zvukovým projevem. Řada recenzentů se přitom shoduje, že se Sonos hodně soustředil na co nejlepší filmový zážitek a při sledování filmů s prostorovým zvukem Dolby Atmos skutečně exceluje. Kdo by ale bažil po co nejvěrnějším a nejčistším zážitku hlavně při poslechu hudby, pravděpodobně se bude poohlížet jinde. Podobné kompromisy je třeba udělat ve zvukových i dalších ohledech také u jiných sluchátek. A tak jsme zpátky u toho, na co si vlastně můžete Sonos Ace teoreticky kupovat.

Máte doma soundbar a celý ekosystém od Sonosu a to poslední, co vám vadí, je, že když si večer pustíte film nebo nějakou hru na televizi, tak budíte spící dítě? Sonos Ace je jednoznačná volba. O to víc, pokud hledáte i prémiový design a vysoký komfort při nošení. Pokud ale soundbar u televize nemáte a poslouchat chcete hlavně venku nebo v práci, pak jsou první sluchátka od Sonosu značně méně lákavá, i kvůli jejich ceně.

S tím ale pravděpodobně inženýři počítali. Sonos se totiž nesnažil přijít s těmi nejlepšími sluchátky na trhu, naopak cílí hlavně na své loajální zákazníky, kteří jeho produkty znají a dokážou je ocenit. A bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat druhá generace.