Peacemaker se vrací na obrazovky. Druhá řada slibuje opět černý humor, ale i průchod časoprostorem

Letní událostí číslo jedna ze světa DC bude sice premiéra zbrusu nového Supermana pod taktovkou Jamese Gunna, o trochu později se ale dočkáme i o něco menšího počinu tohoto režisérského hračičky – v srpnu totiž na Max dorazí druhá řada jeho seriálu Peacemaker o lehce pomýleném, ale hromotluckém hrdinovi s tváří Johna Ceny.

Čtyři roky starý spin-off Sebevražedného oddílu o pomýlené verzi Kapitána Ameriky posbíral dobré ohlasy mezi diváky i kritiky. Jelikož šlo o práci Jamese Gunna, který měl za sebou tehdy zejména hláškující Strážce Galaxie, byl plný ostrých vtípků, nebál se jít na hranu trapnosti a balancovat na ní a studio si záhy objednalo pokračování. To se mělo začít natáčet už v roce 2023, všechno ale zbrzdil fakt, že se z Gunna mezitím stal spolušéf DC Studios, kde se pustil do překopávání tamního univerza, a hlavně začal natáčet zmíněného vlastního Supermana, který do kin zamíří v červenci.

Druhá série Peacemakera tak přišla na řadu později. Hlavním záporákem bude i nadále Rick Flag Sr., hlavní hrdina, který je stále na své pomýlené cestě za mírem za jakoukoliv cenu, má ale hledat i sám sebe. A jak ukazuje nový trailer, podaří se mu to i v minimálně jedné paralelní realitě. Chybět nebudou ani další postavy z první řady a své místo má samozřejmě jisté i jeho parťák Eagly.