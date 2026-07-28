Po prodeji firmy nechal peníze v korporátu, protože jich díky AI vydělá víc. Dokážu se naklonovat, říká
Dvacátník Jiří Diblík odmítl štědrou nabídku v americkém korporátu a opět buduje vlastní projekty, v nichž místo na lidi spoléhá na AI agenty.
Naplno pracoval ve velké nadnárodní společnosti, u toho ale dokázal vymyslet, naprogramovat i do světa vypustit aplikaci na pořizování poznámek. A za tři měsíce ji prodal za milion dolarů, tedy zhruba 20 milionů korun. Osmadvacetiletý Jiří Diblík si tím po večerech ověřil, že dnešní technologie umožňují nevídané věci, a rozhodl se toho naplno využít. „Vždycky jsem si říkal, jak rád bych sám sebe naklonoval, což díky AI vlastně jde,“ usmívá se.
Diblík měl k podnikání blízko vždy, ostatně byl i prvním Čechem, který se kvůli tomu nechal zplnoletit. Než mu bylo dvacet, stihl rozběhnout, ukončit a také prodat několik projektů. Jeho zatím největším úspěchem je jednoznačně aplikace VOS.Health pro péči o duševní zdraví, kterou vymyslel spolu s Ondřejem Kopeckým a již v průběhu let používaly čtyři miliony lidí po celém světě. Koncem roku 2024 svůj výtvor prodali miliardovému jednorožci Spring Health za miliony dolarů.
Běžnou součástí podobných akvizic je také podmínka, že klíčoví lidé ve firmě zůstanou pracovat několik let a během ní získávají nárok na dohodnutou odměnu. Takzvaný vesting, jak se tomuto procesu říká, byl v Diblíkově případě nastaven na tři roky a vázal na sebe také prémii v hotovosti a akciích Spring Health. On se ale rozhodl po roce odejít. „Na stole zůstalo dost peněz, ale čas je pro mě mnohem cennější,“ říká s tím, že podrobnosti uvádět nemůže. „Je mi osmadvacet, nemám děti ani velké závazky. Je to nejlepší období života něco budovat. Nechtěl jsem se jednou ohlédnout a říct si, že jsem své nejlepší roky strávil v korporátu,“ pokračuje.
Zatímco druhý ze zakladatelů VOS.Health i další členové týmu ve Spring Health zůstávají i nadále, Diblík se rozhodl vydat vlastní cestou a vrátit se k tomu, co ho vždy bavilo nejvíc – stavět nové věci . „Mám to vytetované na noze: ‚Create‘. A mě vždy bavilo dělat software. Tím, co se teď stalo ve světě s AI a jak se zjednodušila tvorba softwaru, je to pro mě jako zlatá horečka,“ popisuje.
Sám sebe totiž označuje za člověka, který je nejsilnější v raných fázích budování digitálních produktů. A právě zkušenosti s vývojem, růstem a škálováním softwaru se rozhodl zastřešit pod skupinu The Bold Apps (TBA), která staví portfolio aplikací určených koncovým uživatelům (takzvaně B2C) a zároveň vyvíjí infrastrukturu, jež je pohání. Svým konceptem do jisté míry připomíná na budování firem zaměřená venture studia.
Jakmile vyřešíte distribuci, monetizaci a růst jedné aplikace, velká část know-how se dá přenést i na další.
Základem u podobných projektů je, že na pozadí sdílí jeden silný a vysoce efektivní centrální tým. Z pohledu byznysu jsou si totiž všechny spotřebitelské aplikace ve své podstatě velmi podobné a řeší stejné problémy: akvizici zákazníků, zákaznickou podporu, růstové strategie a marketingové kampaně, což umožňuje snadnou škálovatelnost celého procesu.
„Jakmile vyřešíte distribuci, monetizaci a růst jedné aplikace, velká část know-how se dá přenést i na další. Chci postavit továrnu na úspěšné aplikace,“ říká Diblík. Že to jde, si podle svých slov ověřil nejen u VOS.Health, ale i s manželkou na projektu Lively.
V Americe velmi populární produkt na sledování ženského cyklu vytvořila Bára Diblík (dříve Kubínová) na základě vlastní zkušenosti s hormonální nerovnováhou, Diblík jí ale od začátku pomáhal s byznysovým směřováním. Po konci ve Spring Health se do Lively zapojil naplno a dnes na ní manželé pracují společně a dohromady budují i další byznysy. „Po roce, kdy jsme viděli, jak silný product-market fit Lively má, nám bylo jasné, že z toho může vzniknout velká firma. Dnes je Lively součástí TBA,“ přibližuje Diblík.
Na plný úvazek pracují ve skupině TBA pouze čtyři lidé. Zbytek operativy pokrývají freelanceři primárně v zahraničí, kteří se starají o specifické úkoly, jako jsou například reklamní kampaně, vývoj, výzkum a obsah. „Viděli jsme, že to jde, a tak jsme to začali replikovat na další aplikace,“ říká Diblík.
Svůj nový projekt pro CzechCrunch sice představuje veřejně, zároveň ale dodává, že s některými jeho částmi chce zůstat spíš v ústraní. To platí i pro v úvodu zmiňovanou aplikaci na AI pořizování poznámek, kterou po několika měsících od spuštění prodal za milion dolarů. „Dnes je extrémně jednoduché software vytvářet, a tím pádem se dá všechno kopírovat,“ vysvětluje.
Vedle portfolia B2C produktů, buduje také vlastní SaaS (software jako služba) infrastrukturu a AI nástroje, které celý ekosystém pohánějí. To, co původně vzniklo pro interní potřeby vývoje aplikací, dnes tedy prodává i dalším vývojářům. „Když je na trhu zlatá horečka, prodávat krumpáče bývá často stejně dobrý byznys jako hledat zlato,“ popisuje svůj obchodní model.
Jedním z těchto nástrojů je platforma Alppaca, která řeší problém vývojářů – obcházení třicetiprocentních poplatků pro Apple a Google v rámci jejich obchodů s aplikacemi a efektivnější marketingové atribuce. Nástroj umožňuje vytvářet komplexní onboarding uživatelů přímo na webu, kde si zákazníci službu nakoupí přes platební bránu, a teprve poté jsou přesunuti do samotné aplikace. Dalším původně interním nástrojem je například i ListenThem.ai, který sbírá zpětnou vazbu od uživatelů a autorům aplikací navrhuje vylepšení klíčových slov a radí, jak optimalizovat prezentaci v App Storu.
Většina operativy TBA je postavená na automatizaci. Na několika počítačích nepřetržitě běží vlastní AI agenti, kteří pomáhají se zákaznickou podporou, marketingem i interními procesy. „Každý opakující se proces se snažíme co nejrychleji automatizovat. Jakmile něco děláme podruhé nebo potřetí stejně, je to pro nás signál, že by to měl převzít AI agent,“ říká Diblík.
Dřív startup znamenal najmout dvacet lidí. Dnes znamená najmout dva správné lidi a deset AI agentů.
Do portfolia navíc rychle přibývají nové nápady, často pramenící z osobních potřeb. Nedávno například spustili aplikaci Ace pro hráče padelu. „Hledal jsem parťáky, kteří by si chtěli zahrát, a po třech měsících nás používá snad každý padelista v Česku, extrémně rychle to roste. Máme sedm tisíc uživatelů, v životě jsem neviděl takovou retenci,“ popisuje Diblík. Ace přitom funguje jako sociální síť ve stylu Stravy a aktuálně se do ní integruje rezervační systém pro sportovní kluby.
Portfolio skupiny podle Diblíka už překonává 10 milionů dolarů (zhruba dvě stě deset milionů korun) ročních opakovaných tržeb, hlavním motorem je Lively. „AI nám umožňuje stavět firmy tempem, které bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Věřím, že do tří let bude celá skupina generovat 50 milionů dolarů (přibližně miliardu korun, pozn. red.) v ročních opakovaných tržbách,“ predikuje Diblík.
Díky ziskovosti si The Bold Apps může prý dovolit růst bez tlaku na externí financování. To ale neznamená, že by Diblík spolupráci s investory odmítal. „Pokud přijde strategický partner, který přinese zkušenosti, kontakty nebo pomůže otevřít nové příležitosti, dává mi to smysl,“ komentuje. Stejnou filozofii uplatňuje i opačným směrem. TBA se nebrání vstupovat do zajímavých projektů jako spoluzakladatel, strategický investor nebo partner pro růst. Cílem je vybudovat skupinu, která dokáže efektivně vytvářet, provozovat, škálovat i rozvíjet desítky softwarových produktů současně.
V čem se ale podle něj skrývá největší kouzlo a zároveň nejtěžší úkol celého softwarového byznysu dneška, kdy díky AI dokáže programovat kdekdo? Klíčová je podle Diblíka distribuce, tedy umění dostat své nápady ke koncovému zákazníkovi. „Já trávím většinu času v optimalizování produktu, v reklamních účtech a vymýšlení efektivní distribuce. To je pro mě vlastně největší výzva. A to by si měli uvědomit i ostatní zakladatelé,“ radí Diblík.
Paradoxně právě AI, která dramaticky zlevnila vývoj softwaru, zároveň výrazně zdražila jeho distribuci. Trh totiž zaplavují tisíce nových produktů, často jen jako kopie těch úspěšných, a největší konkurenční výhodou už tak není samotný vývoj, ale schopnost získat pozornost uživatelů. Samotný Apple už proto začal v přeplněných kategoriích regulovat schvalování aplikací, které nepřinášejí prokazatelně unikátní užitnou hodnotu.
„Vidím novou generaci founderů, kteří vytvářejí software úplně jinak než my před pár lety. Nemusí znát každý detail toho, co se děje pod kapotou. Ono to už asi ani nebude potřeba. AI jim umožňuje soustředit se na produkt, zákazníka a rychlost iterace. Dřív startup znamenal najmout dvacet lidí. Dnes znamená najmout dva správné lidi a deset AI agentů. It’s time to build,“ uzavírá Diblík.