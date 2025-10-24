Po dluhopisech Novy se zaprášilo, teď si od lidí chtějí půjčit zbrojaři z Coltu. Kolik nabízejí?
Skupina Colt CZ Group nachystala čtvrtou dluhopisovou emisi za posledních pět let, jde si až pro šest miliard korun.
Dluhopisy jsou opět v módě, ovšem nikoli ty prašivé a pokoutně prodávané, ale ty od velkých korporací, které si na své projekty rády půjčují od drobných střadatelů. Naposledy v tomto ranku zarezonovaly bondy TV Nova, které si během pár týdnů rozebrali klienti Air Banky. Nyní na trh zamířil další zajímavý titul: dluhopisy zbrojovky Colt CZ. Jsou to dobré investice?
Srovnání Novy a Coltu v některých směrech pokulhává – především v tom, že miliardová emise nejsledovanější televize už je upsaná, takže aktuálně si žádné další bondy nelze koupit. V aplikaci Air Banky, která podobně jako Nova patří finanční skupině PPF, jen svítí oznámení, že se chystá další nabídka.
Zároveň dluhopisy Novy navázaly na sérii velkých a úspěšných emisí, které do světa vyslaly v posledních měsících tuzemské miliardářské skupiny, jež si půjčování od retailu zjevně oblíbily: bondy vydávalo zbrojařské impérium CSG, holding Emma Capital bývalého šéfa PPF Jiřího Šmejce nebo skupina Direct s Pavlem Řehákem v čele.
Lišily se ovšem cesty, jak se ten který emitent rozhodl dluhopisy šířit a nabízet veřejnosti. Zatímco CSG, Emma Capital a aktuálně též Colt se spoléhají na privátní bankéře v čele s J&T Bankou, TV Nova vsadila na domovské finanční ústavy Air Banku a PPF Banku a Directu zase pomáhali jak finanční zprostředkovatelé, tak investiční platformy Portu nebo Fondee.
O všechny zmíněné tituly byl každopádně u veřejnosti značný zájem. A jak tedy vychází srovnání Coltu s Novou, jakožto dvou nejčerstvějších velkých investičních příběhů? U obou je, respektive byla minimální výše investice 10 tisíc korun. Pro Colt to je podle dat serveru Dluhopisář čtvrtá emise za posledních pět let.
„TV Nova nabízí čtyřletý dluhopis s výnosem 5,4 % ročně, Colt CZ Group šestiletý s 6,1 %. Oba jdou pro peníze k běžným investorům – a oba se tváří lákavě. Když se ale podíváme pod povrch, rozdíly jsou výrazné,“ říká Josef Uchytil z finanční a poradenské sítě Partners, který se analýze bondů věnuje.
O jaké rozdíly tedy jde? Co se ziskovosti týče, je na tom lépe Nova, která vydělává přes miliardu ročně a drží si profitovou marži kolem 12 %. Colt CZ Group má sice vyšší tržby, ale marži jen na úrovni 7 %.
Riziková prémie, tedy přirážka k výnosu státních dluhopisů, činí u Novy přibližně 1,5 procentního bodu, u Coltu 2,2 procentního bodu.
„V poměru dluhu k ziskovosti je to ale obráceně: Nova by své závazky při současném zisku splácela zhruba šest let, Colt jen asi dva a půl. Colt má na účtech miliardy, Nova jen stovky milionů. V případě slabšího roku by se televize musela spolehnout na mateřskou PPF. Ani jeden titul nemá rating ani zajištění – a investor tak sází čistě na důvěru v emitenta,“ zdůrazňuje Uchytil.
A ještě pro CzechCrunch dodává: „Riziková prémie, tedy přirážka k výnosu státních dluhopisů, činí u Novy přibližně 1,5 procentního bodu, u Coltu 2,2 procentního bodu. Vyšší prémie má investorům kompenzovat vyšší riziko a tady Colt odměňuje férověji. Nova spoléhá hlavně na sílu svého jména.“
Rozboru kvality dluhopisů Coltu se čerstvě věnoval i odborný server Dluhopisář, který jim udělil poměrně vysokou známku 7,53 z maximálně 10 možných. V závěru svého doporučení pak portál uvedl: „Z pohledu investorů působí Colt jako finančně dobře řízená firma s ambicí stát se světovým lídrem v oblasti ručních zbraní, která se oproti většině českých firem vymyká svou systematickou prací s kapitálem… Dluhopisy jsou opět kvalitně připraveny a vysoké skóre získaly i v našem bodovém hodnocení, což je z hlediska designu řadí k nejlepším bondům na trhu.“
Jak ale připomíná Josef Uchytil – klíčové je nenechat se ukolébat slavnými brandy, což Nova i Colt jsou, nesázet vše na jednu kartu a mít oči otevřené. To je ostatně univerzální investiční pravidlo.