TV Nova vydává dluhopisy, koupit je lze v aplikaci Air Bank. A přijdou i další bondy ze skupiny PPF
Finanční skupina PPF využívá naplno svůj byznysový ekosystém – bude si uvnitř něj obchodovat i dluhopisy svých dceřinných firem.
Air Bank nově umožní svým klientům investovat do firemních dluhopisů ze skupiny PPF přímo v aplikaci My Air. První emisí, kterou banka zpřístupní veřejnosti, budou bondy televize Nova se čtyřletou splatností a fixním výnosem 5,40 % ročně. Jde o první krok širší strategie skupiny PPF, která tímto způsobem plánuje retailu zpřístupnit financování dalších svých firem. „O dalších firmách mimo skupinu zatím neuvažujeme, resp. v tuto chvíli to není na pořadu dne,“ řekla pro CzechCrunch mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.
Dluhopisy TV Nova bude možné nakoupit od 29. září, nabídka potrvá tři týdny. Nominální hodnota jednoho cenného papíru činí 10 tisíc korun. Celkový objem první emise je nastaven na jednu miliardu korun, ale v případě velkého zájmu může být navýšen až na čtyři miliardy.
„Našim klientům chceme nabídnout investice, které byly dosud dostupné jen v privátním bankovnictví. Díky propojení se skupinou PPF jim je teď můžeme zpřístupnit jednoduše, online,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank. Klienti tak mohou celý proces zvládnout přímo v aplikaci, od investičního dotazníku až po samotný nákup.
Pro Air Bank jde o významné rozšíření její investiční nabídky, kterou dosud tvořily akcie, ETF, investiční certifikáty nebo dlouhodobé produkty ve spolupráci s Portu. Dluhopisy jsou podle banky vhodným doplňkem – jednoduché na pochopení a dostupné i pro méně zkušené investory. Dluhopisy jsou aktuálně velmi populární u českých investorů, nedávno je vydaly skupiny jako CSG, KKCG nebo Emma Capital.
PPF takto poprvé otevírá dluhopisy firem ze svého portfolia široké veřejnosti. Pokud se nový model osvědčí, plánuje skupina v budoucnu podobně zpřístupnit i další své firmy. Emise vznikla také ve spolupráci s PPF bankou jako aranžérem a administrátorem programu.
Dluhopisy nebude možné předčasně splatit. Výnos bude vyplácen ročně a cena při emisi i splatnosti bude 100 % nominální hodnoty. Klienti Air Bank zaplatí při nákupu poplatek 0,3 %. Vedle aplikace My Air bude možné investici provést i v internetovém bankovnictví.
TV Nova je součástí skupiny PPF od roku 2020. Vedle televizního vysílání rozvíjí také vlastní streamovací platformu Oneplay, do níž směřují i prostředky získané z aktuální emise. Peníze mají podpořit další růst a zároveň zefektivnit finanční strukturu firmy.