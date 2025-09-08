Umění –  – 1 min čtení

Po deseti letech je hotovo. Lobkowiczové zrekonstruovali Dvořákův rodný dům a otevřeli ho veřejnosti

Expozice využívá audiovizuální technologie a představuje prostředí vesnice poloviny 19. století. Zvláštní důraz je kladen na hudbu a zvukové vjemy.

Narodil se v hostinci v Nelahozevsi, na dohled od zámku Lobkowiczů. V té době nikdo netušil, že se malý Antonín Dvořák, který v této budově později i vyrůstal, nakonec stane jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob. Jeho památku teď uctil i rod Lobkowiczů, který Dvořákův rodný dům zrekonstruoval a po bezmála deseti letech otevřel veřejnosti.

„Chceme vyprávět příběh, jak se ze syna vesnického řezníka stal člověk, jehož hudba inspiruje dodnes,“ říká hlava rodu William E. Lobkowicz. Celý projekt vyšel na přibližně 150 milionů korun, přičemž prostředky vzešly z kombinace soukromých darů z Česka i zahraničí, fundraisingu v USA a podpory národních zdrojů i evropských grantů.

Cílem rodu přitom nebylo otevřít „obyčejné“ muzeum. „Chtěli jsme tu vytvořit skutečný dům inspirace,“ pokračuje Lobkowicz. Na místě je tak expozice, která využívá audiovizuální technologie a představuje prostředí středočeské vesnice poloviny 19. století. Zvláštní důraz je kladen na hudbu a zvukové vjemy, aby návštěvníci poznali vlivy, které formovaly osobnost mladého Dvořáka.

O celý koncept se postaral kurátorský tým Lobkowiczkých sbírek v čele s muzikoložkou Eleonore Kinsky. „Naším záměrem je zprostředkovat návštěvníkům všech generací interaktivní zážitek – a přimět je věci zblízka zkoumat, zvedat, osahat a zároveň detailně poslouchat,“ přibližuje s tím, že klíčovým prvkem výstavy je audioprůvodce. V jeho české verzi účinkuje více než dvacet osobností, například Marek Eben.

Návštěvníci si tak mohou většinu exponátů prozkoumat napřímo. Ať už jde o citeru (tedy nástroj, na který hrál Dvořákův otec), dobovou karetní hru trapulky na dotykovém displeji, zabudovaném do stolu v krčmě, „kouzelné“ zrcadlo nebo panoramatický kolotoč. Také si mohou zvednout pivní korbel nebo poslechnout ukolébavky Dvořákovy matky.

V areálu je kromě expozice i kavárna, obchod se suvenýry nebo edukační centrum, kde probíhají programy pro školy. Do budoucna se počítá s pravidelnými koncerty, dočasnými výstavami a komunitními akcemi, aby se z Dvořákova rodného domu stalo živé kulturní centrum. Na místě se rovněž chystá zřízení meditační zahrady.

Areál je otevřen denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupenky vyjdou na 195 korun, snížené vstupné na 145 korun.

