Po novém Jurském světě budete závidět dinosaurům, že vymřeli. Vykrádá Vetřelce i předchozí díly

Jurský svět: Znovuzrození je už sedmý film dinosauří série. Která popravdě měla skončit u úžasného prvního dílu. Poprvé se zde objevují zcela nové postavy, kterým vévodí neohrožená žoldačka Scarlett Johansson. Tím ale veškerá invence končí a nový film nejenže vykrádá – často úplně doslovně – spoustu toho, co jsme už viděli, ale ještě je zoufale předvídatelný.

Tohle už jsme viděli…?

Je to film, u kterého se nebudete vyloženě nudit. Protože se pořád něco děje. Ale budete se u toho bavit? To taky moc ne. Znovuzrození je sice vizuálně velkolepé, ale tím to tak končí. Scénář tvoří série za sebe poskládaných eskapád, jejichž posloupnost sice dává smysl, pořádný příběhový vývoj ale chybí.

Místo toho se připravte na spoustu okatých narážek, u kterých vám bude jasné, jak se na ně naváže a jak skončí. Nebo na nelogické, vyumělkované komplikace jen aby se něco stalo. Připravit se taky musíte na předělávky ikonických scén z prvního filmu, které jsou ale vytočené do vrtule a spíš než příjemnou nostalgii ve vás vyvolají jistou pachuť z toho, že to nejlepší už máme za sebou.

Monumentální titanosauři na louce na původního brachiosaura nemají, stejně tak podivní rádoby raptoři, kteří místo kuchyně řádí v sámošce. Velkým, ale opravdu velkým varováním je i to, že na začátku dostanete porci úvodních titulků, které vysvětlí, co se vlastně děje. Ve chvíli, kdy to film neumí říct sám, je to vždycky průšvih.

Je to Spielberg, nebo Vetřelec?

Další velký průšvih filmu je také snaha splácat napínavé rodinné dobrodružství ve stylu prvního Jurského parku a temnější, místy až Vetřelce připomínající akci se zmutovanými dinosaury. Starý dobrý t-rex má tentokrát jen malou roli.

V jednu chvíli utíkají žoldáci před krvelačnou hrozbou… pak si holčička strká roztomilého dinosaura do batůžku… načež na scénu hororově dokráčí všeničící godzilloidní megadinosaurus. Mimochodem, jurská série je přece o dinosaurech, proč do toho přidávat mutace a monstra? To dinosauři nestačí?

Doktor kdo?

Nový film přináší nové postavy. Jenže zatímco Lauru Dern a Sama Neilla coby Ellie Sattler a Alana Granta si pamatujeme dodnes, na tuhle skupinku rychle zapomenete. A oukej, řekněme, že u party žoldáků – u kterých je vám okamžitě jasné, koho sežerou a koho ne – to tolik nevadí.

Jenže my si po skončení filmu nebyli schopni vzpomenout na jméno hlavního mužského hrdiny, nerdovského paleontologa (hraného Jonathanem Baileym) po boku drsňačky Zory v podání Scarlett Johansson! A jsme si skoro jistí, že naší pamětí to nebude…

Špatné jako nové Star Wars

Dinosaury máme rádi a poctivě jsme chodili na všechny existující díly. Kromě jedničky, kterou nepokrytě zbožňujeme, si o nich myslíme své, žádný ale nebyl tak špatný jako tenhle. Až je nám vlastně líto, že jsme Znovuzrození viděli. Podobně jako poslední tři díly Star Wars, které trápí dost stejné problémy jako nový Jurský park.