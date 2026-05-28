Po obří investici přicházejí i škrty. Česko-kanadský startup propouští, aby byl blíže ziskovosti
„V kontextu současné tržní volatility je naprosto klíčové mít kontrolu nad vlastním směřováním,“ uvádí k interním změnám společnost Ataccama.
Česko-kanadská technologická společnost Ataccama, která se zaměřuje na správu a kvalitu firemních dat, přistoupila k plošnému propouštění. Firma sice na konci loňského roku získala strategickou investici od amerického gigantu Snowflake a předtím obří investici od věhlasného fondu Bain Capital, ale její vedení se nyní rozhodlo zefektivnit provoz. „V kontextu současné tržní volatility je naprosto klíčové mít kontrolu nad vlastním směřováním,“ vysvětlují zástupci startupu, který se v posledních letech přibližoval statusu jednorožce, tedy firmě s hodnotou přesahující miliardu dolarů.
Březnové škrty se dotkly organizace rovnoměrně, a to napříč všemi zeměmi, úrovněmi seniority i jednotlivými týmy. Přesný počet propuštěných z celkových zhruba pěti set zaměstnanců zástupci firmy odmítli specifikovat. Cílem této optimalizace je podle nich vybudování byznysu s kladným cash flow, který již nebude závislý na dalším externím financování. „S ohledem na to jsme na konci března dospěli k nesnadnému rozhodnutí a snížili počet lidí v našich týmech,“ uvedla firma ve svém nepodepsaném vyjádření pro CzechCrunch.
Ataccama původně vznikla jako interní projekt české IT skupiny Adastra. V ní naráželi u klientů na stále stejný problém s nekompletními a znečištěnými daty. Začali proto vyvíjet vlastní software, který měl data čistit a spravovat. V roce 2008 pak padlo strategické rozhodnutí konzultační a produktový byznys oddělit, a tak se obě značky vydaly vlastní cestou. Ataccama postupně nabrala velké investice, Adastru nakonec loni v mnohamiliardovém dealu koupili Američané.
Z Prahy se Ataccama postupně rozšířila také do poboček v Bostonu, Londýně, Torontu nebo Sydney a loni přesáhla v opakujících se ročních tržbách (AAR) šedesát milionů dolarů, v aktuálním přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun, jak uvedl v rozhovoru pro Forbes kanadský šéf firmy Mike McKee. Cílem pro rok 2026 bylo dosáhnout na 100 milionů dolarů, tedy na více než dvě miliardy korun. Zda byly tyto plány nějak pozměněny nedávnými personálními škrty, není jasné.
Ataccama nicméně odmítá, že by personální změny byly přímým důsledkem tlaku stávajících investorů na rychlé dosažení provozního zisku, což je ve startupovém světě s ohledem na ochlazení venture kapitálového trhu velké téma. „Naši investoři jsou nadále přesvědčení o důležitosti a významu našeho řešení, zejména v situaci, kdy se firmy snaží o zodpovědné a spolehlivé škálování AI. Provedené úpravy mají zajistit, že struktura našeho podnikání bude odpovídat této příležitosti a umožní dlouhodobě udržitelný provoz,“ vysvětluje firma.
Naposledy Ataccamu loni v prosinci v rámci strategické investice podpořilo Snowflake Ventures. Finanční podpora zároveň prohloubila partnerství se společností Snowflake, která je předním poskytovatelem cloudových datových platforem. Již dříve do firmy vložil 150 milionů dolarů (v tehdejším přepočtu zhruba 3,6 miliardy korun) další věhlasný investiční fond Bain Capital Tech Opportunities. To mělo firmu ohodnotit na více než půl miliardy dolarů.
Právě díky velkým kapitálovým injekcím se rozvoj Ataccamy ve všech směrech zrychlil. Do formátu globální organizace přitom původně vyrostla bez jediné koruny externího venture kapitálového financování. Veškerý rozvoj i expanzi do zahraničí financovala výhradně z vlastních vygenerovaných tržeb a kladného cash flow. V roce 2021, tedy těsně před příchodem prvních investorů, dosahovala Ataccama ročních tržeb přesahujících 850 milionů korun.
Během let firma nabrala nízké stovky nových zaměstnanců a podle odhadů CzechCrunche se řádově alespoň s desítkami z nich nedávno rozloučila. Souběžně s tím pak masivně investuje do umělé inteligence, která však podle vyjádření firmy nebyla hlavním impulsem k personálním škrtům. „Naše investice do AI jsou zaměřené na to, abychom zlepšili, jak pracujeme, ne přímo na nahrazení práce,“ přibližuje.
Integrovaná generativní umělá inteligence prý v Ataccamě zefektivňuje rutinní úkoly, jako je vyhledávání dat nebo monitorování kvality. „Týmům to pomáhá postupovat rychleji a soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou,“ doplňuje zaslané vyjádření firmy, za jejíž řešení největší společnosti platí ročně klidně přes deset milionů korun. Právě na velké korporace se soustředí pod vedením současného generálního ředitele Mika McKeeho, který před třemi lety nahradil dlouholetého šéfa Michala Klause.