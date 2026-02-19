Po kartách Kingdom Come a Mafie odhaluje Česká spořitelna novou limitku. A svůj největší herní projekt
Herní studio Bohemia Interactive a Česká spořitelna navazují spolupráci, která se točí kolem vesmírné hry Cosmo Tales.
Patří mezi největší domácí hry – a největší domácí banka s nimi navázala spolupráci. Česká spořitelna si už dříve plácla jak s vývojáři gangsterské akce Mafia, tak s autory středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance 2, a pro jejich fanoušky vytvořila limitované edice platebních karet, které při použití dokonce svítily. Nyní s jedním z nejvýznamnějších českých studií představuje nový projekt. A nezůstane jen u karet.
Společnost Bohemia Interactive tvoří tu nejužší špičku českého videoherního průmyslu. Dlouho vládla žebříčku herních studií s nejvyššími tržbami, předloni vygenerovala 1,4 miliardy korun. Proslavila ji především série vojenských her Arma odstartovaná už před 25 lety kultovní Operací Flashpoint, v současnosti vydělává i na zombie akci DayZ. Se svou nejnovější hrou teď zaujala i Českou spořitelnu.
Největší domácí banka už dříve potěšila fanoušky svíticími platebními kartami s motivy her Kingdom Come a Mafia, v případě chystané novinky Cosmo Tales ale půjde ještě o něco dál. „Rozsahem to bude naše největší herní spolupráce. Poprvé to nejsou jen platební karty,“ říká Jakub Kuneš, jenž je v České spořitelně zodpovědný za gamingové aktivity. Spořitelna spolu s herním studiem totiž Cosmo Tales dostane i do aplikace George – ale třeba také do pražského planetária.
„V Georgi se objeví výsek Cosmo Tales, v němž si budete moci upravit vzhled své vesmírné škodovky a přenést ji do hry samotné,“ říká Kuneš. Ve hře, kterou do češtiny dabuje Martin Dejdar, totiž usednete do rakety inspirované dodávkou Škoda 1203, s níž se budete prohánět v pixarovsky stylizovaném a barevném vesmíru. Tentokrát nejde o zombie ani military simulátor, ale spíš o zábavu pro hráče školního věku. Čímž se hra trefila do strategie České spořitelny.
„Banky tradičně bojují s tím, jak oslovit mladé. Spojit se s hrou, která na ně míří a která má i edukativní prvky, nám proto dávalo smysl,“ popisuje Kuneš. Cosmo Tales kromě akční zábavy nabídnou také encyklopedii kosmických jevů, zapojení hry do aplikace České spořitelny zase obsahuje prvky vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. „Ty se snažíme dostat i do hry. Nemáme žádné mikrotransakce a poplatky, ale hráči musí rozumně nakládat s virtuálními kredity,“ dodává šéf vývojářů Zdeněk Kvasnica.
Dalším bodem spolupráce je pak rozšíření možností interaktivní zábavy ve znovuotevřeném Planetáriu Praha. „Chystáme tam premiéru hry, která vyjde letos na podzim. A spolu s Bohemkou nás napadlo, že bychom tam mohli i něco nechat. Takže vyvineme hru odvozenou z Cosmo Tales, která v planetáriu zůstane, dokud to bude děti bavit,“ říká Kuneš. Za dětmi chtějí Cosmo Tales s vesmírným i finančním vzděláváním také zamířit do škol v rámci vzdělávacích akcí.
Pro banku jde o pokračování nemalých videoherních plánů, herní aktivity České spořitelny spolknou osm procent marketingového rozpočtu. A že se vyplatí, to se ukázalo už u Kingdom Come: Deliverance 2 a Mafie: Domoviny. „Po úspěchu Kingdom Come jsme si říkali, že to bude těžké zopakovat. Ale Mafia pak překonala veškerá očekávání, zájemců o kartu s designem hry bylo ještě víc než u KCD. A když jsme pak zmínili, že jsme otevření i dalším spolupracím, studia nás začala oslovovat sama. Jako Bohemia Interactive a Cosmo Tales,“ uzavírá Jakub Kuneš.